Uống nhầm tinh dầu đuổi muỗi, bé 15 tháng tuổi phải thở máy

07-08-2025 - 18:12 PM | Sống

Bé trai 15 tháng tuổi phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp nặng sau khi uống nhầm tinh dầu đuổi muỗi.

Bệnh viện Nhi Hà Nội vừa tiếp nhận trường hợp cấp cứu hy hữu, bé trai 15 tháng tuổi suy hô hấp nặng, phải thở máy sau khi uống nhầm tinh dầu đuổi muỗi. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với các bậc phụ huynh trong việc sử dụng và bảo quản các sản phẩm hóa chất trong nhà có trẻ nhỏ.

Theo BS. Phí Văn Công, khoa Hồi sức tích cực, bệnh nhi được chuyển đến từ tuyến dưới trong tình trạng nguy kịch. Tình trạng của bé diễn tiến nhanh và nghiêm trọng. Qua tìm hiểu, loại tinh dầu mà trẻ uống tuy được chiết xuất từ thảo dược nhưng dung môi chứa một số hóa chất nguy hiểm.

Uống nhầm tinh dầu đuổi muỗi, bé 15 tháng tuổi phải thở máy- Ảnh 1.

Trẻ được theo dõi tại Bệnh viện Nhi Hà Nội. (Ảnh: BVCC)

Kết quả chụp phim cho thấy phổi bị tổn thương nặng và lan tỏa cả hai bên, tiềm ẩn nguy cơ xơ phổi nặng nề về sau. Trước khi nhập viện, trẻ xuất hiện nhiều cơn co giật. Mặc dù được thở máy, hỗ trợ tuần hoàn, thần kinh và các chỉ số sinh tồn được kiểm soát, nhưng tình trạng bệnh vẫn còn rất nặng. Tổn thương phổi có nguy cơ diễn biến xấu trong 48-72 giờ tới.

Bác sĩ Phí Văn Công nhấn mạnh, một số chất hóa học trong dung môi của tinh dầu đuổi muỗi cực kỳ nguy hiểm nếu uống phải. Trẻ nhỏ đặc biệt nhạy cảm với các chất này, có thể dẫn đến viêm phổi, suy hô hấp cấp, co giật và nguy cơ xơ phổi vĩnh viễn. Đáng lo ngại là nhiều cha mẹ vẫn chưa nhận thức rõ mức độ độc hại khi để các sản phẩm đuổi muỗi trong tầm tay trẻ nhỏ.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý, tuyệt đối không để các loại tinh dầu, thuốc xịt đuổi muỗi, hóa chất trong tầm tay trẻ; đọc kỹ nhãn cảnh báo trên sản phẩm, đặc biệt với các loại chứa dung môi hoặc chất dễ bay hơi. Nếu nghi ngờ trẻ nuốt phải hóa chất – hãy cầm đồ vật nghi ngờ cùng trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được xử lý kịp thời.

40 giây kinh hoàng của bé trai khóc ngặt vì hóc hạt, xem đến cuối clip chỉ biết run rẩy, bủn rủn chân tay

Theo Như Loan/VTCnews

VTCnews

