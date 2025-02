Valentine ngọt ngào bên người yêu dấu ở 13 điểm đến hấp dẫn hàng đầu Châu Á: Chỉ cần chi tiền thôi, bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời nhất

Ngày lễ Tình nhân đang tới gần, trên khắp khu vực châu Á, các khách sạn, khu nghỉ dưỡng sang trọng đã rộn ràng ra mắt nhiều chương trình trải nghiệm được thiết kế đặc biệt dành riêng cho các cặp đôi: từ những bữa tối lấp lánh ánh nến bên bờ biển tới các nghi thức spa riêng tư… mang tới bầu không khí ngọt ngào, lãng mạn của lứa đôi.

Dù đang lên kế hoạch cho một chuyến du lịch hâm nóng tình cảm hay một địa điểm hoàn hảo để cầu hôn, những trải nghiệm Valentine lãng mạn từ các khách sạn sẽ là lựa chọn tuyệt vời giúp bạn và người thương có những kỉ niệm đáng nhớ trong dịp lễ đặc biệt này.

Trải nghiệm “Trồng san hô” Villa Le Corail, A Gran Meliá Hotel (Nha Trang, Việt Nam)

Cùng người thương tạo nên những khoảnh khắc ý nghĩa trong tháng Hai này với trải nghiệm “Trồng san hô”. Cùng nhau trồng những mảnh san hô non vào vườn ươm dưới nước không chỉ góp phần bảo vệ hệ sinh thái biển mà còn giúp tình yêu thăng hoa rực rỡ như những đóa hoa san hô nở rộ. Hoạt động kéo dài trong vòng hai giờ, kết thúc với một bức ảnh kỷ niệm cho cặp đôi.

Trải nghiệm “Hành trình Thưởng thức Ẩm thực trên Nam Tram” tại InterContinental Danang Sun Peninsula Resort (Đà Nẵng, Việt Nam)

Bước lên cáp treo Nam Tram và tận hưởng hành trình ẩm thực lãng mạn từ thiên đường tới biển cả. Khi ánh hoàng hôn buông xuống, khoang tàu ven vách núi bắt đầu khởi hành đưa bạn và người thương băng qua khu rừng nhiệt đới, tận hưởng không gian riêng tư với rượu Champagne và những món ăn tinh tế, trong khi ngắm nhìn đại dương lấp lánh. Thực đơn đặc biệt được lựa chọn tỉ mỉ từ nhà hàng sẽ là món quà hoàn hảo cho một buổi tối lãng mạn khó quên.

Tình yêu bí mật dưới lòng đất tại The Banjaran Hotsprings Retreat (Ipoh, Malaysia)

Đắm mình trong không gian huyền bí của Jeff’s Cellar - nhà hàng nổi tiếng với những giải thưởng danh giá, nằm gọn trong hang động 260 triệu năm tuổi giữa những ngọn đồi xanh mướt của Ipoh (Malaysia). Tận hưởng thực đơn đặc biệt với chín món tinh tế từ những nguyên liệu địa phương tươi ngon nhất theo mùa. Trải nghiệm độc đáo có một không hai này thắp lửa tình yêu với những tiếng chạm ly lãng mạn và kỷ niệm khó quên trong khung cảnh huyền ảo.

Lễ tình nhân lãng mạn kiểu Ý tại Carna by Dario Cecchini - Mondrian Hong Kong (Hong Kong, Trung Quốc)

Khám phá hương vị tình yêu với thực đơn kết hợp tinh hoa ẩm thực Ý và truyền thống Á Đông tại Carna by Dario Cecchini. Nhà hàng bít tết Tuscan đương đại trên tầng 39 mang đến trải nghiệm ẩm thực độc đáo, với những món đặc biệt như “The Language of Love” (lưỡi bò), “Sweet Beginnings” (thịt bê), “Heritage of Desire” (thịt bò Wagyu Ý), và “A Sweet Serenade” (bánh opera mâm xôi kết hợp kem pistachio).

Valentine ngọt ngào vị dâu tây & chocolate tại Centara Grand Hotel Osaka(Osaka, Nhật Bản)

Tách mình khỏi dòng người đông đúc, tận hưởng buổi chiều ngọt ngào tại Osaka. Set trà chiều 'Strawberry X Chocolate Afternoon Tea' với những món tráng miệng lãng mạn được chế biến từ dâu tươi và socola hảo hạng, được phục vụ trong không gian sang trọng của rooftop bar Smoke & Spin nằm trên tầng 33 của khách sạn. Bên cạnh đó, thực khách cũng có thể thưởng thức món chocolate nóng đặc biệt mang phong vị Thái Lan, được làm từ loại socola thượng hạng Kad Kokoa của Thái.

Thưởng thức ẩm thực lãng mạn kiểu Pháp tinh tế tại The Ritz-Carlton (Bangkok, Thái Lan)

Tận hưởng hương vị tình yêu tại điểm hẹn xa hoa nổi bật mới xuất hiện tại Bangkok; cùng người thương khám phá thực đơn “Duet of Hearts” (Hoà nhịp trái tim) với 8 món tinh tế đến từ bếp trưởng đạt 2 sao Michelin tại Duet by David Toutain - nhà hàng fine dining Pháp lộng lẫy mới khai trương. Thực đơn là sự kết hợp giữa những hương vị tinh tế như sò điệp cùng nấm truffle Périgord, bạch tuộc với phong lữ, và wagyu với cam đỏ; thăng hoa vị giác với những ly cocktail tại Caleō.s.

Hẹn hò trên hoang đảo tại Sirru Fen Fushi (Shaviyani Atoll, Maldives)

Tháng Hai này, hãy cùng người thương “chạy trốn” cuộc sống thường nhật và tận hưởng chuyến phiêu lưu lãng mạn tại thiên đường Maldives. “Finolhu Crusoe Sandbank Excursion” đưa thực khách đến một cồn cát nguyên sơ, thưởng thức bữa tiệc BBQ riêng tư kèm rượu Champagne, được phục vụ bởi quản gia riêng. Sau bữa tối, cặp đôi có thể cùng nhau xem phim dưới bầu trời đầy sao, hoặc đơn giản là tận hưởng không gian thiên nhiên tuyệt đẹp.

Nghỉ dưỡng lãng mạn tại “Hòn đảo của các vị thần” – Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort (Bali, Indonesia)

Tận hưởng kỳ nghỉ thanh bình tại Bali - hòn đảo được mệnh danh là “Đảo của các vị thần” tại Indonesia, giữa khu vườn nhiệt đới xanh mát và những bãi cát mịn màng. Cùng người thương trải nghiệm liệu pháp spa lấy cảm hứng từ Bali, thư giãn bên hồ bơi vô cực lấp lánh của khu nghỉ dưỡng, và thưởng thức ẩm thực tinh tế cùng rượu vang hảo hạng tại Club Millésime.

Dạ tiệc dưới trời sao tại The Westin Resort & Spa Cam Ranh (Cam Ranh, Việt Nam)

Chào đón Lễ Tình nhân dưới bầu trời sao với trải nghiệm ẩm thực độc đáo lấy cảm hứng từ thiên văn học. Giữa khung cảnh hoang sơ của vịnh biển Cam Ranh, bạn và người thương sẽ cùng nhau thưởng thức thực đơn sáu món tinh tế, được sáng tạo dựa trên những bí ẩn của vũ trụ và vẻ đẹp của màn đêm. Đặc biệt, du khách còn có cơ hội tham gia buổi ngắm sao độc quyền tại Đài Thiên văn Nha Trang.

Thưởng thức cocktail tình nhân tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa (Phú Quốc, Việt Nam)

Kỷ niệm lễ tình nhân tuyệt vời bằng một kỳ nghỉ lãng mạn bên bờ biển Phú Quốc - “Đảo Ngọc” của Việt Nam trong mùa Valentine này. Các bartender tài hoa tại Department of Chemistry Bar đã sáng tạo hai loại cocktail độc quyền dành riêng cho Ngày Tình yêu: Whisky Amour và Gin-tle Kiss. Hai loại cocktail được nghiên cứu tỉ mỉ, để hương vị đậm đà hòa hợp với chút quyến rũ lãng mạn tạo nên sự cân bằng hoàn hảo. Cùng nâng ly và thưởng thức khung cảnh bãi Khem thơ mộng.

Kỳ nghỉ Valentine sang trọng tại Sunway Resort Hotel (Kuala Lumpur, Malaysia)

Tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng xa hoa với gói ưu đãi độc quyền 'Valentine’s Day Getaway Package' tại Sunway Resort Hotel, có giá từ 2,888MYR+. Cùng người thương trải nghiệm những khoảnh khắc tuyệt vời trong Biệt thự Hồ bơi Riêng một phòng ngủ, bao gồm hồ bơi riêng, bữa sáng nổi trên hồ, thực đơn đặc biệt năm món dành riêng cho Valentine tại nhà hàng danh tiếng Gordon Ramsay Bar & Grill, và liệu trình thư giãn 30 phút dành cho cặp đôi tại Sunway MediSpa - thiên đường chăm sóc sức khỏe.

Trải nghiệm liệu trình Spa lãng mạn tại Hotel de la Coupole Sapa - MGallery Collection(Sapa, Việt Nam)

Lễ Tình nhân năm nay, hãy rời xa thành phố và hòa mình vào vẻ đẹp huyền ảo của núi rừng Sapa. Với vẻ đẹp lộng lẫy mang âm hưởng của những chuyến du hành thời hoàng kim, khách sạn boutique 5 sao tại Sapa đem tới gói ưu đãi đặc biệt “Romantic Package for Two” tại Nuages Spa trên tầng 7. Trải nghiệm liệu trình thư giãn trọn vẹn với bồn tắm thảo dược, massage toàn thân thư thái, và chăm sóc da mặt trong không gian riêng tư, giúp xoa dịu cơ thể và tâm hồn.

Ghi dấu thời khắc tuyệt vời tại Radisson Blu Resort Cam Ranh (Cam Ranh, Khánh Hoà)

Hãy viết nên câu chuyện tình yêu ngọt ngào của riêng bạn: bắt đầu ngày mới với bữa sáng nổi lãng mạn; đắm mình trong những liệu pháp spa riêng tư dành cho cặp đôi, tận hưởng âm nhạc sôi động bên bể bơi cùng li bia mát lạnh… Cùng người thương thưởng thức bữa tối lung linh bên ánh nến, cảm nhận làn gió biển dịu êm và giai điệu tình yêu say đắm của cây vĩ cầm; ru mình với ly cocktail tình yêu cùng socola hảo hạng ngọt ngào và khép lại ngày lễ tình nhân tại rạp chiếu phim ngoài trời với những tác phẩm điện ảnh kinh điển… Tại Radisson Blu Resort Cam Ranh, mỗi khoảnh khắc đều là tôn vinh tình yêu đôi lứa.