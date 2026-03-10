Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vàng "mắc kẹt" tại Dubai, nhà buôn xả hàng

10-03-2026 - 19:51 PM | Tài chính quốc tế

Hàng tấn vàng đang mắc kẹt do không phận đóng cửa, buộc giới thương nhân bán tháo với giá chiết khấu cực sâu.

Hiện tượng lạ kể trên được ghi nhận trên thị trường vàng thế giới đến nay đã được 10 ngày.

Theo Bloomberg, vàng tại Dubai - Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đang được chào bán với giá thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung toàn cầu. Nguyên nhân trực tiếp là nhiều chuyến bay đình trệ cùng phí bảo hiểm tăng phi mã do giao tranh khốc liệt giữa Mỹ - Israel và Iran.

Vàng "mắc kẹt" tại Dubai, nhà buôn vàng xả hàng - Ảnh 1.

Vàng thường được vận chuyển trong khoang chứa hàng máy bay chở khách. Ảnh: THE BUSINESS TIMES

Do không thể vận chuyển kim loại quý ra khỏi Dubai - trạm trung chuyển vàng lớn nhất thế giới, rất nhiều thương nhân đối mặt với gánh nặng chi phí lưu kho cũng như chi phí bảo hiểm khổng lồ.

Muốn giải phóng hàng, nhiều nhà giao dịch chấp nhận bán chiết khấu từ 10-30 USD/ounce so với mức giá chuẩn tại TP London - Anh.

Thông thường, vàng được vận chuyển qua đường hàng không dân dụng. Với tình trạng các chuyến bay "đóng băng" vô thời hạn như hiện tại thì việc vận chuyển vàng bằng đường bộ sang các nước láng giềng, như Ả Rập Saudi hay Oman, cũng không khả thi do rủi ro an ninh tại cửa khẩu.

Tình trạng vàng "ách tắc" tại Dubai đang gây hiệu ứng domino đến không ít thị trường tiêu thụ quy mô lớn, đặc biệt là Ấn Độ, Thụy Sĩ, Hồng Kông - Trung Quốc.

Bà Renisha Chainani, trưởng bộ phận nghiên cứu tại Augmont Enterprises (đại lý vàng lớn nhất Ấn Độ), cho biết tình trạng thiếu hụt vàng vật chất ngắn hạn bắt đầu xuất hiện tại Ấn Độ.

Một số nhà máy tinh luyện vàng ghi nhận chi phí vận chuyển và hậu cần tăng tới 60% - 70% kể từ khi xung đột Trung Đông bùng nổ.

Dù vậy, nhiều chuyên gia nhận định Ấn Độ có thể "cầm cự" thêm một thời gian nhờ lượng hàng tồn kho dồi dào từ đợt nhập khẩu lớn hồi tháng 1. Tuy thế, cơn khát vàng tại quốc gia tỉ dân sẽ thực sự bùng phát nếu chiến sự kéo dài vài tháng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng 10-3 có lúc được giao dịch ở mức 5.169 USD/ounce.

Bất chấp việc bán tháo vàng ở Dubai, giá vàng giao ngay trên thế giới vẫn liên tục đạt hơn 5.100 USD/ounce - tăng gần 20% so với đầu năm 2026.

Theo Tâm Nguyễn

Người Lao động

