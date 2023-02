Vàng bị ‘vượt mặt’: Dấu hiệu đáng mừng cho nền kinh tế toàn cầu?

Từ ngày 31/10/2022 đến ngày 31/01/2023, hợp đồng tương lai của bạc trên Comex đã tăng gần 25%, vượt xa mức tăng gần 19% của vàng. Nicholas Colas, người sáng lập DataTrek Research, cho biết trong báo cáo ngày 25/1 rằng đây là một con số thống kê bất thường. Điều này cho thấy thị trường kim loại đá quý đang lạc quan về tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023.

Ông chỉ ra rằng bạc chủ yếu phục vụ trong công nghiệp, trong khi vàng được dùng chủ yếu như một khoản đầu tư và làm đồ trang sức. Vì vậy, diễn biến tốt của giá bạc cho thấy rằng “nền kinh tế toàn cầu đang ở trạng thái tốt hơn so với những lo ngại vào giữa năm 2022”.

Colas cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do Trung Quốc mở cửa trở lại và đó là chủ đề đầu tư trọng tâm cho tháng đầu tiên của năm.

Việc Trung Quốc mở cửa tác động phần lớn đến dầu mỏ. Giá dầu thô đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 11. Nhiều kim loại công nghiệp cũng tăng khi các hạn chế đại dịch tại Trung Quốc được nới lỏng, vì Trung Quốc là nước tiêu thụ kim loại lớn nhất thế giới. Giá đồng và quặng sắt trên sàn Comex tăng gần 11% trong tháng 1.

Michael Cuggino, Chủ tịch của quỹ Permanent Portfolio Family of Funds, cho biết rằng sự vượt trội của bạc so với vàng trong 3 tháng qua chủ yếu là do nhu cầu bạc thực tế.

Nhưng đó không phải toàn bộ nguyên nhân.

Cuggino cho biết nhu cầu về bạc tăng không chỉ từ nhu cầu công nghiệp thông thường, chẳng hạn như ngành xây dựng và công nghệ, mà còn từ sự thúc đẩy toàn cầu hướng đến sản xuất năng lượng sạch cùng các hàng hoá liên quan như xe điện.

Giám đốc Michael Gayed của ATAC Fund Family còn chỉ ra rằng tâm lý chấp nhận rủi ro đang diễn ra trên toàn cầu. Ông nói rằng sự tăng giá của kim loại công nghiệp từ đầu năm đến nay một phần nhờ vào sự phục hồi của Trung Quốc.

Trong khi đó, CEO Keith Weiner của Monetary Metals coi bạc chủ yếu là một loại tiền tệ hơn là kim loại công nghiệp. Ông tin rằng giá bạc có tương quan với vàng tốt hơn so với đồng. Bạc có thể sẽ tăng giá cao hơn vì đồng đô la Mỹ tiếp tục mất giá. Giá của vàng bạc “nghịch đảo so với đồng đô la”.

Trong 3 tháng qua, cả vàng và bạc đều tăng trong khi chỉ số ICE US Dollar, một chuẩn mực cho giá trị quốc tế của đồng đô la, đã mất hơn 8%.

Nếu Trung Quốc tiếp tục mở cửa trở lại và không có suy thoái kinh tế toàn cầu hoặc suy thoái kinh tế nghiêm trọng ở Mỹ hoặc châu Âu, Cuggino nói rằng các yếu tố cung và cầu có thể là “cơn gió xuôi cho giá cả hàng hóa”.

Ông nói rằng chính sách tiền tệ cũng có thể trở thành một cơn gió ngược. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ mới đây tăng lãi suất 0,25 điểm, chậm hơn so với đợt tăng nửa điểm vào tháng 12 năm ngoái.

Với sự kết hợp của các yếu tố, bạc có thể tăng cao hơn rất nhiều và lên đến mức 30 USD. Nhưng Cuggino cũng dự đoán bạc có thể quay lại mức thấp nếu suy thoái kinh tế toàn cầu hoặc suy thoái kinh tế Mỹ xảy ra.

Theo Barron’s