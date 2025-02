Vàng 'phi mã' từng ngày, chuyên gia cảnh báo người mua dịp vía thần Tài

Không nên mua tích trữ lúc giá cao

Giá vàng nhẫn và vàng miếng vài ngày gần đây liên tục tăng cao, đặc biệt giá vàng nhẫn lập những đỉnh cao nhất trong lịch sử. Giá vàng ép vỉ thần Tài cũng cao ngất tới gần 100 triệu đồng/lượng. Điều này khiến khách hàng nếu mua bất cứ loại vàng nào cũng sẽ phải hứng chịu giá trên đỉnh. Các chuyên gia vì thế khuyến cáo người mua vàng thần Tài không nên tích trữ nhiều trong thời điểm này.

Ngoài ra, theo thông lệ qua các năm, trước ngày vía thần Tài, giá vàng thường bị đẩy lên cao chót vót nhưng sau đó lại đột ngột hạ xuống thấp. Mức chênh lệch mua vào - bán ra trong ngày cũng được các cửa hàng kéo giãn rộng, dẫn đến nhiều nhà đầu tư mua với mục đích "lướt sóng" có thể bị thua lỗ nhanh chóng. Trong trường hợp sau ngày vía thần Tài, giá vàng vẫn tăng theo xu hướng thế giới thì 2 nguy cơ vẫn có thể xảy ra. Đó là các cửa hàng tiếp tục nới rộng khoảng cách mua - bán để giảm thiệt hại và giá trong nước sẽ đảo chiều nếu giá thế giới quay đầu giảm. Trong bối cảnh này, người mua vàng sẽ chịu nhiều rủi ro.

Giá vàng tăng liên tục trước ngày vía thần Tài. (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh cũng cho rằng, người dân mua vàng ngày vía thần Tài nên thận trọng. Trên thực tế trong nhiều năm qua dù giá vàng tăng cao nhưng người mua chỉ có lãi khi giữ vài tháng đến một năm. Còn nếu "lướt sóng" hoặc chỉ giữ trong ngắn hạn thì vàng vẫn giảm giá, cộng thêm chênh lệch giá mua và giá bán trong dịp này bị đẩy lên cao đến hơn 3 triệu đồng/lượng thì người mua không có lãi, thậm chí bị lỗ.

" Nếu chỉ mua ít để cầu may theo văn hóa, tín ngưỡng truyền thống thì không cần quan tâm nhiều đến việc giá tăng hay giảm. Nhưng nếu mua số lượng lớn thì cần chọn thời điểm mua tốt nhất. Đó là lúc giá vàng giảm, chênh lệch mua bán ở mức thấp thì khả năng sinh lời sẽ cao hơn ", ông Khánh đưa ra lời khuyên.

Ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi (NTU) cũng cho rằng, trước biến động mạnh của thị trường vàng như những ngày gần đây, các nhà đầu tư và người dân cần có chiến lược tài chính hợp lý.

Theo đó, nên hạn chế đầu tư lướt sóng vào vàng, vì giá vàng biến động mạnh theo các yếu tố khó đoán định như chính sách tiền tệ, xung đột địa chính trị và tâm lý thị trường. Bên cạnh vàng, nhà đầu tư nên cân nhắc chia dòng tiền vào các các kênh khác như: chứng khoán, bất động sản, công nghệ, sản xuất sẽ mang lại lợi nhuận dài hạn bền vững hơn.

Còn với người dân cũng không nên tích trữ vàng vào thời điểm giá đang trên đỉnh mà chỉ nên mua số lượng vừa phải, vừa mua vừa nghe ngóng thị trường. Nên dồn tiền mua vào những lúc giá vàng ở ngưỡng thấp để tránh thiệt hại lớn nếu thị trường đảo chiều.

TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - ngân hàng cũng đánh giá, thông thường vào ngày Vía Thần Tài người dân đổ xô đi mua vàng nhưng đây không hoàn toàn là những nhà đầu tư, người dân mua vàng tích trữ mà là những người muốn đi tìm "vận may" trong năm mới.

" Tuy nhiên, với mức chênh lệch mua vào - bán ra trong ngày này bị đẩy lên ngưỡng rất cao, nhiều nhà đầu tư vàng lướt sóng có thể bị thua lỗ nên cần hết sức cẩn trọng. Đồng thời, người mua phải chú ý chọn cửa hàng có uy tín, đảm bảo chất lượng, cần lấy hóa đơn đầy đủ vì đây là giấy tờ chứng thực giao dịch sản phẩm vàng chất lượng ", ông Hiếu tư vấn.

Người dân xếp hàng mua vàng trước ngày vía thần Tài, bất chấp giá cao ngất. (Ảnh: Minh Đức)

Giá vàng khó giữ đỉnh cao

Nói về giá vàng thời gian tới, chuyên gia vàng Trần Duy Phương cho rằng giá vàng trong năm 2025 thiên về xu hướng giảm, nên nhà đầu tư cần cần nhắc kỹ trước khi bỏ tiền vào kênh đầu tư này.

Ông Phương dự báo tuy thị trường sẽ có những thời điểm bứt phá lên mốc 2.800, thậm chí 2.900 USD/ounce nhưng mốc này sẽ không bền vững. Theo ông, giá vàng thế giới vẫn tăng trong hai quý đầu năm, nhưng đà tăng không mạnh, chỉ tăng khoảng 200-250 USD/ounce so với mức giá đóng cửa năm 2024.

“ Giá vàng sẽ tăng lên khoảng 2.900 USD/ounce, khó có khả năng cao hơn. Lý do, các ngân hàng lớn trên thế giới có thể giảm tốc độ cắt giảm lãi suất, Fed dự kiến cắt giảm lãi suất 1-2 lần, căng thẳng địa chính trị tại nhiều nơi trên thế giới có thể suy giảm hoặc kết thúc...nên giá vàng sẽ mất đi yếu tố hỗ trợ tăng. Từ quý III, quý IV/2025 trở đi, giá vàng có thể suy giảm trở lại ”, ông Phương nhận định.

Với diễn biến đó, ông Phương dự đoán giá vàng trong nước hai quý đầu năm tới sẽ tăng lên 90 triệu đồng/lượng với vàng nhẫn và 92-93 triệu đồng/lượng với vàng SJC.

Tuy nhiên, ông lưu ý, rất có khả năng từ quý III trở đi, giá vàng thế giới chịu áp lực giảm giá thì giá vàng trong nước cũng giảm theo.

Còn theo chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh, giá vàng thế giới vẫn có thể duy trì đà tăng trong nửa đầu năm mới do căng thẳng về chính sách thuế quan giữa các nước. Tuy nhiên, mức tăng sẽ không quá cao so với hiện tại hay so với tỷ lệ tăng của năm vừa qua. Do vậy đà tăng của vàng có thể còn, nhưng biên độ sẽ không cao như nhiều nhà đầu tư kỳ vọng.