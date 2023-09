Về hưu với hơn 24 tỷ đồng tiền tích cóp nhưng vẫn phải cầu cứu chuyên gia: ‘Nhỡ tiền không đủ và cạn kiệt trước khi qua đời thì phải làm sao?’

* Bài viết dựa trên thông tin trên Market Watch.

Việc sở hữu 1 triệu USD (hơn 24 tỷ đồng) không còn như xưa, ít nhất là đối với những người Mỹ có thu nhập tốt. Theo một nghiên cứu của Northwestern Mutual được Market Watch trích dẫn, 33% người Mỹ giàu có - những người có nhiều hơn 1 triệu USD nghĩ rằng số tiền có thể chưa đủ và họ có thể tiêu hết số tiền tiết kiệm đó trước khi qua đời.

Vì vậy, nhiều người đã tham khảo các chuyên gia: Làm cách nào nghỉ hưu thoải mái nhưng vẫn không tiêu hết tiền tiết kiệm? Một số chuyên gia cho rằng, để tránh tình huống “rỗng túi sớm” xảy ra, mọi người cần nghiên cứu và thực hiện các vấn đề dưới đây “càng sớm càng tốt”.

1. Lập kế hoạch tài chính cụ thể

Chuyên gia lập kế hoạch tài chính được chứng nhận Alonso Rodriguez cho biết: “Một trong những chiến lược tốt nhất để ngăn bạn tiêu quá số tiền tiết kiệm của mình là lập một kế hoạch tài chính. Điều này giúp bạn không phó mặc mọi thứ cho may rủi mà thay vào đó, bạn phải biết mình đang có những gì và cần tiêu vào những vấn đề nào”.

Một kế hoạch tài chính toàn diện phải bao gồm các mục tiêu tài chính, phân chia ngân sách, kế hoạch nghỉ hưu ra sao, bảo hiểm, thuế và các dự định cho tài sản,...

Để tối ưu hóa, bạn có thể tìm một chuyên gia tài chính để làm cố vấn. Cố vấn thường bao gồm cố vấn trả phí cố định, cố vấn theo giờ hoặc người làm việc dựa trên số lượng tài sản họ đang quản lý cho bạn (AUM).

Các cố vấn có mức phí cố định thường có giá từ 2.500 USD đến 10.000 USD và sẽ tạo ra một kế hoạch tài chính bao quát cho bạn; cố vấn theo giờ dao động từ 150 USD đến 450 USD một giờ; và phí cho cố vấn AUM là khoảng 1% tài sản được quản lý. Nếu bạn chỉ muốn nhờ ai đó lập kế hoạch tài chính, việc chọn một cố vấn cố định có thể mang lại kết quả kinh tế nhất.

2. Hãy xem xét kỹ những gì bạn sẽ chi tiêu khi nghỉ hưu

Nhiều người nói rằng bạn phải hiểu nhu cầu chi tiêu cho lối sống của bạn sẽ vượt bao nhiêu so với những gì được An sinh xã hội và lương hưu chi trả. Chuyên gia tài chính James Daniel tại The Advisory Firm cho biết: “Số tiền mỗi tháng đó cộng với thuế sẽ là số tiền bạn cần rút từ tài khoản tiết kiệm. Vì vậy câu hỏi đặt ra là liệu bạn có đủ khả năng chi trả cho hơn 30 năm rút tiền hay không”.

Khi ước tính chi phí, hãy xem xét nhu cầu của bạn có thể thay đổi như thế nào khi nghỉ hưu và tính đến chi phí chăm sóc sức khỏe, nhu cầu đi lại và hơn thế nữa.

3. Bắt đầu càng sớm càng tốt

“Tiết kiệm phải là một phần quan trọng trong kế hoạch của bạn ngay từ đầu. Hãy tiết kiệm càng sớm càng tốt để tận dụng tốt nhất sức mạnh của thời gian”, chuyên gia Primeau nói. Ông cũng lưu ý rằng mọi người có thể chọn đầu tư vào cổ phiếu để gia tăng thêm tài sản. Ngoài ra, hãy chú ý đến quỹ hưu trí 401(k) khi bước sang tuổi 50.

4. Hãy thông minh hơn về An Sinh Xã Hội

Nếu bạn có thể đợi để nhận An sinh xã hội và trì hoãn nhận trợ cấp cho đến tuổi 67 hoặc 70, số tiền trợ cấp của bạn sẽ tăng lên. Nếu bạn đợi đến 70 tuổi, phúc lợi sẽ cao hơn 76% so với phúc lợi hưu trí được nhận ở tuổi 62, theo nghiên cứu năm 2022 của giáo sư kinh tế Larry Kotlikoff tại Đại học Boston.

5. Cần tính tới khoản tiền dành cho chăm sóc sức khỏe và những chi phí bất ngờ khác

Theo ước tính chi phí chăm sóc sức khỏe cho người về hưu của Fidelity, các cặp vợ chồng đã nghỉ hưu sẽ cần khoảng 315.000 USD ở tuổi 65 để trang trải các nhu cầu chăm sóc sức khỏe trong suốt thời gian đó. Và lưu ý rằng dịch vụ chăm sóc dài hạn (như nhà dưỡng lão) có thể không được Chương trình bảo hiểm sức khỏe của Mỹ (Medicare) chi trả.

Những chi phí bất ngờ khác mà người lớn tuổi có thể sẽ gặp phải bao gồm chi phí sửa chữa liên quan tới nhà cửa, vận chuyển và chăm sóc nha khoa, những khoản này có thể cực kỳ tốn kém.

Dữ liệu từ phân tích của Kaiser Family Foundation năm 2023 cho thấy rằng trong 5 người thụ hưởng Medicare có 1 người đã chi hơn 1.000 USD cho dịch vụ chăm sóc nha khoa tự túc.

6. Nhận một công việc bán thời gian

Nếu bạn nghỉ hưu và thấy rằng khoản tiền tiết kiệm có vẻ eo hẹp, bạn có thể làm việc bán thời gian. Không phải công việc nặng nhọc, bạn có thể chọn những công việc đơn giản, phù hợp với người lớn tuổi và có thể làm tại nhà. FlexJobs và SimplyHired là hai nền tảng cung cấp các vị trí trên toàn quốc trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Tham khảo Market Watch