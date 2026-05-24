Văn Phú vay 150 tỷ đồng từ lãnh đạo công ty để làm gì?

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú (MCK: VPI, sàn HoSE) vừa có văn bản công bố thông tin bất thường liên quan đến kế hoạch vay vốn của công ty.

Theo đó, Văn Phú đã thông qua việc vay vốn ông Vũ Thanh Tuấn- Phó Tổng Giám đốc, với số tiền 150 tỷ đồng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Đồng thời, doanh nghiệp giao cho ông Tô Như Thắng- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật quyết định và triển khai thực hiện phương án vay vốn nêu trên.

Trong một diễn biến khác, Văn Phú cũng vừa thông qua chủ trương bảo lãnh nghĩa vụ tài chính tại ngân hàng của công ty thành viên là Công ty Cổ phần Union Success Việt Nam liên quan đến Dự án tại TP.Huế.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ thế chấp 1,5 triệu cổ phần thuộc sở hữu của Văn Phú tại Union Success Việt Nam để đảm bảo cho nghĩa vụ tài chính nêu trên.

Liên quan đến trái phiếu, ngày 7/5/2026, Văn Phú đã chào bán thành công 1.800 trái phiếu mã VPI12602 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 180 tỷ đồng.

Với kỳ hạn 36 tháng, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 7/5/2029. Được biết, đây là lô trái phiếu thứ 2 mà Văn Phú phát hành kể từ đầu năm 2026 đến nay.

Trước đó, Văn Phú đã phát hành thành công 1.500 trái phiếu mã VPI12601 ra thị trường trong nước vào ngày 23/4/2026. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 150 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 23/4/2029.

Các thông tin khác về trái chủ, mục đích phát hành,... của cả 2 lô trái phiếu trên đều không được công bố. Tuy nhiên, theo phương án phát hành trái phiếu đã được HĐQT phê duyệt trước đó, Văn Phú sử dụng cổ phiếu VPI thuộc quyền sở hữu của ông Tô Như Toàn- Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty và công ty cũng đã thông qua giao dịch với các bên liên quan khác (nếu có) đối với trái phiếu.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, Văn Phú ghi nhận doanh thu thuần gần 287,4 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 26,5 tỷ đồng, giảm 81,4%.

Theo giải trình của Văn Phú, trong quý I/2026, công ty và các công ty con đang tập trung xây dựng hoàn thiện sản phẩm bất động sản tại các dự án để bàn giao cho khách hàng trong các quý tiếp theo và chỉ ghi nhận doanh thu chính từ hoạt động cho thuê các căn hộ dịch vụ tại dự án Oakwood Residence Hanoi và bắt đầu ghi nhận doanh thu từ việc chuyển nhượng các sản phẩm bất động sản tại Khu đô thị Văn Phú tại Hà Nội. Do đó lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 của ông ty giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2025.