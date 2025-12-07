Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

“Lão phật gia” Tùng Yuki nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân tình khi xuất hiện ở đám cưới con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn.

Sáng nay, lễ gia tiên của Tiên Nguyễn và chồng ngoại quốc trở thành tâm điểm của sự chú ý trên MXH. Những hình ảnh liên tục được cập nhật từ biệt thự của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn khiến hội “ăn cưới online” đứng ngồi không yên. Bởi đây cũng là lần hiếm hoi họ được chứng kiến trọn vẹn lễ cưới của thành viên trong gia đình nhà tỷ phú.

Bên cạnh những công đoạn chuẩn bị, khâu an ninh cũng được gia đình Tiên Nguyễn thắt chặt. Nhiều vệ sĩ có mặt từ sớm để đảm bảo lễ gia tiên diễn ra suôn sẻ, thoải mái. Đáng chú ý trong đó, sự xuất hiện của “lão phật gia” Tùng Yuki nhanh chóng gây chú ý.

Clip: Sự xuất hiện của "lão phật gia" Tùng Yuki tại lễ gia tiên của Tiên Nguyễn gây chú ts (Clip: Di Anh)

Vệ sĩ "ruột" của Mỹ Tâm dẫn đầu đội an ninh trong đám cưới con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Ảnh 1.

Vệ sĩ "ruột" của Mỹ Tâm dẫn đầu đội an ninh trong đám cưới con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Ảnh 2.

Cận cảnh diện mạo của "lão phật gia" Tùng Yuki (Ảnh: Viết Thanh)

Vệ sĩ lớn tuổi này vẫn giữ vững phong độ, phong thái bệ vệ để quán xuyến và phân chia nhiệm vụ cho cấp dưới. “Lão phật gia” Tùng Yuki đi một vòng quanh khu nhà của cô dâu, đảm bảo mọi vị trí đều được sẵn sàng, an ninh an toàn cho lễ cưới.

Cho những ai chưa biết, ông Tùng Yuki, tên thật Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1966, là một trong những vệ sĩ kỳ cựu nhất Việt Nam. Ông vừa là diễn viên quen mặt trong nhiều bộ phim truyền hình, vừa là người sáng lập và điều hành Công ty dịch vụ bảo vệ Tùng Yuki Security. Suốt hơn hai thập niên, ông đồng hành cùng nhiều sự kiện lớn, bảo vệ cho các nghệ sĩ và khách VIP. Trong đó, mối gắn bó được nhắc đến nhiều nhất chính là với ca sĩ Mỹ Tâm.

Ngoài ra, các ngôi sao quốc tế như Lê Minh, Cổ Thiên Lạc, Phạm Văn Phương, Jang Dong Gun, So Ji Sub, CL (2NE1)... khi họ đến Việt Nam cũng đều có sự xuất hiện hỗ trợ, giám sát của Tùng Yuki.

Vệ sĩ "ruột" của Mỹ Tâm dẫn đầu đội an ninh trong đám cưới con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Ảnh 3.

Vệ sĩ "ruột" của Mỹ Tâm dẫn đầu đội an ninh trong đám cưới con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Ảnh 4.

Ông được biết đến là vệ sĩ thân cận của Mỹ Tâm

Chia sẻ về quy tắc khi làm việc, “lão phật gia” từng cho biết điều quan trọng khi làm việc với các khách hàng VIP chính là sự cẩn trọng trong giao tiếp, di chuyển và xử lý tình huống tại hậu trường. Ông luôn kiểm tra an ninh, môi trường xung quanh, thậm chí để ý khả năng có thiết bị quay lén, nhằm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho nghệ sĩ. Chính sự chuyên nghiệp này đã giúp ông trở thành vệ sĩ được nhiều ngôi sao, doanh nhân và sự kiện lớn tin tưởng.

Trước đây, ngoài công việc vệ sĩ, Tùng Yuki còn xuất hiện trong một số vai diễn ấn tượng. Ông cũng thường đảm nhận những nhân vật có tính cách hào phóng, đĩnh đạc, xuất thân giàu có.

Ngoài đời, ở tuổi ngoài 60, Tùng Yuki chủ yếu dành thời gian cho du lịch, thiện nguyện và gia đình. Ông nói mình ở giai đoạn tuổi hưu nên sống chậm, tận hưởng cuộc sống bình lặng, nhẹ nhàng.

