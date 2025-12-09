Vay 18 triệu đồng trên ứng dụng, thanh niên sinh năm 2007 chuyển hết tiền vào một tài khoản, sau đó báo công an

Ngày 09/12/2025, Công an phường Phú Bài, thành phố Huế cho biết, đã kịp thời giải cứu thành công 01 nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức “bắt cóc online”.

Trước đó, khoảng 15h00' ngày 05/12/2025, Công an phường Phú Bài tiếp nhận trình báo của em N.T.H (sinh năm 2007, trú tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên). H cho biết đã bị các đối tượng gọi điện giả danh Công an và Viện kiểm sát vu cáo tham gia đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các đối tượng đã gọi video, dàn cảnh có người mặc trang phục Công an nhân dân để tăng độ tin cậy, sau đó yêu cầu H. tham gia nhóm Zoom Workspace và tuyệt đối không được tiết lộ cho bất kỳ ai.

Theo chỉ dẫn của đối tượng, H. đã chuyển 500 nghìn đồng, rồi 5 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Đồng thời, H. bị yêu cầu mua điện thoại và sim mới để cắt liên lạc với gia đình. Ngày 01/12/2025, đối tượng tiếp tục chỉ đạo H. di chuyển liên tục từ Thái Nguyên – Hà Nội – Thanh Hóa – Huế và một số địa phương khác.

Trong quá trình này, các đối tượng hướng dẫn H. truy cập một ứng dụng trên Zalo có tên “Công ty Tài chính FE CREDIT” để làm hồ sơ vay 18 triệu đồng, sau đó ép chuyển toàn bộ số tiền vay được vào tài khoản của người khác.

Ngày 02/12, các đối tượng đã tiếp tục chuyển cho H. số tiến 2 triệu đồng qua ví điện tử MoMo để thuê khách sạn và chi tiêu, nhằm duy trì việc kiểm soát nạn nhân. Đến 23h00 cùng ngày, H. đến phường Phú Bài thuê nhà nghỉ lưu trú.

Nhận thấy sự việc bất thường, H. đã đến Công an phường Phú Bài trình báo. Sau khi xác minh, lực lượng Công an xác định, H. là nạn nhân của thủ đoạn “bắt cóc online”, trong đó các đối tượng buộc nạn nhân chuyển tiền, mua thiết bị mới để cắt liên lạc và liên tục di chuyển nhằm dễ bề kiểm soát và thực hiện hành vi chiếm đoạt. Công an phường Phú Bài đã nhanh chóng liên hệ với gia đình em H. tại thành phố Thái Nguyên để đón em trở về an toàn.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không làm theo yêu cầu của các cuộc gọi tự xưng lực lượng chức năng; không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người lạ; đồng thời báo ngay cho Công an nơi gần nhất khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Theo Bộ Công an