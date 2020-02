USD tự do tiếp tục tăng mạnh

Giá USD trên thị trường tự do sáng nay (24/2) phổ biến quanh mức 23.250-23.280 đồng, tăng 20-30 đồng so với hôm qua. Trước đó, trong tuần trước, giá USD "chợ đen" cũng đã tăng khoảng 50-60 đồng.



Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng sáng nay cũng tăng nhẹ 5 -10 đồng. Vietcombank hiện niêm yết tỷ giá USD ở mức 23.150-23.320 đồng (mua vào – bán ra), tăng 5 đồng so với cuối tuần trước. Techcombank tăng 10 đồng lên 23.170-23.330 đồng.

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố hôm nay (24/2) đứng ở mức 23.243 đồng, tăng 4 đồng so với cuối tuần trước. Với biên độ +/-3%, tỷ giá sàn và tỷ giá trần áp dụng cho các NHTM hôm nay là 22.546-23.940 đồng.

Trên thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh sụt giảm nhẹ sau khi leo lên gần 100 điểm, hiện đứng ở mức 99,55 điểm. Lý do đồng USD mạnh lên trong thời gian qua là vì giới đầu tư đổ tiền vào tích trữ USD, lo ngại thiệt hại kinh tế do dịch Covid-19 ngày càng nghiêm trọng tại các nền kinh tế chấu Á. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hạ dự báo tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc năm 2020 xuống 5,6%, giảm 0,4 điểm phần trăm so với ước tính hồi tháng Một.