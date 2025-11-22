Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao Chứng khoán Thủ Đô bị xử phạt hành chính?

22-11-2025 - 11:04 AM | Thị trường chứng khoán

Chứng khoán Thủ Đô bị xử phạt 175 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), ngày 20/11/2025, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 431/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Chứng khoán Thủ Đô (CASC; trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt, phường Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội).

Theo đó, Chứng khoán Thủ Đô bị phạt tiền 175 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3a Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP do báo cáo có nội dung sai lệch.

Cụ thể, doanh nghiệp này báo cáo không chính xác tỷ lệ vốn khả dụng tại các Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2023, 31/12/2024, Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính đã được soát xét tại ngày 30/06/2024 và tại mộtsố thời điểm trong giai đoạn từ ngày 31/12/2023 đến ngày 31/7/2025.

Ngoài ra, Chứng khoán Thủ Đô cũng bị buộc báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi vi phạm báo cáo có nội dung sai lệch, theo quy định tại khoản 4 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Vì sao Chứng khoán Thủ Đô bị xử phạt hành chính?- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chứng khoán Thủ Đô mới đây đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 (lần 1) diễn ra ngày 7/11/2025 thông qua việc đổi tên thành CTCP Chứng khoán Capital.

Ngoài ra, đại hội cũng thống nhất miễn nhiệm 3 thành viên HĐQT gồm: bà Đặng Thị Lan Phương (Chủ tịch), ông Phí Văn Thịnh và bà Trần Thanh Hương; miễn nhiệm 3 thành viên BKS gồm: ông Phạm Anh Tuấn (Trưởng Ban), ông Lê Trọng Quyền và ông Nguyễn Văn Bảo.

Ở chiều ngược lại, đại hội bầu ông Nguyễn Thanh Sơn, ông Nguyễn Hải Minh và ông Nguyễn Thanh Tùng vào HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029; ông Nguyễn Văn Khôi, ông Nguyễn Bảo Khánh và bà Nguyễn Thị Phương Thanh vào BKS.

Sau đại hội, ông Nguyễn Hải Minh được bầu làm Chủ tịch HĐQT, còn ông Nguyễn Văn Khôi làm Trưởng BKS.

Trong một diễn biến khác, mới đây, CASC cũng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 34/2025/NQ-HĐQT ngày 19/11/2025 về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2025. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2025 là ngày 09/12/2025.


PV

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khối ngoại bán ròng hàng nghìn tỷ trong tuần 17-21/11, ngược chiều tung 1.000 tỷ đồng "gom" một cổ phiếu Bluechip

Khối ngoại bán ròng hàng nghìn tỷ trong tuần 17-21/11, ngược chiều tung 1.000 tỷ đồng "gom" một cổ phiếu Bluechip Nổi bật

Chứng khoán sắp được mua bán trong ngày, nhà đầu tư làm gì để tránh lỗ?

Chứng khoán sắp được mua bán trong ngày, nhà đầu tư làm gì để tránh lỗ? Nổi bật

Nông nghiệp Hoà Phát (HPA): IPO 30 triệu cổ phiếu giá 41.900 đồng/cp

Nông nghiệp Hoà Phát (HPA): IPO 30 triệu cổ phiếu giá 41.900 đồng/cp

11:00 , 22/11/2025
VinFast bán hơn 110.000 xe chỉ trong 9 tháng, doanh thu tăng vọt

VinFast bán hơn 110.000 xe chỉ trong 9 tháng, doanh thu tăng vọt

10:43 , 22/11/2025
Cổ phiếu Giầy Thượng Đình (GTD) tăng trần 3 phiên liền, sau tin Hà Nội thoái vốn

Cổ phiếu Giầy Thượng Đình (GTD) tăng trần 3 phiên liền, sau tin Hà Nội thoái vốn

10:42 , 22/11/2025
Công ty con của CII sở hữu gần 55% vốn Năm Bảy Bảy

Công ty con của CII sở hữu gần 55% vốn Năm Bảy Bảy

10:19 , 22/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên