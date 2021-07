Vàng hồi giá, USD tự do quay đầu giảm

Giá vàng thế giới hồi phục sau mấy phiên giảm liên tiếp, đưa giá vàng miếng trong nước sáng nay (1/7) đi lên. Giá USD giảm trên cả thị trường tự do và ngân hàng

Lúc gần 10h trưa, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 56,35 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,85 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng hôm nay tại DOJI không thay đổi ở chiều mua vào nhưng tăng 50.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 56,3 triệu đồng/lượng và 56,9 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn khoảng 7,5 triệu đồng/lượng, thu hẹp so với mức chênh 7,7 triệu đồng/lượng vào sáng qua. Chênh lệch rút ngắn do giá vàng miếng tăng chậm hơn so với giá vàng quốc tế.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác có nơi đi ngang, có nơi giảm.

Nhẫn tròn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý có giá mua vào là 51 triệu đồng/lượng và bán ra là 51,7 triệu đồng/lượng, không thay đổi ở cả hai đầu giá so với sáng qua.

Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu có giá tương ứng lần lượt là 51,03 triệu đồng/lượng và 51,63 triệu đồng/lượng, giảm 60.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc gần 10h trưa theo giờ Việt Nam đứng ở 1.774,6 USD/oz, tăng 3,4 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York. Mức giá này tương đương 49,4 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo giá USD bán ra niêm yết tại ngân hàng Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan.

Phiên Mỹ đêm qua, giá vàng tăng 9,1 USD/oz, tương đương tăng 0,5%, đạt 1.771,2 USD/oz.

Trước đó, trong phiên ngày 29/6 tại Mỹ, giá vàng tụt xuống mức thấp nhất 11 tuần.

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading View.

Đồng USD vẫn đang tăng giá, gây áp lực giảm giá lên vàng. Chỉ số Dollar Index hiện đã tăng vượt mức 92,4 điểm, cao nhất 3 tháng, từ mức hơn 92 điểm vào sáng hôm qua.



Ngoài ra, vàng còn chịu sức ép giảm giá từ những tuyên bố cứng rắn của một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas, ông Robert Kaplan, ngày 30/6 nói rằng ông muốn Fed bắt đầu giảm hỗ trợ cho nền kinh tế từ cuối năm nay, một phần để tránh sự thắt chặt đột ngột về sau này.

Theo ông Micbael Matousek, trưởng bộ phận giao dịch thuộc US Global Investors, sự hồi phục đang diễn ra của giá vàng chẳng qua là nhờ lực mua ở vùng giá đáy. Nếu so với mức đỉnh trên 1.900 USD/oz thiết lập vào đầu tháng 6, giá vàng hiện giảm khoảng 8,6%.

Giá vàng thế giới đã giảm khoảng 6,8% trong tháng 6, tăng 5,4% trong quý 2, và giảm gần 6,4% trong nửa đầu năm 2021.

“Đồng USD đang tăng giá, chỉ số S&P 500 của chứng khoán Mỹ liên tục lập kỷ lục mới”, chiến lược gia trưởng Phillip Streible của Blue Line Futures nói về môi trường bất lợi hiện nay của giá vàng.

Tuy nhiên, theo ông Matousek, vàng sẽ phát huy được vai trò kênh đầu tư chống lạm phát, bởi lạm phát có thể duy trì ở mức cao, cho dù Fed có bắt đầu thắt chặt chính sách tiền tệ.

Tâm điểm chú ý của nhà đầu tư đang hướng tới báo cáo việc làm tháng 6 dự kiến được Bộ Lao động Mỹ công bố vào ngày thứ Sáu. Hãng tin Reuters dự báo khu vực phi nông nghiệp của nước này có thêm 690.000 công việc trong tháng 6. Một con số gây ngạc nhiên có thể sẽ gây ra biến động lớn về giá vàng.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.310 đồng (mua vào) và 23.360 đồng (bán ra), giảm 10 đồng so với sáng qua, sau khi tăng 70 đồng trong 3 ngày.

Tại Vietcombank, báo giá USD giảm thêm 10 đồng so với hôm qua, còn 22.910 đồng và 23.110 đồng, tương ứng giá mua và bán.