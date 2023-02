USD giảm mạnh, vàng tăng vọt lên cao nhất hơn 9 tháng sau khi Fed nâng lãi suất 0,25 điểm %

Fed cho biết nền kinh tế Mỹ đang có "mức tăng trưởng khiêm tốn" và số lượng việc làm tăng "mạnh mẽ", song các nhà hoạch định chính sách vẫn "rất chú ý đến rủi ro lạm phát".

Chỉ số Dollar index – so sánh USD với rổ các đồng tiền đối tác chủ chốt – kết thúc phiên thứ Tư (1/2) giảm 0,17% xuống 101,9, sau khi có lúc xuống chỉ 101,64 – không xa so với mức thấp nhất 8 tháng, là 101,5 chạm tới vào thứ Năm tuần trước (26/1). USD giảm 0,38% so với yen Nhật, xuống 129,63.

Ngân hàng trung ương Mỹ được cho là sắp kết thúc chu kỳ thắt chặt tiền tệ, và các quan chức Fed đã nhấn mạnh sự cần thiết phải giữ lãi suất trong một khoảng nhất định thêm một thời gian nữa để giảm lạm phát, ngay cả khi các nhà đầu tư cho rằng Fed sẽ đảo chiều chính sách và cắt giảm lãi suất trong nửa cuối năm.

Adam Button, trưởng bộ phận phân tích tiền tệ của ForexLive ở Toronto, cho biết: "Thị trường đang bày tỏ sự tin tưởng rất lớn rằng lãi suất cho vay cuối kỳ sẽ thấp hơn mức mà FOMC đã chỉ ra. "Nếu Fed có quan điểm tiếp tục thắt chặt, đồng đô la sẽ tăng giá, nhưng thị trường không có vẻ gì là sợ hãi."

Các nhà giao dịch quỹ Fed funds futures đang định giá lãi suất chuẩn của Fed sẽ đạt mức cao nhất là 4,91% vào tháng 6 và giảm xuống 4,47% vào tháng 12, trong khi các quan chức Fed dự báo tỷ lệ này sẽ tăng trên 5%.



Báo cáo Việc làm Quốc gia của ADP công bố hôm qua cho thấy số việc làm trong lĩnh vực tư nhân của Mỹ đã tăng 106.000 việc trong tháng 1/2023, thấp hơn nhiều so với con số dự kiến, cho thấy thị trường lao động Mỹ đang hạ nhiệt chứ không phải vẫn tăng mạnh mẽ như Fed tuyên bố.

Trọng tâm kinh tế chính của Mỹ trong tuần này sẽ là báo cáo việc làm trong tháng 1, sẽ được công bố vào thứ Sáu, dự kiến cho thấy các nhà tuyển dụng đã tạo thêm 185.000 việc làm trong tháng đầu tiên của năm mới.

Ông Button cho biết: "Việc tuyển dụng đang chậm lại và thị trường việc làm không còn nóng như một năm trước, nhưng không rõ liệu có hạ nhiệt để ngăn chặn lạm phát tiền lương hay không?"

Tiền lương ở Mỹ dự kiến sẽ tăng 0,3% trong tháng 1 so với tháng liền trước, và tăng 4,3% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, đồng euro tăng bởi dữ liệu cho thấy lạm phát trong khối đã giảm tháng thứ 3 liên tiếp vào tháng Giêng. Đồng tiền chung kết thúc phiên 1/2 tăng 0,45% so với đồng bạc xanh lên 1,0909 USD. Bảng Anh tăng 0,15% lên 1,23360 USD. Giới đầu tư cho rằng dữ liệu lạm phát khu vực đồng euro khó có thể ảnh hưởng đến quyết định tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào thứ Năm (2/2).

ECB và Ngân hàng Anh đều được dự kiến ​​sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào thứ Năm, điều có thể gây biến động cho các loại tiền tệ chính.

Đồng đô la Canada tăng lên mức cao nhất trong 2 tháng rưỡi so với đồng đô la Mỹ do dữ liệu trong nước cho thấy sự tăng trưởng trong lĩnh vực nhà máy ở nước này. Theo đó, đô la Canada tăng 0,1% lên 1,3290 CAD/USD, tương đương 75,24 US cent/CAD, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 16/11, là 1,3275.

Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) của S&P Global Canada đã tăng lên 51,0 trong tháng 1 từ mức 49,2 trong tháng 12 do nhu cầu trong nước tăng dẫn đến các công ty tăng sản lượng. Đây là tháng đầu tiên kể từ tháng 7, chỉ số này vượt ngưỡng 50 - đánh dấu sự mở rộng trong lĩnh vực này.

Đồng đô la Canada tăng ngay cả khi giá dầu, một trong những mặt hàng xuất khẩu chính của Canada, giảm do áp lực từ dữ liệu của chính phủ Mỹ cho thấy lượng hàng tồn kho tăng mạnh.

Cập nhật tỷ giá các tiền tệ chủ chốt.

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tăng nhẹ so với đồng USD trong phiên vừa qua. Trên thị trường giao ngay, đồng nhân dân tệ tăng 17 pip lên 6,7514 CNY/USD. Tuy nhiên, sự thận trọng trước quyết định lãi suất của Fed đã khiến thị trường trong buổi sáng phiên vừa qua giao dịch hẹp trong phạm vi hẹp, khoảng 120 pip, với khối lượng cũng giảm xuống còn 9,1 tỷ đô la vào giữa trưa so với khối lượng nửa ngày thông thường là khoảng 15 tỷ đô la.

Sự phục hồi của đồng nhân dân tệ được củng cố bởi những dấu hiệu phục hồi mới của nền kinh tế nước này trong tháng 1 sau khi mở cửa trở lại.

Một cuộc khảo sát khu vực tư nhân cho thấy hoạt động nhà máy của Trung Quốc tháng 1 giảm ít hơn tháng 12 năm ngoái sau khi Bắc Kinh dỡ bỏ các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt chống COVID, giúp giảm bớt áp lực cho các nhà sản xuất mặc dù việc lây nhiễm trong công nhân vẫn cản trở sản xuất.

Đồng bitcoin duy trì ngay trên ngưỡng 23.000 trong gần suốt phiên đầu tháng, nhưng kết thúc phiên tăng vọt lên 23.717 USD sau quyết định tăng lãi suất ở mức vừa phải của Fed.

Giá Bitcoin ngày 1/2.

Giá vàng tăng mạnh trở lại lên mức cao nhất hơn 9 tháng sau khi Chủ tịch Fed có những phát biểu ôn hòa một cách đáng ngạc nhiên về cuộc chiến của ngân hàng trung ương nhằm giảm lạm phát - đã nhấn chìm đồng USD và báo hiệu cho các nhà đầu tư rằng mức lãi suất cao nhất có thể đang đến gần.

Giá vàng giao ngay kết thúc phiên tăng 1,2% lên 1.951,43 USD/ounce, mức cao nhất kể từ giữa tháng 4 năm 2022. Tuy nhiên, giá vàng kỳ hạn tháng 4 giảm 0,1% xuống 1.942,80 USD.

Nhà phân tích Suki Cooper của Standard Chartered cho biết "(phát biểu ôn hòa của chủ tịch Fed) báo hiệu con đường dẫn đến lãi suất cao nhất không còn xa nữa và nhấn mạnh lạm phát giảm đã giúp giá vàng tăng khi USD suy yếu và lãi suất thực giảm."

"Chúng tôi duy trì quan điểm của mình về việc Fed tạm dừng (thắt chặt) trước khi cắt giảm lãi suất trong nửa cuối năm 2023. Vàng đã nhận được sự hỗ trợ to lớn từ việc ngân hàng trung ương giảm lãi suất và vị thế của các nhà đầu tư vàng được nâng lên trong giai đoạn này của chu kỳ đi bộ đường dài, cho thấy rằng nhiều cơn gió vĩ mô đã được được xác định và giá có khả năng đạt đỉnh vào quý 1/2023."

Tham khảo: Refinitiv, Coindesk