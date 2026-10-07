Vì sao HDBank, VPBank, Techcombank, VIB,... muốn vay hàng tỷ USD từ thị trường quốc tế?

Các ngân hàng Việt Nam huy động hàng tỷ USD từ thị trường quốc tế

Làn sóng huy động vốn quốc tế đang lan rộng tại các ngân hàng Việt Nam. Không chỉ thông qua các khoản vay hợp vốn với định chế tài chính nước ngoài, một số ngân hàng đã xúc tiến kế hoạch phát hành trái phiếu trên thị trường quốc tế.

HDBank mới đây đã huy động khoản vay hợp vốn quốc tế 721 triệu USD, nhằm bổ sung nguồn vốn cho doanh nghiệp SME, mở rộng hoạt động tài chính bền vững. Giao dịch được Ngân hàng Standard Chartered và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đồng đảm nhiệm vai trò điều phối, thu xếp và điều phối viên khoản vay xã hội. Bên cạnh đó, 6 định chế tài chính quốc tế gồm ANZ, Cathay United Bank, Commerzbank, Maybank Securities, MUFG Bank và State Bank of India tham gia với vai trò thu xếp và dựng sổ chính (MLABs).

Ban đầu, thương vụ được triển khai với quy mô 450 triệu USD. Trong quá trình thu xếp, nhiều định chế tài chính quốc tế khác cùng tham gia, nâng tổng giá trị cam kết lên 721 triệu USD, cao hơn khoảng 60% so với kế hoạch ban đầu.

Trước thương vụ này, HDBank đã huy động thành công 270 triệu USD vốn xanh và 380 triệu USD vốn tài chính bền vững từ nhiều tổ chức quốc tế như IFC, ADB, Proparco, DEG, LeapFrog, FMO, BII, JICA, FinDev và SMBC.

Trong nửa đầu năm 2026, MB đã hoàn tất 550 triệu USD vay nước ngoài, gồm vay hợp vốn và song phương với sự tham gia của các định chế tài chính Standard Chartered, Wells Fargo, LBBW và OCBC.

Cuối tháng 6, VPBank cùng 15 định chế tài chính quốc tế ký khoản vay hợp vốn liên kết bền vững trị giá 1,44 tỷ USD, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược huy động vốn quốc tế và phát triển bền vững của ngân hàng.

Tại Techcombank, Tổng Giám đốc Jens Lottner xác nhận với Reuters về kế hoạch tìm kiếm khoản vay nước ngoài trị giá 1 tỷ USD và đang chờ sự chấp thuận của cơ quan quản lý.

VIB cũng đang triển khai kế hoạch huy động 1 tỷ USD nguồn vốn trung và dài hạn từ thị trường vốn quốc tế trong năm 2026, đánh dấu kế hoạch huy động vốn quốc tế có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của ngân hàng. Trong khuôn khổ kế hoạch này, VIB đã hoàn tất khoản vay hợp vốn kỳ hạn 3 năm trị giá 285 triệu USD từ 9 định chế tài chính đến từ Singapore, Malaysia và vùng lãnh thổ Hồng Kông, Đài Loan (Trung Quốc).

Mới đây, SHB đã thông qua chủ trương phát hành trái phiếu quốc tế bằng đồng đô la Singapore (SGD). Trong khi ACB đang tiếp cận khoản vay khoảng 300 triệu USD. SeABank, VietABank và Nam A Bank cũng tích cực xúc tiến các nguồn tài trợ quốc tế.

Những diễn biến trên cho thấy việc tìm kiếm nguồn lực quốc tế đang được quan tâm ở nhiều ngân hàng với cách tiếp cận và tiến độ khác nhau.

Những yếu tố thúc đẩy ngân hàng tìm kiếm vốn vay từ thị trường quốc tế

Vốn huy động từ thị trường quốc tế là nguồn lực quan trong giúp các ngân hàng mở rộng kinh doanh và củng cố năng lực tài chính. Điều này diễn ra trong bối cảnh các ngân hàng Việt Nam đang chịu áp lực huy động khi tín dụng tăng nhanh hơn tiền gửi trong những năm gần đây. Trong khi đó, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, kéo theo nhu cầu vốn lớn cho hạ tầng, sản xuất, kinh doanh và đầu tư.

Vì vậy, việc huy động vốn trên thị trường quốc tế cho phép ngân hàng tiếp cận nguồn ngoại tệ với quy mô lớn và tập khách hàng rộng hơn, đặc biệt là các quỹ đầu tư, ngân hàng, tổ chức tài chính và nhà đầu tư chuyên nghiệp quốc tế.

Đồng thời, các khoản vay quốc tế thường có kỳ hạn trung hoặc dài, giúp các ngân hàng chủ động hơn trong việc cân đối nguồn vốn. Đây cũng là một trong những mục tiêu được các ngân hàng đề cập tới trong các tờ trình khi cho rằng nguồn vốn quốc tế sẽ giúp gia tăng nguồn vốn trung, dài hạn, củng cố các tỷ lệ an toàn tài chính và đáp ứng nhu cầu tín dụng.

Ông Phạm Phú Khôi, Tổng Thư ký Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, nhận định nhu cầu vốn trung và dài hạn của nền kinh tế trong giai đoạn tới rất lớn, vượt khả năng tự cân đối của ngân sách và nguồn tín dụng truyền thống.

Theo ông Khôi, thị trường trái phiếu có thể thu hút khoảng 10–20 tỷ USD vốn quốc tế nếu các điều kiện về tín nhiệm được cải thiện. Đây là khả năng có điều kiện, gắn với việc nâng chất lượng thị trường và củng cố niềm tin của bên cấp vốn.

Đáng chú ý, Thông tư 50/2026/TT-NHNN mới ban hành cũng tạo thêm động lực cho các ngân hàng khi tìm kiếm nguồn vốn từ nước ngoài. Theo quy định mới, tiền vay từ nước ngoài, bao gồm cả trái phiếu phát hành trên thị trường quốc tế, được tính vào nguồn vốn khi xác định tỷ lệ LDR. Với giới hạn LDR tối đa 95%, việc bổ sung vốn ngoại có thể giúp ngân hàng có thêm dư địa để cân đối nguồn vốn và mở rộng cho vay.

Theo Chứng khoán Rồng Việt, nhóm có tỷ trọng vay nước ngoài/hợp vốn quốc tế lớn sẽ hưởng lợi từ Thông tư 50/2026. Đồng thời, quy định mới thúc đẩy các ngân hàng dịch chuyển cơ cấu phát hành từ trái phiếu thường sang trái phiếu đủ điều kiện vốn cấp 2/trái phiếu quốc tế.

Một yếu tố khác khiến các ngân hàng đẩy mạnh huy động vốn quốc tế liên quan đến lãi suất trong bối cảnh chi phí vốn trong nước tăng mạnh trong thời gian qua. Năm 2026, mặt bằng lãi suất huy động của các ngân hàng đã tăng đáng kể. Theo số liệu HNX, một số ngân hàng phải chấp nhận mức lãi suất trái phiếu lên tới 9 – 10% năm. Trong khi lãi suất huy động tiền gửi cũng lên tới 8 – 9% tại hầu hết ngân hàng.

"Khi lãi suất trong nước tăng, việc huy động nguồn vốn trung và dài hạn từ nước ngoài trở nên hợp lý hơn về mặt chi phí", Tổng Giám đốc Techcombank Jens Lottner nói với Reuters. Ông cũng cho biết ngân hàng từng huy động một lượng vốn lớn từ nước ngoài vào năm 2022 và thường xuyên tìm kiếm nguồn vốn quốc tế khi điều kiện thuận lợi. Hiện tại, nguồn vốn bằng USD đang có chi phí tương đối thấp.

Một lợi ích khác thường ít được chú ý là việc tiếp cận thị trường vốn quốc tế tạo áp lực nâng cao chất lượng quản trị.

Để phát hành thành công trên thị trường quốc tế, ngân hàng phải đáp ứng các yêu cầu cao hơn về công bố thông tin, quản trị rủi ro, cấu trúc giao dịch và minh bạch tài chính. Việc xây dựng quan hệ với các định chế tài chính và nhà đầu tư quốc tế cũng tạo ra một kênh huy động có thể sử dụng trong tương lai.

HDBank, chẳng hạn, đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE) nhằm thúc đẩy hoạt động huy động vốn xuyên biên giới, trong đó có cổ phiếu, trái phiếu và các công cụ tài chính khác. Mục tiêu được công bố là tăng kết nối với các nhà đầu tư tổ chức toàn cầu và cải thiện tính minh bạch, quản trị doanh nghiệp.

"Các khoản huy động quốc tế trong thời gian qua góp phần đa dạng hóa cơ cấu nguồn vốn trung và dài hạn theo các tiêu chuẩn tài chính bền vững. Đồng thời, hoạt động cũng giúp mở rộng nguồn lực tài chính để đồng hành cộng đồng doanh nghiệp, nâng cao vị thế của HDBank trên thị trường vốn quốc tế", đại diện HDBank nhấn mạnh.

Tương tự, việc hoàn tất khoản vay hợp vốn 285 triệu USD mới đây là một bước tiến quan trọng trong kế hoạch mở rộng nguồn vốn quốc tế của VIB trong năm 2026. "Bên cạnh quy mô huy động, chúng tôi chú trọng chi phí vốn, kỳ hạn và sự đa dạng của các đối tác. Quan trọng hơn, mỗi giao dịch giúp VIB mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác quốc tế, đồng thời tăng tính chủ động, đa dạng hóa khả năng tiếp cận nguồn vốn cho chiến lược phát triển dài hạn", ông Hàn Ngọc Vũ, Tổng Giám đốc VIB cho biết.

Dù có nhiều lợi ích, trái phiếu quốc tế không phải kênh vốn dễ tiếp cận. Ngân hàng muốn phát hành phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý trong nước, điều kiện của thị trường phát hành, yêu cầu của nhà đầu tư và thường phải có hồ sơ tín dụng đủ hấp dẫn. Các quy trình pháp lý liên quan đến phát hành trái phiếu quốc tế cũng được NHNN quy định trong hệ thống văn bản về quản lý ngoại hối.

Nhìn rộng hơn, việc các ngân hàng Việt Nam đẩy mạnh tiếp cận nguồn vốn quốc tế đang phản ánh một thay đổi trong cách quản trị bảng cân đối.

Khi tín dụng tiếp tục đóng vai trò lớn trong nền kinh tế, tốc độ tăng trưởng cho vay có thể tạo áp lực lên nguồn tiền gửi. Trong khi đó, thị trường trái phiếu trong nước cũng chịu ảnh hưởng bởi mặt bằng lãi suất và sức hấp thụ của nhà đầu tư. Trong bối cảnh ấy, trái phiếu quốc tế, vay hợp vốn và các hình thức huy động ngoại tệ trở thành những "mảnh ghép" giúp ngân hàng mở rộng nền tảng vốn.