Văn Phú phát hành thêm lô trái phiếu 150 tỷ đồng

Công ty CP Phát triển Bất động sản Văn Phú (mã: VPI) vừa có báo cáo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, Văn Phú đã phát hành 1.500 trái phiếu mã VPI12603, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó giá trị phát hành là 150 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành và hoàn tất trong ngày 2/6/2026, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 2/6/2029. Lãi suất kết hợp 11,5%/năm, có kèm điều khoản mua lại.

Trước đó, ngày 28/05/2026, Văn Phú đã ban hành Nghị quyết số 2805/NQ-HĐQT v/v phê duyệt chào bán trái phiếu riêng lẻ với tổng mệnh giá tối đa là 150 tỷ đồng.

Theo phương án phát hành trái phiếu đã được HĐQT phê duyệt, Văn Phú sử dụng cổ phiếu VPI thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần Đầu tư THG Holdings (người liên quan của Công ty Văn Phú) và của người liên quan đến người nội bộ làm tài sản bảo đảm của trái phiếu và Công ty cũng đã thông qua giao dịch với các bên liên quan khác (nếu có) đối với trái phiếu.

Gần đây, Văn Phú liên tiếp huy động trái phiếu có bảo đảm là tài sản của lãnh đạo và bên liên quan.

Cụ thể, ngày 7/5/2026, Văn Phú đã chào bán thành công 1.800 trái phiếu mã VPI12602 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 180 tỷ đồng. Với kỳ hạn 36 tháng, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 7/5/2029.

Theo phương án được công bố trước đó, Văn Phú sử dụng cổ phiếu VPI thuộc sở hữu của Chủ tịch HĐQT Tô Như Toàn cùng vợ là bà Đào Thị Hồng Hạnh và của Công ty cổ phần Đầu tư THG Holdings (bên liên quan của Công ty Văn Phú) làm tài sản bảo đảm của trái phiếu.

Trước đó, ngày 23/4/2026, Văn Phú đã phát hành thành công 1.500 trái phiếu mã VPI12601 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 150 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 23/4/2029.

Theo Nghị quyết số 1704/NQ-HĐQT phê duyệt phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ với tổng mệnh giá tối đa là 150 tỷ đồng, Văn Phú sử dụng cổ phiếu VPI thuộc quyền sở hữu của Chủ tịch HĐQT Tô Như Toàn công ty làm tài sản bảo đảm của trái phiếu và công ty cũng đã thông qua giao dịch với các bên liên quan khác (nếu có) đối với trái phiếu.

Tính đến hết 31/3/2026, Văn Phú có vay và nợ thuê tài chính hơn 6.908,9 tỷ đồng bao gồm tổng dư nợ trái phiếu hơn 2.584 tỷ đồng. Trong đó, trái phiếu dài hạn đến hạn trả là hơn 797 tỷ đồng. Trái phiếu dài hạn là hơn 1.787 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2026, Văn Phú ghi nhận doanh thu thuần gần 287,4 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 204,3 tỷ đồng, tăng 7%.

Trừ đi các khoản thuế phí, Văn Phú báo lãi ròng hơn 26,5 tỷ đồng, giảm 81,4% so với mức lãi ròng 142,2 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2026, Văn Phú lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất 4.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 720 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2026, doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành được 6,4% kế hoạch doanh thu và 3,7% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Văn Phú tăng 4,8% so với đầu năm, lên mức hơn 15.427,6 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho ghi nhận hơn 5.954,4 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn hơn 3.022,2 tỷ đồng.