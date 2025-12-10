Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vải thiều Úc giá gần 5 triệu/thùng 5 kg ở Việt Nam

10-12-2025 - 10:53 AM | Thị trường

Hàng nhập ngoại lại trái vụ nên có giá cao gấp nhiều lần so với vải thiều chính vụ tại Việt Nam.

Vải thiều Úc giá gần 5 triệu/thùng 5 kg ở Việt Nam - Ảnh 1.

Giai đoạn từ giữa tháng 11 đến khoảng tháng 1, thị trường Việt Nam xuất hiện loại vải thiều nhập từ Úc, có giá bán cao gấp nhiều lần so với vải thiều chính vụ trong nước.

Hiện một số cửa hàng trái cây nhập khẩu hoặc dân order hàng xách tay Úc đang rao bán loại vải thiều Kaimana cao cấp từ Úc với giá khoảng 950.000 đồng/kg cho size quả lớn nhất, khoảng 800.000-850.000 đồng/kg cho size quả nhỏ hơn. Nếu mua theo thùng 5kg, giá bán là khoảng 4,7 triệu đồng/thùng.

Theo dân kinh doanh, loại vải này có giá rất cao nhưng xuất hiện trái vụ, lại có cùi dày và giòn, vị ngọt thanh nên vẫn có khách mua để thưởng thức hoặc biếu tặng. Vải Kaimana Australia được nhập về Việt Nam theo đường hàng không nên còn tươi, đóng hộp đẹp mắt nên hút khách.

Vải thiều Úc giá gần 5 triệu/thùng 5 kg ở Việt Nam - Ảnh 2.
Vải thiều Úc giá gần 5 triệu/thùng 5 kg ở Việt Nam - Ảnh 3.

Tại Úc có khoảng vài chục giống vải được trồng nhưng Kaimana là loại phổ biến nhất. Chính vụ thu hoạch của giống vải này là vào khoảng tháng 11 đến tháng 1, giá bán ở Úc là khoảng 80 USD/thùng 5 kg, tương đương hơn 2,1 triệu đồng.

Thực tế vào đúng mùa vụ, Việt Nam cũng xuất khẩu vải thiều sang Úc với giá bán lẻ khoảng 600.000 đồng/kg.

Tiêu Dao

