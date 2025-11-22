Vì sao Chứng khoán Thủ Đô bị xử phạt hành chính?

Thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), ngày 20/11/2025, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 431/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Chứng khoán Thủ Đô (CASC; trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt, phường Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội).

Theo đó, Chứng khoán Thủ Đô bị phạt tiền 175 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3a Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP do báo cáo có nội dung sai lệch.

Cụ thể, doanh nghiệp này báo cáo không chính xác tỷ lệ vốn khả dụng tại các Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2023, 31/12/2024, Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính đã được soát xét tại ngày 30/06/2024 và tại mộtsố thời điểm trong giai đoạn từ ngày 31/12/2023 đến ngày 31/7/2025.

Ngoài ra, Chứng khoán Thủ Đô cũng bị buộc báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi vi phạm báo cáo có nội dung sai lệch, theo quy định tại khoản 4 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Chứng khoán Thủ Đô mới đây đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 (lần 1) diễn ra ngày 7/11/2025 thông qua việc đổi tên thành CTCP Chứng khoán Capital.

Ngoài ra, đại hội cũng thống nhất miễn nhiệm 3 thành viên HĐQT gồm: bà Đặng Thị Lan Phương (Chủ tịch), ông Phí Văn Thịnh và bà Trần Thanh Hương; miễn nhiệm 3 thành viên BKS gồm: ông Phạm Anh Tuấn (Trưởng Ban), ông Lê Trọng Quyền và ông Nguyễn Văn Bảo.

Ở chiều ngược lại, đại hội bầu ông Nguyễn Thanh Sơn, ông Nguyễn Hải Minh và ông Nguyễn Thanh Tùng vào HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029; ông Nguyễn Văn Khôi, ông Nguyễn Bảo Khánh và bà Nguyễn Thị Phương Thanh vào BKS.

Sau đại hội, ông Nguyễn Hải Minh được bầu làm Chủ tịch HĐQT, còn ông Nguyễn Văn Khôi làm Trưởng BKS.

Trong một diễn biến khác, mới đây, CASC cũng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 34/2025/NQ-HĐQT ngày 19/11/2025 về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2025. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2025 là ngày 09/12/2025.



