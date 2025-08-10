Vàng liên tiếp lập đỉnh lịch sử, tuần tới có tiếp tục tăng mạnh?

Giá vàng trong nước tuần qua trải qua những phiên giao dịch đầy biến động khi liên tục lập mức giá cao nhất từ trước đến nay.

Chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 123,2 - 124,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). Đây là ngưỡng giá cao nhất tính đến thời điểm hiện tại.

Theo TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - ngân hàng, giá vàng thế giới gần đây liên tục biến động chủ yếu do hoạt động mua bán mang tính ngắn hạn của nhà đầu tư.

Giá vàng thế giới chạm mức cao dẫn đến việc nhiều nhà đầu tư bán ra để chốt lời, gây áp lực giảm giá ngắn hạn. Tuy nhiên, trong trung và dài hạn, xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế.

Cũng theo ông Hiếu, các yếu tố địa chính trị phức tạp, cũng như các vấn đề thuế quan của Mỹ với các nước đang tạo lực đẩy cho giá vàng toàn cầu .

Gần đây, số liệu thống kê cho thấy thị trường lao động Mỹ cải thiện, nhưng Tổng thống Donald Trump vẫn chưa hài lòng và đã sa thải người đứng đầu cơ quan thống kê về lao động. Đồng thời, ông Trump cũng gây áp lực, tìm người thay thế Chủ tịch Fed Jerome Powell để thúc đẩy việc cắt giảm lãi suất.

Tất cả yếu tố trên khiến thị trường vàng thế giới biến động và vẫn có xu hướng tăng.

Giá vàng trong nước tuần tới diễn biến thế nào. (Ảnh: Công Hiếu).

Giá vàng trong nước đã vượt 124 triệu đồng/lượng, nên vị chuyên gia dự đoán khả năng giá vàng sẽ tiến tới ngưỡng 130 triệu đồng/lượng, nhưng chưa biết vào thời điểm nào. Tuy nhiên, giá vàng có thể tiến mốc 125 triệu đồng/lượng trong vòng vài tháng tới.

Chuyên gia Nguyễn Quang Huy, CEO khoa Tài chính - Ngân hàng, trường Đại học Nguyễn Trãi cũng cho rằng, dù không ồn ào như trước nhưng vàng miếng vẫn đang "nóng". Vàng vẫn là tài sản “cầm không lỗ” trong tâm lý của người Việt, vì thế sẽ tạo nền giá vững vàng hơn so với các tài sản đầu cơ ngắn hạn. Với diễn biến hiện tại, giá vàng miếng SJC đã vượt đỉnh cũ 124 triệu đồng/lượng, thì có thể vượt mốc này trong thời gian tới.

Dự đoán về giá vàng thời gian tới, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân (Đại học Kinh tế TP.HCM) cũng cho rằng, giá vàng vẫn còn nhiều yếu tố giúp tăng giá. Thị trường lao động Mỹ hiện yếu hơn kỳ vọng, làm gia tăng khả năng Fed cắt giảm lãi suất, từ đó đẩy giá vàng tăng vọt.

“ Kinh tế Mỹ đang yếu đi, cùng với ảnh hưởng thuế quan và các chính sách của ông Donald Trump thời gian qua làm dấy lên kỳ vọng Fed sớm phải cắt giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế. Khi đó, giá vàng sẽ bật tăng mạnh ”, ông Huân phân tích.

Cũng theo ông Huân, rất khó để dự báo giá vàng thế giới lúc này khi giá vẫn đang xoay quanh các vùng 3.300-3.400 USD/ounce. Nó cần vượt qua mốc 3.500 USD/ounce để xác lập xu hướng tăng mới. Hiện tại, giá vàng vẫn đi ngang trong một biên độ dao động rất mạnh, tức là khi giá giảm sẽ giảm mạnh và tăng cũng sẽ tăng rất mạnh.

Giá vàng trong nước thường biến động theo xu hướng thế giới, nên vẫn có thể tăng tiếp trong thời gian tới đây.

Đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư, ông Nguyễn Quang Huy cho rằng, hiện giá vàng miếng trong nước cao hơn hẳn giá vàng thế giới từ 16 - 17 triệu đồng/lượng. Vì thế người dân không nên đổ xô mua, thay vào đó có thể mua vàng nhẫn với ưu điểm là theo sát giá thế giới hơn nên ít rủi ro hơn.

“ Nếu mua vàng vật chất để tích lũy giá trị thì nên có lộ trình dài hạn, chia nhỏ thời điểm mua. Tuyệt đối tránh đầu cơ vàng ngắn hạn bằng đòn bẩy tài chính hoặc mua theo tin đồn, đặc biệt trong bối cảnh thị trường còn nhạy cảm và thiếu minh bạch về cung - cầu thực tế ", ông Huy nói thêm.

Vàng thế giới vẫn tiếp tục tăng

Tuần này dù ít số liệu kinh tế quan trọng nhưng giá vàng thế giới vẫn chứng kiến nhiều biến động bất ngờ. Giá vàng đang trong xu hướng tăng thì bất ngờ nhận được tin một số loại vàng thỏi nhập khẩu từ Thụy Sĩ sẽ chịu thuế thương mại, với mức thuế lên tới 39%. Tuy nhiên, đến chiều thứ 6, Nhà Trắng xác nhận thông tin trên là không chính xác và khẳng định không có kế hoạch áp thuế với vàng. Nhờ vậy, vàng vẫn giữ được mức tăng tuần.

Giá vàng thế giới vẫn được dự đoán lạc quan. (Ảnh: Minh Đức).

Dự đoán về giá vàng tuần tới, theo khảo sát mới nhất từ Kitco News, các chuyên gia trong ngành vẫn tỏ ra lạc quan về triển vọng giá vàng, trong khi nhà đầu tư cá nhân cũng duy trì kỳ vọng giá sẽ tăng trong thời gian tới.

Trong tuần này, 6/10 chuyên gia tham gia khảo sát (chiếm 60%) dự đoán giá vàng tiếp tục tăng. Chỉ một người (10%) cho rằng giá giảm, và ba người (30%) kỳ vọng giá đi ngang.

Bên cạnh đó, trong số 188 nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia bình chọn trực tuyến, thì 129 người (chiếm 69%) tin giá vàng sẽ tăng, 12% (23 người) dự đoán giảm, và 36 người (19%) nghĩ giá ổn định.

Darin Newsom, chuyên gia phân tích thị trường tại Barchart.com, nhận định: " Giá vàng sẽ tăng. Mọi thứ thay đổi nhưng rồi lại quay về như cũ. Thông tin về thuế vàng từ chính phủ Mỹ chỉ là một phần của câu chuyện thương mại quen thuộc".

Đồng quan điểm, James Stanley, Chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex, giá vàng đang trong xu hướng tăng vững chắc và có thể sớm bứt phá qua các ngưỡng kháng cự quan trọng. Ông duy trì quan điểm lạc quan, cho rằng phe mua đang chiếm ưu thế.

Ông Stanley cho rằng, giá vàng giao ngay đang đối mặt với ngưỡng kháng cự 3.435 USD/ounce. Mức này đã được kiểm tra nhiều lần trong các tháng 5, 6 và 7, nhưng mỗi lần chạm tới chỉ dẫn đến điều chỉnh nhỏ. Điều đó cho thấy phe mua vẫn nắm giữ vị thế mạnh và có tiềm năng tạo ra một đợt bứt phá quyết định.

Về mục tiêu cao hơn, chuyên gia này nhấn mạnh ngưỡng kháng cự lớn ở mức 3.500 USD/ounce, được thiết lập từ tháng 4. Ông kỳ vọng vàng sẽ chạm mốc này thông qua một xu hướng tăng mạnh mẽ và bền vững, thay vì một cú bứt phá đột ngột.

Trong khi đó, Sean Lusk, đồng Giám đốc phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading lại nhận định, thị trường đang ở ngã ba đường, có thể bứt phá lên 3.700 USD/ounce hoặc giảm về 3.280 USD/ounce trong ngắn hạn.

Phân tích diễn biến gần đây, ông Lusk cho rằng tin tức về việc Mỹ áp thuế nhập khẩu vàng từ Thụy Sĩ chỉ là “làm gia tăng căng thẳng”, chứ không phải yếu tố quyết định. Phần lớn tác động đã được phản ánh vào giá, thể hiện qua việc vàng liên tục lập đỉnh kỷ lục.

Theo ông, nếu thị trường thực sự tin vào mức thuế 39%, giá vàng trên sàn COMEX đã phải tăng vọt mạnh hơn nhiều. Tin đồn này đã được điều chỉnh lại vào cuối tuần.

Mặc dù thông tin về thuế quan bị bác bỏ, ông Lusk nhìn nhận thị trường vẫn đang chuẩn bị cho một đợt bứt phá lớn. Nhiều bất ổn kinh tế và chính trị, cộng với thanh khoản thấp, đang đẩy giá vàng lên những mức cao kỷ lục.

Về chính sách tiền tệ, ông Lusk phân tích, dữ liệu lạm phát cao sẽ không làm chệch hướng kỳ vọng cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Lạm phát hiện tại chủ yếu xuất phát từ nguồn cung và vấn đề nhà ở, trong khi các yếu tố khác đang chững lại.

Ông dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể hành động quyết liệt hơn, thậm chí cắt giảm 50 điểm cơ bản thay vì chỉ 25 điểm. Theo ông, mức cắt giảm 25 điểm “không có tác dụng” trong việc giải quyết tình trạng trì trệ hiện tại của nền kinh tế.

Nếu tình hình bất ổn tiếp diễn, cùng với kỳ vọng Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ, giá vàng có thể bứt phá. Ông Lusk đặt mục tiêu tiếp theo là 3.690-3.697 USD/ounce.

Ngược lại, nếu đồng USD mạnh lên và căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt, vàng có thể chịu áp lực bán tháo. Ông cảnh báo một đợt giảm dưới mốc 3.400 USD/ounce có thể kéo giá về 3.280 USD/ounce.