Vàng và bạc lập đỉnh chưa từng có, một quốc gia chủ chốt BRICS liền mang cả quỹ hưu trí đi đầu tư, dòng tiền hơn 10 tỷ USD bùng nổ

Theo Kitco, giá vàng tăng cao kỷ lục có thể đang làm giảm nhu cầu trang sức, nhưng lại khuyến khích các nhà đầu tư tại Ấn Độ mua thêm vàng thỏi và tiền xu, với lượng mua kỷ lục 10 tỷ USD trong quý 3, theo Sachin Jain, Giám đốc điều hành hoạt động tại Ấn Độ của Hội đồng Vàng Thế giới.

Ông Sachin Jain, Giám đốc điều hành hoạt động tại Ấn Độ của WGC, cho biết vàng đang dần trở thành một loại tài sản phổ thông. Ngay cả những nhà đầu tư trước đây hầu như không tiếp xúc với vàng cũng bắt đầu đa dạng hóa danh mục và tăng tỷ trọng nắm giữ kim loại quý này.

Xu hướng này được dự báo sẽ còn tăng tốc sau khi các quỹ hưu trí tại Ấn Độ chính thức được phép đầu tư vào ETF vàng và bạc.

Cụ thể, Cơ quan Quản lý và Phát triển Quỹ hưu trí Ấn Độ đã công bố điều chỉnh quy định đầu tư đối với Hệ thống Hưu trí Quốc gia và Hệ thống Hưu trí Thống nhất, cho phép các nhà quản lý quỹ đưa ETF vàng và bạc vào danh mục. Động thái này nhằm phù hợp hơn với khẩu vị lợi nhuận của người tham gia, đồng thời vẫn đảm bảo cân bằng rủi ro.

Theo quy định mới, một tiểu danh mục dành cho khu vực nhà nước đã được bổ sung, cho phép đầu tư vào ETF vàng và bạc được quản lý chặt chẽ, với tổng tỷ trọng không vượt quá 1% giá trị tài sản quản lý.

Đối với người tham gia khu vực tư nhân, tỷ lệ đầu tư vào ETF vàng và bạc được nâng lên tối đa 5% giá trị tài sản quản lý.

Ngoài ra, cơ quan quản lý cũng cho phép cả người tham gia khu vực nhà nước lẫn tư nhân đầu tư vào cổ phiếu của 250 doanh nghiệp niêm yết hàng đầu, tăng so với giới hạn trước đó là 200 doanh nghiệp.

Theo số liệu của WGC, nhu cầu đầu tư vàng tại Ấn Độ, thị trường vàng lớn thứ hai thế giới, đã tăng 20% so với cùng kỳ năm trước trong quý III, đạt 91,6 tấn. Tuy nhiên, xét theo giá trị, mức tăng lên tới 67%, tương đương 10,2 tỷ USD, phản ánh tác động trực tiếp của giá vàng cao kỷ lục.

Trong khi đó, tổng tiêu thụ vàng vật chất lại giảm 16%, xuống còn 209,4 tấn, do nhu cầu trang sức sụt giảm mạnh 31%, chỉ còn 117,7 tấn. Giá vàng tăng quá nhanh khiến nhiều người tiêu dùng trì hoãn hoặc cắt giảm chi tiêu cho trang sức.

Đáng chú ý, nhu cầu đầu tư đã chiếm tới 40% tổng tiêu thụ vàng trong 9 tháng đầu năm 2025, tỷ trọng cao nhất từng được ghi nhận theo dữ liệu của Hội đồng Vàng Thế giới.

Ông Jain cho biết thêm, nhu cầu trong quý IV được dự báo sẽ vượt quý III nhờ mùa lễ hội và mùa cưới, vốn là giai đoạn cao điểm mua vàng tại Ấn Độ. Dù vậy, tổng nhu cầu vàng vật chất cả năm 2025 nhiều khả năng chỉ đạt từ 600 đến 700 tấn, mức thấp nhất kể từ năm 2020 và thấp hơn đáng kể so với 802,8 tấn của năm ngoái.

Song song với đó, các quỹ ETF vàng có tài sản bảo chứng vật chất đang ngày càng thu hút dòng tiền trong bối cảnh giá kim loại quý tăng mạnh. Theo số liệu của Hiệp hội Các quỹ tương hỗ Ấn Độ, dòng vốn đổ vào ETF vàng đã lập kỷ lục mới trong tháng 9.

Theo Kitco News﻿