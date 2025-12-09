Vì sao 4 sân bay Nga phải dừng hoạt động khẩn cấp?

Bốn sân bay phía Nam nước này cũng tạm ngừng hoạt động do lo ngại về an ninh vào sáng 9-12.

Cơ quan vận tải hàng không Nga Rosaviatsia thông báo các biện pháp hạn chế tạm thời tại các sân bay ở Vladikavkaz, Grozny và Magas đã ảnh hưởng đến các chuyến bay đến và đi khỏi khu vực này.

Thống đốc Bắc Ossetia Sergei Menyailo đăng trên kênh Telegram rằng thị trấn Mozdok nằm ở phía Nam Ukraine, nơi có một sân bay quân sự, cũng phải đóng cửa.

Các nhà lãnh đạo của 3 khu vực ở Nga (gồm Voronezh, Bắc Ossetia và Kabardino-Balkaria) cho biết họ đang phải đối mặt với các mối đe dọa tấn công bằng máy bay không người lái.

Thống đốc Voronezh Alexander Gusev khuyến cáo người dân nên trú ẩn trong nhà và tránh xa cửa sổ. Các quan chức khu vực cho biết người dân cũng có thể gặp phải tình trạng kết nối điện thoại và internet chậm hơn.

Một vụ nổ phá hủy một căn nhà ở TP Kryvyi Rih thuộc tỉnh Dnipropetrovsk, quê nhà của Tổng thống Volodymyr Zelensky, hồi tuần trước. Ảnh: Facebook/VladislavHayvanenko

Trong khi đó, tờ Kyiv Independent đưa tin TP Sumy ở phía Đông Bắc Ukraine bị mất điện hoàn toàn sau các cuộc tấn công của Nga vào tối muộn ngày 8-12.

Theo đó, Thống đốc tỉnh Sumy, ông Oleh Hryhorov, thông báo trên Telegram rằng hơn một chục máy bay không người lái đã tấn công các địa điểm trên khắp thành phố chỉ trong vòng nửa giờ.

Kết quả là "hiện tại, TP Sumy không có điện, một phần cơ sở hạ tầng thiết yếu của thành phố đang phải hoạt động bằng nguồn điện dự phòng" - ông Oleh Hryhorov cho biết.

Người đứng đầu Cơ quan quản lý quân sự TP Sumy, ông Serhii Kryvosheienko, cũng xác nhận rằng hệ thống cấp nước và các cơ sở chăm sóc sức khỏe trong thành phố hiện cũng đang vận hành nhờ nguồn điện dự phòng.

Gần đây, Nga thường xuyên tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng trên khắp Ukraine.

Cụ thể hơn, vào ngày 7-12, Thị trưởng TP Pechenihy, ông Oleksandr Husarov, thông báo Nga đã tấn công đập hồ chứa nước Pechenihy ở tỉnh Kharkiv, khiến tuyến đường bộ tại khu vực này buộc phải đóng cửa.

Trước đó, vào đêm 6-12, một cuộc tấn công lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga đã giáng đòn mạnh vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, đánh trúng các trạm biến áp, cơ sở sản xuất điện, đồng thời làm ngắt kết nối một trong những đường dây điện cung cấp cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.