Vật liệu tối giản: Định hướng phong cách sống

Theo chủ nghĩa này, các thành tố cấu tạo không gian, đồ nội thất nên thiết kế đơn giản và ít chi tiết. Mặt khác những chi tiết hiếm hơi này phải được chăm chút kỹ lưỡng hơn.



Định hình phong cách sống: Tối giản lên xu hướng

Tối giản (Minimalism) - tập trung vào đường nét thể hiện sự tinh tế hơn là những chi tiết. Cách sử dụng màu sắc tuân theo những quy luật nhất định. Bỏ đi gam màu phức tạp. Thay vào đó, hướng đến đơn sắc sang trọng, thuần túy.

Kiến trúc sư người Đức Ludwig Mies Van der Rohe (1886 – 1969) là "cha đẻ" của phong cách kiến trúc tối giản. Tinh thần chủ đạo được tập trung đến là "Less is more". Đề cao không gian để tạo nên cảm xúc chứ không phải những yếu tố, nội thất trang trí rườm rà khác. Phong cách này bắt rễ từ sự cô đọng của chủ nghĩa hiện đại. Kết hợp với chủ nghĩa Hậu hiện đại. Yếu tố ánh sáng trên các mảng tường, sàn nhà cần được tính toán thích hợp, tạo thành thể thống nhất.

Tại châu Á, Nhật Bản được coi là "cái nôi" của trường phái tối giản. Có thể dễ dàng tìm thấy tại đây âm hưởng của phong cách này thông qua công trình, kiến trúc nhà đương lại lẫn truyền thống. Hiện nay, phong cách tối giản trở thành xu hướng tại Việt Nam.

Chọn sàn nhà phong cách Minimalism

Sàn nhà là nhân tố ảnh hưởng nhiều tới cấu trúc - kiến trúc ngôi nhà. Theo phong cách Minimalism hạn chế sử dụng quá nhiều màu sắc. Không có quá ba màu trong không gian. Các tông màu đơn sắc được lựa chọn để tăng hiệu ứng thị giác cho không gian có diện tích không quá lý tưởng. Một số gam màu sàn nhà được lựa chọn như xám nhạt, màu gỗ, màu trắng tăng thêm vẻ tinh tế, sang trọng cho không gian. Sàn thạch anh Kobler mang âm hưởng Châu Âu được thiết kế độc quyền, đa dạng tông màu phù hợp mọi phong cách kiến trúc.

