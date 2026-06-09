Vì sao giá vàng trong nước bất ngờ giảm sâu?

Trong ngày 8/6, giá vàng trong nước đã bất ngờ giảm rất mạnh, mất khoảng 7-9 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu chỉ sau một phiên giao dịch. Các doanh nghiệp lớn như SJC, DOJI, PNJ hay Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt điều chỉnh giá vàng miếng về mua – bán quanh 138,8 - 143,8 triệu đồng/lượng. Một số doanh nghiệp khác thậm chí giảm sâu hơn, đưa giá bán ra xuống chỉ còn khoảng 140-141 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng thế giới cùng thời điểm ở mức 4.330 USD/ounce, tương đương khoảng 138 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá ngân hàng. Do giá vàng trong nước giảm mạnh hơn đáng kể so với giá quốc tế, khoảng cách giữa hai thị trường đã được thu hẹp nhanh chóng. Hiện chênh lệch giữa giá vàng thế giới và giá bán ra của các doanh nghiệp trong nước chỉ còn khoảng 6 triệu đồng/lượng tại các thương hiệu lớn.

Đáng chú ý, chỉ một ngày trước đó, khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn ở quanh 12 triệu đồng/lượng. Việc chênh lệch giảm mạnh cho thấy giá vàng trong nước đang điều chỉnh nhanh hơn nhiều so với diễn biến của thị trường quốc tế.

Trong khoảng 3-5 năm trở lại đây, giá vàng trong nước thường xuyên cao hơn đáng kể so với giá thế giới, với mức chênh lệch phổ biến hàng chục triệu đồng mỗi lượng và có thời điểm lên tới 20-25 triệu đồng/lượng. Vì vậy, việc khoảng cách hiện chỉ còn 6 triệu đồng/lượng được xem là diễn biến khá hiếm gặp, đặc biệt đối với những nhà đầu tư mới tham gia thị trường vàng trong vài năm gần đây.

Theo ông Nguyễn Linh – cựu chuyên gia phân tích tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), hiện là founder của Cap Finance, nguyên nhân chính khiến giá vàng trong nước giảm mạnh đến từ sự lao dốc của giá vàng thế giới.

Chiến tranh Iran đã tạo ra một chuỗi phản ứng dây truyền: giá nhiên liệu tăng và duy trì ở mức cao gây ra những lo ngại về lạm phát trên quy mô toàn cầu, từ đó kích hoạt kỳ vọng các ngân hàng trung ương thế giới sẽ nâng lãi suất để đối phó với lạm phát. Đồng thời, nguy cơ suy thoái kinh tế gây ra bởi giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, thúc đẩy các nhà đầu tư trú ẩn vào đồng USD, giúp đồng tiền này mạnh lên. Môi trường lãi suất cao và đồng USD mạnh là yếu tố liên tục gây sức ép lên giá vàng.

Dù vậy, giá vàng thế giới chỉ thực sự lao dốc sau khi số liệu Bảng lương Phi Nông nghiệp Mỹ được công bố vào thứ Sáu tuần trước. Trong tháng 05, nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm được 172.000 việc làm, cao gấp đôi so với kỳ vọng của thị trường. Số liệu của hai tháng trước đó cũng được điều chỉnh tăng thêm gần 100.000 việc làm. Thị trường lao động vẫn khỏe mạnh bất chấp những áp lực bên ngoài, càng củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất trong năm 2026, tạo sức ép lên giá vàng.

Ngoài tác động của giá vàng thế giới, thị trường vàng nội địa yếu cũng là yếu tố khiến giá vàng trong nước giảm mạnh hơn so với giá vàng thế giới, khiến chênh lệch giá vàng SJC so với giá vàng thế giới, co hẹp lại chỉ còn hơn 6 triệu/lượng, mức thấp nhất kể từ tháng 04/2025.

Sau khi giá vàng giảm mạnh khi chiến tranh Iran bùng nổ và tiếp tục suy yếu cho đến nay, nhu cầu mua vàng của người dân sụt giảm mạnh. Kèm theo đó là lãi suất huy động tiền gửi trong nước liên tục tăng, khiến cho nhiều người dân không còn mặn mà với việc mua vàng.

Với nhu cầu yếu như vậy, việc giá vàng thế giới giảm mạnh đã kích thích làn sóng chốt lời, bán tháo của những nhà đầu tư đang nắm giữ vàng, trước lo ngại “bán nhanh để tránh lỗ”, khiến giá vàng trong nước giảm sâu hơn.

Trong thời gian tới, ông Linh dự báo giá vàng sẽ tiếp tục xu hướng giảm, nhưng mức độ giảm sẽ nhẹ hơn, khi các yếu tố gây áp lực lên giá như đồng USD mạnh lên hay kỳ vọng vào việc nâng lãi suất đã được phản ánh gần hết vào giá.

“Thị trường sẽ rơi vào giai đoạn chờ đợi các thông tin vĩ mô để đánh giá sức khỏe của nền kinh tế thế giới và xác định kỳ vọng cho chính sách của Fed trong tương lai. Trong đó, chỉ báo nhạy cảm nhất sẽ là tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran, cũng như khả năng khôi phục hoạt động của eo biển Hormuz”, ông Linh đánh giá.