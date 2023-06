Văn hóa doanh nghiệp tạo nên bản sắc riêng của Nhựa An Phát Xanh

"Bộ gen" riêng của người An Phát

Franklin Covey – Tổ chức tư vấn và đào tạo hàng đầu của Mỹ từng nhận định, "Nếu chiến lược là hạt, thì văn hóa là đất. Nếu đất tốt thì hạt sẽ nở hoa, dù hạt có tốt đến mấy nhưng đất (văn hóa) không tốt thì chiến lược cũng khó có thể thành công".

Trong cơn bão của chuyển đổi số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 càn quét toàn cầu, mọi thứ từ chiến lược, sản phẩm, quy trình sản xuất cho đến bí quyết kinh doanh,…đều có thể sao chép, thì chỉ có một điều duy nhất khó có thể sao chép được đó chính là văn hóa doanh nghiệp. Không chỉ là bản sắc riêng, văn hóa doanh nghiệp còn tạo ra năng lực cạnh tranh độc quyền cho mỗi doanh nghiệp trên thị trường toàn cầu.

Với Nhựa An Phát Xanh – doanh nghiệp có trên 20 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu bao bì màng mỏng chất lượng cao, xây dựng văn hóa doanh nghiệp chưa bao giờ là chuyện "một sớm một chiều". Đó là kết quả của cả một chặng đường dài đúc kết, gạt bỏ tư duy lối mòn, mạnh dạn sửa đổi của ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên công ty.

Nhớ lại khoảng thời gian đi tìm cái bản sắc riêng đó, ông Nguyễn Lê Thăng Long, Phó Tổng Giám đốc An Phát Holdings, Chủ tịch HĐQT Nhựa An Phát Xanh kể, "Chúng tôi từng phải đối mặt với bài toán khó về quản trị nhân sự. Thời điểm đó, do tình hình nhân sự liên tục biến động, dẫn đến việc cung cấp hàng hóa gặp khó về tiến độ. Đối mặt với vấn đề đó, các anh chị lãnh đạo đã có nhiều cuộc họp kéo dài từ sáng đến tối muộn để lắng nghe những góp ý thẳng thắn và tâm tư của cán bộ nhân viên".

Chính sự biết lắng nghe kịp thời đó đã giúp Nhựa An Phát Xanh vượt qua khó khăn, đồng thời là gốc rễ hình thành nên bản sắc riêng của công ty, và được gọi với cái tên đặc biệt là "gen người An Phát". Ông Long chia sẻ, "Chúng tôi giống như một gia đình lớn, các cán bộ nhân viên đều coi nhau như anh chị em trong nhà và đều mang một bộ gen chung, là sự tổng hòa của 6 phẩm chất: Thái độ tích cực – Nhân văn – Trách nhiệm – Chân thành – Khiêm nhường – Ham học hỏi".

Gen người An Phát – bản sắc văn hóa riêng của Nhựa An Phát Xanh

Chính suy nghĩ coi nhau như một đại gia đình mà ông Long vừa nói đã trở thành chất xúc tác, gắn kết hơn 3.000 con người với 3.000 cá tính lại với nhau, tạo dựng tiền đề vững chắc giúp doanh nghiệp này liên tục phát triển bất chấp những biến cố bất ngờ của thị trường.



Nhân sự mạnh là nền tảng của thành công

Tại những thời điểm nền kinh tế gặp khó khăn, đặc biệt trong những năm gần đây, không ít doanh nghiệp lớn tại Việt Nam và trên thế giới phải sa thải hàng loạt nhân lực hoặc hạn chế tuyển mới, thì tại Nhựa An Phát Xanh vẫn tiếp tục chính sách thu hút nhân tài. Đây cũng là một trong những giá trị cốt lõi, một bản sắc văn hóa riêng được doanh nghiệp này giữ gìn suốt 2 thập kỉ.

Là người lãnh đạo công ty, cá nhân ông Long hiểu rõ hơn ai hết một điều: đội ngũ nhân sự vững mạnh là yếu tố then chốt quyết định thành công của doanh nghiệp. Ông Long cho hay, khi làm việc ở Nhựa An Phát Xanh, người lao động được hưởng chế độ đãi ngộ tốt, lương thưởng xứng đáng với năng lực. Mỗi nhân viên từ khối sản xuất đến khối văn phòng đều có cơ hội phát huy hết khả năng của bản thân, được học hỏi trau dồi kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm thông qua các chương trình đào tạo được công ty tổ chức thường xuyên.

Bên cạnh đó, Nhựa An Phát Xanh còn xây dựng lộ trình thăng tiến minh bạch, rõ ràng dành cho cán bộ nhân viên, tạo dựng môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp. Những nhân viên có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm giúp đỡ, theo đúng nghĩa những người thân trong gia đình.

Ngoài ra, có một điểm đặc biệt trong chính sách "chiêu hiền đãi sĩ" của doanh nghiệp này mà theo ông Long chia sẻ đó là: "Chúng tôi luôn tôn trọng và đánh giá cao những cán bộ nhân viên có thâm niên. Và huy hiệu vàng An Phát là món quà mà chúng tôi dành tặng cho những cá nhân làm việc ở công ty từ 10 năm trở lên, để tri ân những đóng góp và công hiến mà họ đã dành cho công ty". Chính sự thấu hiểu và tử tế trong chính sách đãi ngộ đã giúp Nhựa An Phát Xanh duy trì được lực lượng nhân sự ổn định, tỷ lệ nhân sự nghỉ việc thấp và có tới gần 300 nhân viên gắn bó với công ty trên 10 năm.

Không chỉ là nơi giữ chân những lao động lành nghề và nhân sự cấp cao giàu kinh nghiệm, Nhựa An Phát Xanh còn là vườn ươm tài năng trẻ, với những chính sách và quy trình đào tạo chuyên biệt, phù hợp với thế hệ GenZ. Một môi trường làm việc cởi mở, có sự thấu hiểu, lắng nghe và trao quyền tối đa, là những gì mà doanh nghiệp này đang hướng tới, để khơi dậy nguồn năng lượng và sức sáng tạo mạnh mẽ của lao động trẻ.

Nhờ cơ chế mở này mà số lượng nhân sự thuộc hệ 9x và 10x làm việc tại Nhựa An Phát Xanh ngày càng tăng. Trong 5-7 năm trở lại đây, Nhựa An Phát Xanh còn trở thành điểm đến quen thuộc trong các chuyến tham quan, trải nghiệm thực tế của sinh viên các trường đại học. Tính đến nay, công ty này đã đón hàng chục đoàn sinh viên của nhiều trường đại học lớn trong và ngoài nước như: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Phương Đông, Hệ thống trường quốc tế Newton; Trường Ngee Ann Polytechnic (Singapore)…đến để tìm hiểu về mô hình quản trị doanh nghiệp và sản xuất kinh doanh.

Ông Nguyễn Lê Thăng Long (trái) dẫn đoàn sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Ngee Ann Polytechnic (Singapore) thăm nhà máy Nhựa An Phát Xanh

Việc tạo dựng một doanh nghiệp vững mạnh cũng giống như trồng cây. Cây muốn xanh tươi thì phải có một bộ rễ chắc khỏe. Doanh nghiệp muốn phát triển thì phải có nguồn nhân lực mạnh. Với chính sách quản trị xuyên suốt – giữ chân nhân viên giỏi, thu hút nhân tài trẻ, Nhựa An Phát Xanh cũng giống như một cây đại thụ, có bộ rễ chắc khỏe và đang vươn chồi thêm nhiều mầm xanh mới.



"Theo thời gian, tôi và các anh chị trong ban lãnh đạo không thể quản lý công ty mãi được và sẽ có ngày chúng ta phải chuyển giao cho các nhân sự trẻ. Do đó, chúng tôi luôn cởi mở và lắng nghe tiếng nói của thế hệ trẻ, sẵn sàng điều chỉnh, thay đổi nếu thấy phù hợp, hướng tới mục tiêu chung là vì sự phát triển của công ty", ông Long bộc bạch.

Đúng như lời chia sẻ của vị lãnh đạo này, thế hệ lãnh đạo chủ chốt của một doanh nghiệp có thể thay đổi, nhưng văn hóa doanh nghiệp thì cần phải được duy trì để tạo nên năng lực cạnh tranh độc quyền trên thương trường. Câu chuyện về chiến lược xây dựng văn hóa công ty và quản trị nguồn nhân lực của Nhựa An Phát Xanh sẽ là nguồn cảm hứng cho các startup trên con đường kiếm tìm bản sắc riêng.