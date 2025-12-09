V LIVE International đưa đối tác và khách hàng khám phá Bắc Kinh mùa lá vàng

Trải nghiệm mùa thu Bắc Kinh – mùa đẹp nhất trong năm

Đoàn khách đã tận hưởng không khí se lạnh đặc trưng của thu Bắc Kinh, dạo bước dưới những hàng cây ngân hạnh vàng rực – hình ảnh biểu tượng của mùa thu nơi đây. Nhiều thành viên chia sẻ đây là lần đầu tiên họ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của "mùa lá vàng Bắc Kinh", một trong những mùa được nhiều tạp chí du lịch quốc tế bình chọn là ấn tượng nhất châu Á.

Trong hành trình, đoàn đã thăm các địa danh nổi tiếng gắn với lịch sử và văn hoá Trung Hoa:

Tử Cấm Thành – quần thể cung điện lớn bậc nhất thế giới với lối kiến trúc cổ kính và hơn 600 năm lịch sử.

Di Hoà Viên – viên ngọc của nghệ thuật cảnh quan truyền thống, nơi hội tụ hài hoà giữa sơn thuỷ và kiến trúc cung đình.

Vạn Lý Trường Thành – một trong bảy kỳ quan thế giới, nơi nhiều thành viên trong đoàn lần đầu được đứng trên dấu ấn lịch sử hùng vĩ kéo dài hàng ngàn km.

Quảng trường Thiên An Môn – biểu tượng quyền lực và sự phát triển của Trung Quốc hiện đại.

Sân vận động Tổ Chim – công trình nổi tiếng thế giới trong Thế vận hội Bắc Kinh 2008, tái hiện khát vọng vươn tầm quốc tế của đất nước đông dân nhất thế giới.

Bên cạnh các điểm thăm quan văn hoá, đoàn còn thưởng thức ẩm thực Bắc Kinh với món vịt quay trứ danh, dạo chợ đêm náo nhiệt và phố đi bộ Vương Phủ Tỉnh – nơi hội tụ đời sống hiện đại và nhịp sống sôi động nhất thành phố.

Hành trình trọn vẹn – khách hàng lớn tuổi vẫn tràn đầy năng lượng

Đáng chú ý, chuyến đi có sự tham gia của nhiều khách hàng trên 70 tuổi. Nhờ duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày cùng các sản phẩm bảo vệ sức khỏe V LIVE, các thành viên đều giữ được thể lực và tinh thần thoải mái xuyên suốt lịch trình di chuyển dày đặc.

Đại diện V LIVE cho biết: "Một hành trình chỉ thật sự ý nghĩa khi tất cả thành viên đều khoẻ mạnh để trải nghiệm trọn vẹn. Chúng tôi rất vui khi ngay cả những khách hàng lớn tuổi vẫn có thể chinh phục các điểm đến nổi tiếng như Vạn Lý Trường Thành và Di Hòa Viên."

"Magic Night" – Dấu ấn cảm xúc của hành trình

Điểm nhấn của chương trình là Gala Dinner "Magic Night", diễn ra trong không gian sang trọng với sự tham gia của toàn bộ đoàn.

Sự kiện gồm các tiết mục nghệ thuật, phần phát biểu của lãnh đạo V LIVE, chia sẻ của các đối tác, hoạt động vinh danh, minigame và khoảnh khắc chúc mừng tập thể.

"Magic Night" không chỉ là một buổi tiệc mà còn là nơi truyền cảm hứng về tinh thần gắn kết, khát vọng phát triển của cộng đồng V LIVE. Nhiều khách hàng bày tỏ đây là đêm họ khó có thể quên trong hành trình trải nghiệm cùng thương hiệu.

Hành trình văn hóa – sức khỏe – kết nối

Chương trình khám phá Bắc Kinh là một trong những hoạt động thường niên của V LIVE International nhằm tạo ra sân chơi kết nối, lan toả tinh thần sống khoẻ – sống tích cực đến khách hàng và đối tác.

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ:"Chúng tôi kỳ vọng mỗi chuyến đi không chỉ mang lại trải nghiệm du lịch mà còn là cơ hội giúp mọi người mở rộng tầm nhìn, tái tạo năng lượng và xây dựng một lối sống cân bằng, hạnh phúc."