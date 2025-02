Vì sao giá heo hơi sau Tết tăng cao nhất kể từ năm 2023?

Thông tin với PV Báo điện tử VTC News, ông Nguyễn Thế Chinh - Trưởng ban quản lý chợ đầu mối gia súc, gia cầm Hà Nam - cho biết, sáng 10/2, giá heo hơi tại chợ đầu mối được giao dịch ở mức 74.000 đồng/kg.

“Giá heo những ngày sau Tết tăng rất cao, có thời điểm lên 75.000 đồng/kg, so với mức 67.000 - 68.000 đồng/kg thời điểm trước Tết. Trong khi đó, số lượng heo về chợ rất ít nên heo về đến đâu, thương lái thu mua hết đến đấy. Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, trung bình mỗi ngày chợ đầu mối chỉ có vài xe chở heo về bán, số lượng khoảng 400 - 500 con, tương đương khoảng 50 - 60 tấn, chỉ bằng 1/10 so với thời điểm trước Tết và bằng 1/5 so với những ngày thường khác”, ông Chinh nói.

Nói về nguyên nhân giá heo hơi bất ngờ tăng cao sau Tết Nguyên đán, ông Chinh cho rằng do tổng đàn heo trong cả nước giảm mạnh khi chịu ảnh hưởng bởi dịch lở mồm long móng, dịch tả heo châu Phi hồi tháng 10, tháng 11/2024 và sau khi đã cung ứng sản lượng lớn cho thị trường dịp Tết.

“Thông thường những ngày sau Tết Nguyên đán, heo hơi được vận chuyển từ miền Nam ra bán cho miền Bắc, nhưng năm nay, thương lái miền Nam lại ra miền Bắc thu mua. Bên cạnh đó, heo có trọng lượng hơn 100kg trở lên cũng rất khan hiếm, chỉ có loại heo từ 100kg trở xuống nên sản lượng đã thiếu càng thêm thiếu”, ông Chinh thông tin.

Tuy nhiên, ông Chinh cho rằng mức giá này sẽ không duy trì lâu dài, vì nhu cầu tiêu thụ sẽ giảm sau thời gian khai mạc các lễ hội đầu năm, đồng thời tổng đàn heo vẫn cơ bản đáp ứng nhu cầu và người chăn nuôi cũng đang tích cực tái đàn.

Giá heo hơi đang tăng cao nhưng thương lái vẫn tranh nhau thu mua.

Trong khi đó, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cũng cho rằng, giá heo hơi tăng là do dịch tả châu Phi vào cuối năm 2024 đã ảnh hưởng đến đàn heo. Cùng với đó, nhu cầu Tết tăng cao cũng góp phần gây thiếu hụt ở thời điểm sau Tết.

“Thông thường sau Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ giảm, giá heo hơi sẽ giảm nhưng năm nay giá lại tăng cao. Hiện các thương lái thu mua tại địa phương đã ở mức 72.000 – 73.000 đồng/kg. Nguyên nhân là do nguồn cung thấp”, ông Đoán nói.

Ông Đoán cũng cho rằng, hiện nay khu vực miền Nam đang thiếu heo do nhu cầu cao, vì tổng đàn heo trong khu vực đã giảm do ảnh hưởng dịch bệnh và lượng tiêu thụ dịp Tết tăng cao.

“Dịch bệnh khiến cho các trang trại, doanh nghiệp chăn nuôi bán sớm để không ảnh hưởng, không bị lây lan. Vì thế heo bán sớm, trọng lượng giảm, số lượng giảm đã ảnh hưởng đến sản lượng cung ứng trên thị trường. Tại chợ đầu mối Tân Xuân (Hóc Môn) và Bình Điền (quận 8), thông thường mỗi ngày tiêu thụ khoảng 7.000 con heo nhưng hiện nay số lượng heo về giảm còn khoảng 3.000 - 3.500 con”, ông Đoán nói thêm.

Không lo thiếu thịt heo

Tuy nhiên, ông Đoán cho rằng, sản lượng heo hơi thời điểm này dù giảm so với cùng kỳ năm 2024 và các năm trước đó nhưng dự báo sẽ không kéo dài.

“Khi giá heo tốt, người chăn nuôi, nhất là các trang trại, doanh nghiệp sẽ đẩy nhanh đàn heo nái, tỷ lệ tái đàn cao nên thời gian tới đàn heo sẽ phục hồi. Cùng với đó, các biện pháp trích ngừa dịch bệnh để đàn heo an toàn cũng đang được các doanh nghiệp, trang trại tích cực thực hiện”, ông Đoán nhận định.

Đồng ý kiến, ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam cho rằng: “ Giá heo hơi tăng do nhu cầu tiêu thụ thịt heo sau Tết vẫn cao vì các lễ hội, khu du lịch đang phục hồi hoạt động, lượng khách đi tham quan, nghỉ dưỡng sau Tết còn cao. Đây là điều dễ hiểu, không quá bất thường, nhưng khả năng thiếu thịt heo khó xảy ra. Theo dự báo, sang tháng 3, giá heo sẽ trở lại bình thường”.

Nguồn cung thời điểm này tuy sụt giảm nhưng tổng đàn heo hiện còn hơn 30 triệu con nên không lo thiếu hụt thịt heo.

Tương tự, ông Dương Tất Thắng, Cục trưởng Cục chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cho biết, giá heo hơi đang tăng cao hơn so với thời điểm trước Tết Nguyên đán nhưng vẫn nằm trong quy luật của thị trường.

“Nguyên nhân giá heo tăng là do nhu cầu du lịch, lễ hội đầu năm nhiều, trong khi đó sản lượng tiêu thụ heo dịp Tết cũng tăng hơn 20%, dẫn đến tổng đàn giảm. Tuy nhiên, giá heo cao như hiện nay sẽ khó duy trì lâu vì tổng đàn heo trong nước vẫn cơ bản đáp ứng được nhu cầu trong nước với hơn 30 triệu con”, ông Thắng khẳng định.