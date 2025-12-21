Uống nước thấy 4 dấu hiệu này, coi chừng suy thận sắp ập đến

Thận được ví như “máy lọc nước” của cơ thể. Mỗi ngày, cơ quan này đảm nhiệm vai trò lọc bỏ chất thải chuyển hóa, điều hòa nước và điện giải, đồng thời tham gia vào một số chức năng nội tiết quan trọng. Tuy nhiên, khác với nhiều cơ quan khác, thận lại rất “âm thầm”. Ngay cả khi đã bị tổn thương, thận vẫn có thể không gây đau, không biểu hiện rõ ràng, khiến nhiều người chủ quan cho đến khi bệnh tiến triển nặng.

Các bác sĩ cho biết, chỉ cần chú ý những thay đổi của cơ thể sau khi uống nước, chúng ta có thể sớm nhận ra những tín hiệu cảnh báo từ thận.

4 biểu hiện sau khi uống nước có thể là dấu hiệu suy thận

Thận là cơ quan chịu đựng tốt, bệnh thận mạn giai đoạn sớm thường không có triệu chứng điển hình. Chính vì vậy, nhiều trường hợp bị chẩn đoán muộn. Nếu sau khi uống nước mà xuất hiện những biểu hiện dưới đây, cần đặc biệt lưu ý.

- Phù nề: T hận giữ vai trò điều hòa chuyển hóa nước trong cơ thể. Khi chức năng thận suy giảm, lượng dịch dư thừa không được đào thải hiệu quả, dễ gây phù. Tình trạng sưng mặt, phù mí mắt, tay chân to bất thường, nhất là vào buổi sáng, có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm.

- Tiểu đêm tăng lên rõ rệt: N gười trưởng thành khỏe mạnh thường chỉ đi tiểu ban đêm từ 0 đến 1 lần, lượng nước tiểu ban đêm chiếm khoảng một phần ba đến một nửa ban ngày. Nếu số lần tiểu đêm vượt quá 2 lần, hoặc lượng nước tiểu ban đêm trên 500 ml và kéo dài nhiều ngày liên tiếp, cần cảnh giác. Tình trạng này thường gặp trong tổn thương thận do tăng huyết áp, viêm thận kẽ mạn, tổn thương thận do thuốc, bệnh thận liên quan miễn dịch hoặc chuyển hóa, thậm chí ở giai đoạn cuối của bệnh thận.

- Nước tiểu có nhiều bọt bất thường: Nước tiểu sinh lý có thể có bọt nhưng thường tan nhanh, trong vòng khoảng một phút. Trên lâm sàng, nếu bọt tan trong vòng 5 phút thường được xem là bình thường. Ngược lại, bọt dày, mịn, nhiều và lâu tan có thể là dấu hiệu của protein niệu, liên quan đến tổn thương thận.

- H uyết áp tăng: Hệ tim mạch giống như một hệ thống tuần hoàn nước, trong đó tim đóng vai trò máy bơm, còn thận là “cửa xả”, điều chỉnh thể tích máu và lượng dịch trong cơ thể. Khi thận hoạt động kém, nước uống vào không được đào thải hiệu quả, dịch bị giữ lại trong lòng mạch, khiến huyết áp tăng dần.

Ngoài bốn dấu hiệu trên, các triệu chứng như ngứa da, thiếu máu, đau đầu, mệt mỏi, suy giảm trí nhớ, ngủ kém, chán ăn cũng có thể liên quan đến bệnh thận và không nên xem nhẹ.

Bảo vệ thận cần bắt đầu từ những thói quen nhỏ

Các bác sĩ khuyến cáo những nhóm người sau cần đặc biệt chú ý nguy cơ tổn thương thận:

- Người mắc tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tự miễn;

- Người thừa cân, béo phì;

- Người có tiền sử dùng thuốc kéo dài;

- Người từng mắc bệnh thận, viêm gan, sinh non nhẹ cân;

- Người bị nhiễm trùng đường tiết niệu tái phát;

- Người hút thuốc, uống rượu nhiều, thường xuyên thức khuya.

Nếu nghi ngờ thận có vấn đề, cần đi khám sớm để phát hiện và điều trị kịp thời. Trong sinh hoạt hằng ngày, việc kiểm soát chế độ ăn, tránh ăn quá nhiều đạm trong một bữa, giảm muối dưới 5 gram mỗi ngày, hạn chế rượu bia và bỏ thuốc lá có ý nghĩa rất lớn.

Uống đủ nước, không nhịn tiểu, với người trưởng thành khỏe mạnh, lượng nước khuyến nghị mỗi ngày khoảng 1.500 đến 1.700 ml, có thể điều chỉnh tùy mức độ vận động và môi trường. Người có bệnh tim phổi cần tuân theo hướng dẫn của bác sĩ.

Việc dùng thuốc cũng phải hết sức thận trọng, đặc biệt là thuốc giảm đau hạ sốt, kháng sinh nhóm aminoglycosid và các loại thuốc đông y chứa acid aristolochic. Khi có viêm nhiễm, cần dùng kháng sinh theo chỉ định y tế.

Quan sát nước tiểu thường xuyên, chú ý màu sắc, lượng nước tiểu, bọt và số lần tiểu đêm. Nếu có bất thường, nên đi khám sớm. Duy trì vận động phù hợp như đi bộ, bơi lội, thái cực quyền, khiêu vũ nhẹ nhàng khoảng 3 đến 5 lần mỗi tuần. Với người bệnh thận nặng, cần chọn hình thức vận động nhẹ; người viêm thận cấp nên nghỉ ngơi theo chỉ định.

Cuối cùng, việc khám sức khỏe định kỳ mỗi năm là rất cần thiết, đặc biệt với người tăng huyết áp và đái tháo đường. Khi đã được chẩn đoán bệnh thận, cần tuân thủ điều trị lâu dài, không tự ý ngưng thuốc chỉ vì triệu chứng thuyên giảm, bởi điều này có thể khiến bệnh tiến triển âm thầm và nguy hiểm hơn.

Nguồn và ảnh: Sohu