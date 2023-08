Vật liệu bề mặt bếp bền vững được ưa chuộng tại Mỹ

Xu hướng thị trường đá bề mặt tại Mỹ



Thị trường đá bề mặt đã và đang phát triển mạnh mẽ về số lượng cũng như chất lượng, đa dạng về chủng loại như đá tự nhiên, solid surfaces, đá thạch anh nhân tạo, marble nhân tạo…, trong đó, theo tạp chí Consumer Report 2023, đá thạch anh nhân tạo nằm ở vị trí dẫn đầu những bề mặt được yêu thích hàng đầu tại Mỹ, theo sau là các loại đá tự nhiên.

Trong những năm trở lại đây, nhu cầu tìm kiếm và sử dụng các sản phẩm bền vững, an toàn đang trở nên phổ biến hơn. Người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến màu sắc, thiết kế mà còn cần tìm sản phẩm không chứa chất hóa học độc hại, sử dụng bền với thời gian, an toàn cho người sử dụng và đóng góp tích cực cho cộng đồng. Richard Atkins, tạp chí DesignSpace London chia sẻ "đá bề mặt thạch anh là một trong những giải pháp có tính công năng tốt nhất đối với không gian bếp, nhờ tính ưu việt trong việc kháng vết bẩn trong quá trình sử dụng". (Chuyên trang Homes and Gardens của Mỹ).

Đặc tính ưu việt của đá thạch anh nhân tạo



Yếu tố quan trọng giúp đá thạch anh trở thành top những vật liệu được yêu thích chính là tính bền vững và an toàn cho sức khỏe. Với những sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ tân tiến như như Breton (Italia) sẽ đảm bảo cho sản phẩm đá thạch anh nhân tạo sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội so với đá tự nhiên hoặc các loại đá nhân tạo khác ở độ bền cao, chống thấm, độ đặc chắc cao nên khó nứt vỡ, dễ dàng thi công, chế tác và đặc biệt chống bám bẩn, ngăn ngừa vi khuẩn.

Tại thị trường Bắc Mỹ, một trong các thương hiệu đá thạch anh nổi tiếng và được ưa chuộng là VICOSTONE®. Đá VICOSTONE® được sản xuất 100% theo công nghệ Breton (Italia). Công nghệ Breton sở hữu độc quyền hệ đóng rắn nóng đảm bảo nồng độ các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe (VOCs - Volatile Organic Compounds) phản ứng hoàn toàn ngay trong quá trình sản xuất, giúp sản phẩm của VICOSTONE® đạt tiêu chuẩn an toàn cao bậc nhất của châu Âu.

VICOSTONE® là đơn vị tiên phong tại Việt Nam sở hữu 6 dây chuyền công nghệ Breton và sản xuất 100% đá thạch anh nhân tạo bằng công nghệ này

Sản phẩm VICOSTONE® đã vượt qua các bài kiểm tra khắt khe và nhận được nhiều chứng chỉ quốc tế về an toàn như Microbal resistance của Greenguard - Georgia (Hoa Kì) về đạt tiêu chuẩn ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn; GEI (GREENGUARD Environmental Institute) và GREENGUARD Gold (Children & Schools) xác nhận đáp ứng yêu cầu khắt khe của tiêu chuẩn khí thải trong nhà để được phép sử dụng cho các công trình trường học.



Nhờ những cải tiến không ngừng nghỉ trong hành trình 21 năm sản xuất đá thạch anh nhân tạo, VICOSTONE® đã được tin dùng không chỉ tại các công trình dân dụng, mà còn nhiều công trình thương mại trên toàn cầu nhờ chất lượng vượt trội.

Đá thạch anh VICOSTONE® được tin dùng tại các công trình thương mại của Mỹ (Ảnh: Dự án Apogee Lounge, Chicago, Mỹ).

Đá nhân tạo dẫn đầu về xu hướng thẩm mỹ



Khác với các nhóm đá tự nhiên đẹp nhưng dần khan hiếm và trở nên đắt đỏ, đá thạch anh nhân tạo gây ấn tượng với người sử dụng cũng như kiến trúc sư nhờ sự đa dạng trong mẫu mã và giá cả ổn định hơn. Đá nhân tạo có thể trải dài từ các màu trung tính như be, trắng, xám cho đến các màu nổi bật như xanh dương, đen, đỏ, cũng như không giới hạn về những sáng tạo trên thiết kế đá. Chính vì vậy đây chính là lựa chọn hàng đầu khi các nhà thiết kế tìm kiếm những mảnh ghép phù hợp với phong cách cũng như cá tính của chủ nhà.

Đá VICOSTONE® Allurio™ BQ7701 ấn tượng với cảm hứng từ những con sóng giữa biển đêm mênh mông

Nằm trong top 3 thương hiệu đá thạch anh trên thế giới, VICOSTONE® là một trong những thương hiệu được yêu thích tại thị trường Mỹ nhờ sở hữu bộ sưu tập hơn 130 mẫu mã, trở thành trào lưu được ưa chuộng trong trang trí nội thất, tạo lập không gian sống tràn đầy năng lượng tích cực và đậm chất nghệ thuật của giới chuyên gia và khách hàng tại hơn 50 quốc gia.



Đá VICOSTONE® lấy cảm hứng từ bề mặt giả xi măng (concrete looking) trong các thiết kế hiện đại

Mong muốn được đồng hành cùng người tiêu dùng trong hành trình xây dựng tổ ấm của mình, Vicostone trân trọng giới thiệu chương trình khuyến mãi "Bếp đẹp bừng sáng, Nhà thêm sang", mua sản phẩm đá Vicostone có cơ hội nhận quà lên đến 10 triệu đồng.



Chi tiết chương trình: https://ctkm.vicostone.com/

Hotline: 18006766