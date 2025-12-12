Vì sao cuối năm, TPHCM vẫn dày đặc rào chắn và công trình đào đường?

Chiều 11/12, tại cuộc họp báo về kinh tế - xã hội TPHCM, đại diện Sở Xây dựng đã trả lời báo chí về tình trạng nhiều công trình đào đường , rào chắn và chỉnh trang vỉa hè vẫn xuất hiện dày đặc vào thời điểm cuối năm, gây ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.

Theo Sở Xây dựng, trong năm 2025, toàn TPHCM có khoảng 120 giấy phép thi công được cấp cho các đơn vị để triển khai các công trình hạ tầng giao thông. Riêng cải tạo và nâng cấp vỉa hè có 18 giấy phép, thực hiện trên 54 tuyến đường, tập trung nhiều ở khu vực trung tâm thành phố. Phần lớn các công trình trên thuộc nhóm cải tạo vỉa hè, bảo trì, sửa chữa mặt đường...

Sở Xây dựng TPHCM cho biết, các tuyến vỉa hè tại khu vực trung tâm thành phố đã khai thác hơn 10 năm nên xuống cấp. Vì vậy, việc cải tạo được triển khai từ đầu năm 2025 nhằm bảo đảm an toàn cho người đi bộ, chỉnh trang đô thị và tạo diện mạo khang trang phục vụ du lịch, đặc biệt là kết nối đồng bộ với tuyến metro số 1.

Nút giao thông An Phú đang thi công đào đường gây khó khăn trong việc đi lại của người dân vào thời điểm cuối năm. Ảnh: Duy Anh

Hiện nay, nhiều tuyến đã bước vào giai đoạn hoàn thiện, dự kiến đưa vào sử dụng kịp thời phục vụ Tết Nguyên đán 2026 , nhất là tại các khu vực trung tâm.

Về quy định thi công, Sở Xây dựng cho biết khi cấp phép luôn yêu cầu các đơn vị chỉ được chiếm dụng mặt đường từ 22h đến 5h hôm sau để hạn chế cản trở giao thông. Với phần vỉa hè, Sở cho phép thi công 24/24 giờ để rút ngắn thời gian và giảm ảnh hưởng đến cư dân trong khu vực.

Hiện tại, TPHCM cũng đang ở giai đoạn cao điểm giải ngân đầu tư công nên nhiều dự án đang được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ. Tại trung tâm thành phố, một số hạng mục lớn như chỉnh trang vỉa hè đường Lê Lợi, khu đất số 1 Lý Thái Tổ, khu vực phường Vườn Lài… đang được thực hiện khẩn trương để kịp hoàn thành trước Tết Dương lịch 2026 .

Đối với các dự án trọng điểm như nút giao An Phú hay đường Vành đai 3, Sở Xây dựng TPHCM đã phối hợp với các đơn vị thi công và lực lượng chức năng đưa ra phương án tổ chức rào chắn, điều tiết giao thông phù hợp cho từng giai đoạn. Mục tiêu là hạn chế tối đa việc gây ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông trong bối cảnh nhu cầu đi lại và vận tải cuối năm luôn tăng cao.