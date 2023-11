Văn hóa Việt đóng vai trò trụ cột trong sự thành công của ngành du lịch

Ngọ Môn, Hoàng thành Huế

Phát huy giá trị văn hóa địa phương

Theo UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc), Du lịch văn hóa là loại hình du lịch mà mục đích chính của du khách là tìm hiểu, khám phá, trải nghiệm và tiêu dùng các sản phẩm văn hóa vật thể, phi vật thể tại điểm đến.

Việc khám phá các nền văn hóa khác nhau giúp khách du lịch có được những trải nghiệm mới lạ. Hơn nữa, khách du lịch ngày càng quan tâm hơn tới việc tìm hiểu văn hóa và lịch sử phong phú tại địa phương, thông qua tìm hiểu về lối sống, các di sản văn hóa, những khía cạnh văn hóa khác lạ này chính là những giá trị thu hút khách du lịch.

Cố đô Huế, Việt Nam

Đánh giá của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), trước đại dịch Covid-19, du lịch văn hóa đóng góp 37% du lịch toàn cầu và được dự đoán sẽ tăng trưởng 15% mỗi năm.



Dựa trên xu hướng này, năm 2023, Việt Nam đặt trọng tâm vào du lịch văn hóa. Đáng chú ý, vừa qua Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2023 với chủ đề “Du lịch văn hóa” tại Hà Nội.

Hơn nữa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thông qua một dự án xây dựng thương hiệu quốc gia toàn diện cho du lịch văn hóa, tạo ra các sản phẩm và dịch vụ du lịch văn hóa sáng tạo, như dự án “Tứ đại cảnh - Huyền thoại Việt Nam” nhằm quảng bá du lịch văn hóa bằng nghệ thuật biểu diễn và công nghệ âm thanh-ánh sáng; hay các buổi biểu diễn nghệ thuật mang đậm dấu ấn văn hoá truyền thống ở quần thể vui chơi, nghỉ dưỡng Phú Quốc, cũng như thông qua điện ảnh để khách quốc tế biết đến Việt Nam.

Tất cả những nỗ lực trên đã đem lại những kết quả ấn tượng. Trong 9 tháng đầu năm 2023, Việt Nam đón 8,9 triệu lượt khách du lịch quốc tế, vượt mục tiêu 8 triệu lượt khách quốc tế cả năm. Tổng doanh thu du lịch 6 tháng đầu năm ước đạt 343,1 tỷ đồng. Để đạt được tăng trưởng này, du lịch văn hóa chính là động lực to lớn.

Du lịch văn hóa được thúc đẩy

Việt Nam là đất nước nhiều tiềm năng và giàu tài nguyên du lịch văn hóa. Việt Nam tự hào có năm di sản văn hóa vật thể, một di sản hỗn hợp, mười bốn di sản văn hóa phi vật thể và bảy di sản văn hóa thuộc dạng tư liệu được UNESCO công nhận trong danh sách. Vì vậy, thúc đẩy du lịch gắn kết chặt chẽ với văn hóa để xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng là hướng đi phù hợp.

Tràng An (Ninh Bình, Việt Nam) - Di sản thế giới được UNESCO công nhận

Để phát huy sự giàu có về văn hóa này, việc tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn của UNESCO trong phát triển du lịch khu vực di sản là điều cần thiết. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã khởi xướng “Đề án xây dựng thương hiệu quốc gia về du lịch văn hóa” nhằm tăng doanh thu du lịch văn hóa lên 20-25% trong tổng doanh thu vào năm 2030, tạo ra các dòng sản phẩm du lịch văn hóa đồng bộ.



Việt Nam đã và đang được khẳng định là một thương hiệu du lịch văn hóa, mang lại những trải nghiệm độc đáo dựa trên di sản văn hóa phong phú, được quốc tế công nhận và giành được nhiều giải thưởng. Năm 2022, Du lịch Việt Nam đón nhận danh hiệu “Điểm đến di sản hàng đầu thế giới” của Giải thưởng Du lịch Thế giới.

Doanh nghiệp tích cực hỗ trợ du lịch văn hóa

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về du lịch văn hóa, các doanh nghiệp du lịch, tiêu biểu là Traveloka - nền tảng du lịch hàng đầu Đông Nam Á đã cung cấp các chuyến tham quan đến các điểm đến nổi tiếng di sản văn hóa.

Hội An, Quảng Nam, Việt Nam

Các tour du lịch đến các địa điểm nổi tiếng như Quần thể Danh thắng Tràng An ở Ninh Bình, Quần thể Di tích Cố đô Huế ở Thừa Thiên Huế, Thánh địa Mỹ Sơn và Phố cổ Hội An ở Quảng Nam luôn thu hút du khách. Đồng thời, Nền tảng đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về sự đa dạng của các sản phẩm du lịch văn hóa hiện có, đáp ứng nhu cầu khám phá và hòa mình vào những trải nghiệm văn hóa đặc sắc ngày càng tăng.



Theo dữ liệu nội bộ của Traveloka, số lượng khách truy cập vào các địa điểm trên tăng lên đáng kể chỉ một tháng sau khi kỳ nghỉ hè bắt đầu. Cụ thể, lượt tìm kiếm vé chương trình Ký ức Hội An tăng gấp 5 lần, doanh thu của tour tham quan trong ngày Hoa Lư, Tràng An và Hang Múa tăng gần 8 lần, và doanh thu của Thánh địa Mỹ Sơn tăng gần 6 lần vào tháng 7 năm 2023, so với tháng trước đó.

Số liệu của Traveloka cung cấp, trong nửa đầu năm 2023, số lượt tìm kiếm chuyến bay cao hơn đáng kể so với năm 2022, với số lượt tìm kiếm về Ninh Bình và Hội An tăng lần lượt là 60% và 40%. Nhu cầu lưu trú của du khách đến Ninh Bình trong nửa đầu năm 2023 cũng tăng trên 80% so với năm 2022.

Sự gia tăng đáng kể lượng du khách đến các địa điểm du lịch văn hóa ở Việt Nam là minh chứng cho du lịch văn hóa thúc đẩy tăng trưởng ngành du lịch và định hướng phát triển du lịch văn hóa là trụ cột. Khai thác văn hóa đặc trưng giúp nâng tầm và lan tỏa giá trị thương hiệu du lịch Việt.