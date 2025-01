Vẽ quỹ đầu tư 'ảo' để lừa hàng tỷ đồng của nhà đầu tư

Chiều 25/1, thông tin từ Công an TP. Huế cho biết, vừa khởi tố bị can Hoàng Trung Nghĩa (SN 1991, trú tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, TP Huế) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Hoàng Trung Nghĩa.

Đây là hoạt động phối hợp điều tra, phá án của Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục nghiệp vụ và Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Công an TP. Huế.

Theo điều tra của cơ quan công an, đầu năm 2023, Hoàng Trung Nghĩa nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác nên lấy tên là Tony Hoàng và tự lập trang web IMB DAO có địa chỉ truy cập https://imbdao.com, cùng các tài khoản mạng xã hội Twitter @IMBDAO_VietNam và kênh Telegram có tên: “IMBDAO_VietNam”. Sau đó, Nghĩa đưa ra nhiều thông tin gian dối trên các mạng xã hội như quỹ IBM_DAO do đối tượng tự vẽ ra được một số quỹ đầu tư lớn trên thế giới đầu tư vào và các thông tin sai sự thật khác về việc có một số thành viên trong nhóm dự án muốn bán lại cổ phần đồng ZRO (dự án tiền điện tử LayerZero).

Tiếp đó, Nghĩa tạo nhóm telegram “LayerZero Pool” gồm nhiều tài khoản Telegram ảo do Nghĩa sử dụng để giả mạo các thành viên có nhu cầu bán lại cổ phần dự án ZRO.

Khi có người muốn mua lại cổ phần dự án tiền ảo, Nghĩa cung cấp thông tin địa chỉ ví tiền ảo của đối tượng cho bị hại để chuyển tiền USDT (Tether USD, có giá trị bằng đồng USD) sau đó chiếm đoạt.

Toàn bộ thông tin về các dự án LayerZero (ZRO) mà Nghĩa đã trao đổi với các nhà đầu tư là do đối tượng bịa đặt, hoàn toàn không có thật với mục đích chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.

Nhằm trốn tránh sự điều tra của cơ quan chức năng và che giấu hành vi lừa đảo, Nghĩa đã đăng ký các ví tiền ảo phi tập trung để cung cấp cho các nhà đầu tư chuyển tiền USDT. Sau đó, Nghĩa chuyển toàn bộ số tiền ảo USDT chiếm đoạt của nhà đầu tư vào nhiều ví khác nhau rồi quy đổi thành tiền mặt Việt Nam thông qua giao dịch trên sàn Binance.

Với phương thức, thủ đoạn trên, Nghĩa l ừa đảo, chiếm đoạt từ các nhà đầu tư là 93.000 USDT (tương đương 2,35 tỷ đồng Việt Nam). Số tiền chiếm đoạt, Nghĩa sử dụng vào mục đích trả nợ và đầu tư một số dự án tiền điện tử nhưng bị thua lỗ.