Vàng lập đỉnh, ngày vía Thần Tài không mua vàng thì mua gì để chiêu tài lộc, may mắn suôn sẻ cả năm Ất Tỵ?

Ngày vía Thần Tài năm nay rơi vào thứ Sáu (7/2), mùng 10 tháng Giêng năm Ất Tỵ 2025. Theo quan niệm dân gian, ngày vía Thần Tài là ngày cúng tạ ơn Thần Tài - vị thần mang lại tài lộc, sự sung túc và may mắn, đồng thời cầu mong cho năm mới kinh doanh, làm ăn thuận lợi. Vào ngày này, người dân thường đi mua vàng để cầu may nhưng không phải ai cũng biết, bên cạnh việc mua vàng thì có thể mua một số vật phẩm khác để mang lại phú quý cho cả năm.

Mua cóc thiềm thừ

Nhiều hộ kinh doanh, dân văn phòng thường lựa chọn các vật phẩm phong thủy để bàn làm việc, đặt trong cửa hàng với mong muốn công việc thuận lợi, buôn bán đắt khách. Cóc thiềm thừ, hay cóc 3 chân, cóc ngậm tiền là một trong những vật phẩm được ưa chuộng bởi ý nghĩa về tài lộc, hút may mắn, hoá giải vận xui, chiêu tài, mang đến bình an và may mắn cho gia chủ.

Vào ngày vía Thần tài, mọi người có thể mua cóc thiềm thừ, đặt tại các vị trí như bàn thu ngân tại cửa hàng kinh doanh, phòng khách, trên két sắt,… để cầu may và lưu ý không đặt vật phẩm phong thuỷ tại những nơi tối tăm, ẩm thấp.

Mua bạc

Tuy bạc không có giá trị cao bằng vàng nhưng đây vẫn là một kim loại quý biểu tượng cho tiền tài, phú quý vì vậy mọi người có thể tham khảo việc mua bạc thay vàng trong ngày vía Thần Tài. Nhiều chuyên gia phong thủy gợi ý người dân mua bạc có dạng nén hoặc đồng tiền để cầu may. Quan trọng nhất vẫn là niềm tin và sự thành tâm, tùy vào điều kiện kinh tế để mua vật phẩm phù hợp, không nên vay mượn để mua vàng bạc trong ngày này.

Mua tỳ hưu

Tỳ hưu là một linh vật từ xa xưa có hình dạng giống với con kỳ lân, là sự kết hợp khá đặc biệt của con ngựa và con rồng. Tỳ hưu mang ý nghĩa tài lộc, bình an, sức khỏe, công danh sự nghiệp và trấn trạch trừ tà khí, bảo vệ sự bình yên cho ngôi nhà. Người làm ăn, kinh doanh có thể lựa chọn mua tỳ hưu theo mệnh, theo tuổi vào ngày vía Thần Tài để cầu may mắn, sự sung túc và tài lộc cho bản thân, gia đình.

Mua mèo thần Tài

Mèo Thần Tài luôn là lựa chọn của nhiều người buôn bán kinh doanh trong ngày vía Thần Tài bởi niềm tin mèo Thần Tài sẽ giúp thu nạp tài khí, gọi mời tiền bạc nhanh chóng “gõ cửa”. Với những người làm văn phòng thì đặt mèo Thần Tài tại bàn làm việc được cho là có giúp vận trình sự nghiệp thuận lợi, sớm đạt được mục tiêu. Điều cần chú ý là vị trí đặt mèo Thần Tài cần sạch sẽ, thoáng đáng, hướng về phía cửa nơi khách hàng thường xuyên ra vào.

Ngoài những vật phẩm trên, nếu không mua vàng mọi người có thể lựa chọn mua tượng Thần Tài Tượng Phật Di Lặc, túi tiền Kim Bảo, lá Bồ Đề mạ vàng, ,… vào ngày vía Thần Tài để cầu may, hy vọng một năm mới làm ăn suôn sẻ, buôn may bán đắt.

Bên cạnh đó, để kinh doanh phát đạt, đúng ngày vía Thần Tài, người làm kinh doanh nên chuẩn bị mâm lễ cúng thần Tài chu đáo, tùy theo tập tục của từng địa phương. Từ sớm ngày mùng 10 tháng Giêng, nên mở rộng các cửa trong nhà, đặc biệt là cửa chính để đón tài lộc vào nhà. Trong ngày vía Thần Tài, không nên gây gổ, sinh sự, đặc biệt là lúc làm lễ cúng Thần Tài cần tránh nói lời thô tục, mắng nặng lời người khác.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm