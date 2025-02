Vàng tiến sát mốc 3.000 USD nhưng đây là những rào cản mới

Trong khi giá vàng đạt mức cao kỷ lục mới những ngày qua, động lực trên thị trường lại đang bắt đầu suy giảm. Mặc dù vàng vẫn duy trì xu hướng tăng vững chắc, một công ty nghiên cứu cho biết các nhà đầu tư có thể cần kiên nhẫn hơn để đạt được mục tiêu 3.000 USD/ounce.

Các nhà phân tích hàng hóa tại Metals Focus dự báo giá vàng sẽ đạt mức 3.000 USD/ounce vào quý II năm nay. Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo rằng có thể xảy ra tình trạng chốt lời trong ngắn hạn.

Nhận định này được đưa ra khi giá vàng đã phục hồi sau áp lực bán tháo vào tuần trước. Giá vàng giao ngay gần đây được giao dịch ở mức 2.944,90 USD/ounce, tăng 0,41% trong ngày.

Chính sách tiền tệ linh hoạt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn là một lực cản đáng kể đối với vàng. Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed vào tháng 1 phản ánh quan điểm hiện tại rằng ngân hàng trung ương không vội cắt giảm lãi suất khi rủi ro lạm phát vẫn ở mức cao.

Thị trường không kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất trước cuộc họp vào tháng 7. Tuy nhiên, Metals Focus đánh giá chính sách tiền tệ của Mỹ và sức mạnh của đồng USD giờ đây chỉ là yếu tố thứ yếu đối với giá vàng.

“Sức mạnh của vàng trong năm nay chủ yếu được thúc đẩy bởi tình trạng bất ổn kinh tế gia tăng và ở một mức độ nhất định, những bất ổn chính trị liên quan đến chính sách của chính quyền mới tại Mỹ, đặc biệt là chiến lược áp thuế quan rộng rãi,” các nhà phân tích cho biết.

Diễn biến giá vàng trong vòng 1 năm qua (Nguồn: Trading Economics)

Metals Focus giải thích rằng vàng và bạc vật chất đã đổ vào các kho lưu trữ tại thành phố New York khi các ngân hàng và nhà đầu tư tìm cách phòng vệ trước nguy cơ thuế quan. Điều này đã tạo ra vấn đề thanh khoản đáng kể trên thị trường phi tập trung (OTC) ở London. Nhu cầu mạnh mẽ trong một thị trường kém thanh khoản đang tạo ra động lực tăng giá trong ngắn hạn cho vàng và bạc.

Mặc dù tình trạng bất ổn địa chính trị tiếp tục hỗ trợ giá vàng và bạc, Metals Focus cũng cảnh báo về những rủi ro ngày càng tăng trong một thị trường phức tạp hơn.

Công ty nghiên cứu có trụ sở tại London giải thích rằng nhu cầu trang sức vàng tại Mỹ vẫn đang gặp khó khăn, dù ít nghiêm trọng hơn so với dự đoán trong bối cảnh giá tăng cao. Đáng lưu ý rằng thị trường trang sức Mỹ là thị trường lớn thứ ba thế giới.

“Chúng tôi ước tính doanh số bán trang sức theo trọng lượng chỉ giảm 4% so với cùng kỳ năm trước trong quý IV, và kết quả này tốt hơn nhiều so với lo ngại trước đó vào đầu năm 2024. Những lý do chính bao gồm thị trường việc làm vẫn ổn định và nhu cầu mua sắm dịp Giáng sinh ngay cả khi ngân sách hộ gia đình bị hạn chế,” các nhà phân tích cho biết.

Tuy nhiên, dự báo thị trường sẽ suy yếu hơn trong năm nay, một phần do sự suy giảm cơ cấu trong số lượng đám cưới.

“Chúng tôi vẫn thận trọng về tổng nhu cầu trang sức vàng trong năm nay,” các nhà phân tích nhận định. “Ngay cả khi số lượng giao dịch phục hồi, ngành công nghiệp này vẫn sẽ phải đối mặt với tình trạng giá trang sức ngày càng cao, đặc biệt là khi những bất ổn chính trị vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt. Do đó, nhu cầu cả năm có thể giảm 13% so với mức đỉnh năm 2021 và thậm chí xuống dưới mức năm 2019.”

Tham khảo: Kitco News