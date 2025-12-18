Vệ sĩ lớn tuổi chạy theo Mỹ Tâm lúc nửa đêm ở Hà Nội

Tối 13/12, ca sĩ Mỹ Tâm đã mang đến một đêm liveshow hoành tráng tại sân vận động Mỹ Đình với sự tham dự của khoảng 40.000 khán giả. Đến nay, dư âm đêm nhạc vẫn khiến đông đảo người hâm mộ "lụy" mãi chưa dứt. Bên cạnh sự tỏa sáng của Mỹ Tâm và khách mời Đen Vâu, một nhân vật khác cũng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả chính là vệ sĩ tóc bạc U65 – Tùng Yuki, người luôn đồng hành cùng nữ ca sĩ.

Dù đã lớn tuổi, Tùng Yuki vẫn đứng bảo vệ Mỹ Tâm suốt hơn 4 tiếng đồng hồ diễn ra chương trình trong cái lạnh cắt da của mùa đông Hà Nội. Đặc biệt, ở phần cuối đêm nhạc, khi Mỹ Tâm thể hiện ca khúc Ước gì vào thời điểm gần nửa đêm và đạp xe vòng quanh sân khấu rộng lớn, nam vệ sĩ vẫn đủ sức bền để chạy theo sát sao, đảm bảo an toàn cho cô.

Hình ảnh này khiến không ít khán giả có mặt tại sân vận động phải trầm trồ thốt lên "quá đỉnh". Có lẽ cũng chính bởi sự tận tụy và tin cậy ấy mà suốt nhiều năm qua, Mỹ Tâm luôn yên tâm để Tùng Yuki đồng hành bên cạnh mình trong mọi sự kiện quan trọng.

Nam vệ sĩ lớn tuổi chạy đuổi theo Mỹ Tâm để bảo vệ cô.

Tùng Yuki (tên thật Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1966) được biết đến là một trong những vệ sĩ có thâm niên hoạt động lâu năm tại Việt Nam. Bên cạnh công việc bảo vệ, ông còn là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình khi từng tham gia nhiều bộ phim, đồng thời là người sáng lập và điều hành Công ty dịch vụ bảo vệ Tùng Yuki Security.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề, Tùng Yuki đã tham gia bảo vệ cho nhiều sự kiện lớn cũng như các nghệ sĩ, khách mời quan trọng. Trong số đó, mối quan hệ gắn bó giữa ông và ca sĩ Mỹ Tâm được công chúng đặc biệt quan tâm. Chia sẻ với báo Thanh Niên hồi tháng 9, Tùng Yuki cho biết khi làm việc cùng Mỹ Tâm, ông luôn đặt yếu tố an toàn và sự riêng tư của nữ ca sĩ lên hàng đầu.

Theo nam vệ sĩ, sau mỗi chương trình hay lịch trình kết thúc trong ngày, ông chỉ đưa Mỹ Tâm đến khu vực cửa phòng khách sạn hoặc chân cầu thang, tuyệt đối giữ ranh giới nghề nghiệp và không bước vào không gian riêng tư của nghệ sĩ.

Về phía Mỹ Tâm cô chọn Tùng Yuki là vì: "Chỉ có bố Tùng mới đủ thân thiết và an toàn để tôi dựa dẫm khi đến nơi đông người", Mỹ Tâm từng chia sẻ với giới truyền thông.