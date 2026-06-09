Vận hành "nhà máy AI" 1.500 triệu tỷ phép tính/giây, đại gia công nghệ Việt làm được điều chưa từng có tại Châu Á

Trung tâm Dữ liệu Hòa Lạc 2 đưa vào vận hành với định hướng phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây và xử lý dữ liệu lớn (Big Data).

Khác với các trung tâm dữ liệu truyền thống chủ yếu phục vụ lưu trữ và vận hành ứng dụng, công trình này được thiết kế chuyên biệt cho các tác vụ tính toán hiệu năng cao.

Thiết kế chuyên biệt cho công nghệ tương lai

Hòa Lạc 2 hiện là trung tâm dữ liệu đạt chuẩn TCCF Tier III có quy mô lớn nhất Việt Nam, với quy mô khoảng 2.400 tủ máy chủ.

Hạ tầng này được trang bị hơn 100 cụm máy chủ sử dụng chip GPU NVIDIA H200 – dòng chip chuyên biệt dành riêng cho trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, trung tâm tích hợp hệ thống siêu máy tính NVIDIA DGX B200, mang lại năng lực tính toán đạt 1.500 triệu tỷ phép tính mỗi giây, tương đương sức mạnh của hàng nghìn máy tính thông thường cộng lại.

Hệ thống đường ống làm mát

Để duy trì hoạt động liên tục cho hệ thống tính toán công suất cao này, trung tâm sử dụng hệ thống làm mát công suất 5.000 tấn lạnh cùng cơ chế dự phòng kép. Hệ thống có khả năng giữ nhiệt độ ổn định ở mức ~27°C ngay cả khi xảy ra sự cố nguồn điện hoặc trong quá trình bảo trì thiết bị.

Điểm khác biệt từ năng lực tự chủ toàn trình

Trung tâm dữ liệu AI của Viettel sở hữu hàng trăm siêu máy tính chuyên dụng phát triển AI

Điểm nhấn đầu tiên của dự án nằm ở phương thức thẩm định trực tiếp bằng tải thực tế. Quá trình đánh giá của tổ chức Uptime Institute được thực hiện ngay trên các cụm máy chủ GPU NVIDIA H200 đang vận hành, thay vì sử dụng tải giả lập như thông lệ ngành.

Giải pháp này giúp kiểm chứng năng lực vận hành dưới áp lực nhiệt cao gấp 3-4 lần thông thường, đưa dự án trở thành đơn vị đầu tiên trong khu vực áp dụng phương thức này.

Bên cạnh đó, toàn bộ công trình ghi nhận sự tự chủ từ nguồn nội lực trong nước. Quá trình kéo dài nhiều tháng, từ khâu quy hoạch thiết kế, lập hồ sơ kỹ thuật, triển khai cho đến đánh giá vận hành kéo dài 120 ngày và 5 ngày đêm kiểm tra liên tục, đều do đội ngũ kỹ sư Việt Nam tự thực hiện mà không thuê đơn vị tư vấn nước ngoài.

Hòa Lạc 2 hiện là một phần lõi của hệ sinh thái Viettel Cloud. Nền tảng này đang được cấu thành từ hệ thống 14 trung tâm dữ liệu trên toàn quốc, sở hữu tổng cộng hơn 11.500 tủ máy chủ và diện tích sàn khoảng 81.000 m².

Việc làm chủ hạ tầng AI quy mô lớn này giúp bảo đảm chủ quyền dữ liệu số, giảm phụ thuộc vào các nền tảng xuyên biên giới, đồng thời hỗ trợ các cơ quan quản lý và doanh nghiệp nội địa tiếp cận sức mạnh điện toán tối tân để huấn luyện các mô hình AI riêng với chi phí tối ưu.

Trung tâm Dữ liệu Hòa Lạc 2 của Viettel trở thành hạ tầng số đầu tiên tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương tích hợp siêu máy tính GPU H200 của NVIDIA và đạt tiêu chuẩn TCCF Uptime Tier III.