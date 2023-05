Kỳ án quanh ta: Vị khách kỳ lạ



Theo đó, vợ chồng ông bà Triệu Hồng mở đại lý xổ số tại An Huy, Trung Quốc từng gặp gỡ một vị khách vô cùng đặc biệt.

Ông bà cho biết, vào đầu năm 2016, một người người đàn ông họ Trần đột nhiên xuất hiện và trở thành "khách hàng thân thiết" chuyên mua xổ số tại cửa tiệm nhà ông bà. Trong suốt nửa năm, người đàn ông gần như ngày nào cũng xuất hiện và mua xổ số.

Có những ngày số tiền mà người đàn ông bỏ ra phải lên tới hơn 20.000 NDT (Khoảng hơn 70 triệu đồng). Đối với vợ chồng ông bà Triệu Hồng mà nói thì người đàn ông này chẳng khác nào "thần tài".

Thậm chí sau nửa năm giao du, vợ chồng Triệu Hồng còn coi người đàn ông là bạn bè thân thiết và thường ứng tiền cho người này mua xổ số. Người đàn ông họ Trần cũng rất đúng hẹn, lần nào cũng trả tiền cho vợ chồng Triệu Hồng nên mối quan hệ hai bên khá thân thiết.

Vị khách bỏ 70 triệu mua xổ số nhưng khi trúng giải kiên quyết không tới nhận, cảnh sát điều tra danh tính đưa kết quả khiến ai cũng bất ngờ. Ảnh: NetEase

Vào giữa năm 2016, một tờ vé số của người đàn ông họ Trần trúng giải thưởng lên tới 41.280 NDT (khoảng 145 triệu đồng). Sau khi biết tin, vợ chồng Triệu Hồng vô cùng vui mừng báo tin cho họ Trần, nhắn người này tới nhận thưởng.



Tuy nhiên, người đàn ông kiên quyết không tới nhận giải và nói rằng số tiền "nhỏ" đó cứ để ông bà Triệu Hồng giữ hộ. Đồng thời anh ta ngỏ ý sẽ tiếp tục dùng số tiền đó mua xổ số tại nhà ông bà Triệu Hồng, nên mong hai người cứ cầm lấy.

Qua sự việc này, ông bà Triệu Hồng càng tin tưởng rằng người đàn ông họ Trần là người giàu có. Thời gian cứ thế trôi qua, tới năm 2017 thì sự cố bắt đầu xảy ra.

Người đàn ông đột nhiên "bốc hơi" không rõ tung tích

Đầu năm 2017, người đàn ông họ Trần vẫn tiếp tục mua xổ số tại cửa tiệm của vợ chồng Triệu Hồng. Tuy nhiên vào tháng hai, người này đột nhiên biến mất sau khi tới cửa tiệm yêu cầu ông bà Triệu Hồng ứng ra vài nghìn tệ để mua xổ số giúp mình.



Vốn luôn tin tưởng người đàn ông nên ông bà Triệu Hồng vui vẻ cho người đàn ông vay tiền mua xố số. Không ngờ lần này người đàn ông một đi không trở lại.

Sau hơn một tháng gọi điện không liên lạc được, vợ chồng Triệu Hồng tìm tới khách sạn mà người đàn ông này từng ở. Tại đây chủ khách sạn cho biết, người đàn ông họ Trần đã trả phòng và rời đi được hơn một tháng nay.

Quá bất ngờ, nhưng vì nghĩ tới "giao tình" với người này trong hơn một năm, nên vợ chồng Triệu Hồng không báo cảnh sát. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ dừng lại tại đây, thì phía cảnh sát lại chủ động tìm tới vợ chồng Triệu Hồng trong sự ngỡ ngàng của cả hai.

Danh tính người đàn ông khiến cảnh sát bất ngờ

Theo đó, phía cảnh sát cho biết, vợ chồng Triệu Hồng có liên đới tới một người đàn ông tên Trương Mẫn. Người đàn ông này đã lừa đảo chiếm đoạt 70.000 NDT (khoảng gần 250 triệu đồng) của người phụ nữ có tên Lưu Hạ.

Được biết, cách đây vài ngày người phụ nữ tên Lưu Hạ đã tố cáo bạn trai lấy 70.000 NDT của mình rồi cao chạy xa bay. Chút manh mối để lại chỉ còn thẻ ngân hàng với giao dịch mua xổ số tại cửa hàng nhà ông bà Triệu Hồng. Phía cảnh sát đã lần theo manh mối này, sau khi tiếp nhận lời khai của vợ chồng Triệu Hồng đã xác nhận Trương Mẫn chính là người đàn ông họ Trần thường lui tới mua xổ số.

Ông Triệu xác nhận người đàn ông họ Trần chính là Trương Mẫn. Ảnh: NetEase

Sau nhiều thời gian vất vả tìm kiếm, cuối cùng phía cảnh sát cũng truy bắt thành công đối tượng lừa đảo. Hoá ra, người này vốn không mang họ Trần cũng không phải tên là Trương Mẫn, tên thật của anh ta là Mã Hải Thiên.



Cảnh sát thành công bắt giữ Mã Hải Thiên. Ảnh: NetEase

Sau khi sa lưới, phía cảnh sát tiến hành điều tra thì phát hiện ra bí mật lớn hơn. Hoá ra Mã Hải Thiên đang là đối tượng bị truy nã vì tội danh chiếm đoạt tài sản của công ty, khoản tiền chiếm đoạt lên tới 2.000.000 NDT (Khoảng 7 tỷ đồng).

Mã Hải Thiên khai nhận lý do là vì trót say mê đỏ đen nên nợ chồng chất. Do không có khả năng chi trả nên đã lấy tiền của công ty. Sau này Mã Hải Thiên chuyển qua xổ số với hy vọng trúng được giải thưởng lớn để đổi đời. Nhưng không ngờ, chính lần này khiến người đàn ông sa lưới. Suốt nhiều năm qua, Mã Hải Thiên sống chui sống lủi, nhiều lần may mắn thoát được đợt truy bắt của cảnh sát. Không ngờ sau cùng vẫn vì đam mê đổi đời trong một đêm mà dính vào vòng lao lý.