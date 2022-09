Vạn người đội mưa, chen chân về xem Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, Hải Phòng

Sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19, sáng hôm nay (4/9 - tức 9/8 Âm lịch), Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2022 chính thức trở lại với sự tham gia của 16 "ông trâu" đến từ 6 phường. 16 "ông trâu" sẽ đấu 15 trận để chọn ra trâu vô địch. Theo Ban tổ chức lễ hội chọi trâu, các "ông trâu" được chủ trâu chăm sóc tốt, sẵn sàng cho những trận đấu quyết liệt

Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn được khôi phục từ năm 1990, được tổ chức thường niên vào dịp mùng 9/8 Âm lịch. Lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 5079/QĐ-BVHTTDL, ngày 27/12/2012. Năm 2022, UBND quận Đồ Sơn tiếp tục tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống sau 2 năm tạm dừng nhằm tiếp tục bảo tồn, phát huy, khẳng định giá trị văn hóa truyền thống của Lễ hội, tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 10 năm Ngày công nhận Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia

Sáng sớm nay, khu vực Đồ Sơn (Hải Phòng) mưa to. Mặc dù thời tiết không ủng hộ nhưng vạn người vẫn mặc áo mưa, che ô... đi từ sớm để tham dự Lễ hội chọi trâu

Do sân vận động sức chứa khoảng 20.000 chỗ ngồi nên Ban tổ chức sẽ kiểm soát lượng du khách, người dân vào sân vận động xem chọi trâu bằng vé mời và giấy mời.

Những người không có giấy mời sẽ xem chọi trâu qua truyền hình trực tiếp tại 2 địa điểm đã được bố trí màn hình lớn, gần khu vực thi đấu

Ban tổ chức Lễ hội Chọi trâu sẽ bố trí khoảng 400 người từ các lực lượng công an, quân đội, biên phòng, bảo vệ chuyên nghiệp để đảm bảo an ninh trong và ngoài khu vực thi đấu. Công an sẽ mặc thường phục tuần tra để ngăn chặn, xử lý những trường hợp tổ chức, tham gia cá độ

Các khán đài C, D được Ban tổ chức chuẩn bị tấm bạt lớn làm mái che, thuận lợi cho người dân theo dõi 15 trận đấu của các "ông trâu"

Theo ghi nhận của PV VTC News, tới 7h cùng ngày, các khán đài đã chật kín người tới xem chọi trâu

Nhiều người trong số họ đến từ các tỉnh, thành trên cả nước, phải đi từ sớm hoặc đi từ ngày hôm trước cho kịp xem trâu chọi

Trả lời PV VTC News, ông Nguyễn Đình Sang (huyện Trực Ninh, Nam Định) cho biết, đoàn của ông có 20 người, thuê xe sang Đồ Sơn (Hải Phòng) từ trưa hôm qua (3/9), sau đó ở trọ. Từ sáng sớm nay, ông Sang đã có mặt tại sân vận động Trung tâm quận Đồ Sơn. "Đây là lễ hội lớn của TP Hải Phòng. Tôi hy vọng, lễ hội sẽ được duy trì và tiếp tục phát huy những giá trị đặc sắc"