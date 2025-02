Vì sao Hòa Bình Takara bị xử phạt vi phạm hành chính?

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 71/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Hòa Bình Takara.

Theo đó, Hòa Bình Takara bị phạt tiền 92,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, Công ty không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của UBCKNN đối với các tài liệu sau: Báo cáo tài chính (BCTC) quý III/2023, BCTC quý IV/2023, Giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước tại BCTC quý 2/2023, Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế tại BCTC quý 2/2023 chuyển từ lỗ ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lãi ở kỳ này, Giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên BCTC bán niên 2023 trước và sau soát xét từ 5% trở lên, Giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên BCTC quý 3/2023 từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước, Giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước tại BCTC bán niên 2024 đã được soát xét, Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế trên BCTC bán niên 2024 đã được soát xét bị lỗ và chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023.

Hòa Bình Takara cũng không công bố Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Lê Minh Tuấn, Quyết định Hội đồng quản trị (HĐQT) số 0512/2023/QĐBN-HĐQT ngày 05/12/2023 về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Lệ Ngọc Như Truyền làm Thư ký HĐQT kiêm quản trị công ty, Bản cung cấp thông tin của bà Nguyễn Lệ Ngọc Như Truyền - Thư ký HĐQT kiêm quản trị công ty, Bản cung cấp thông tin của ông Võ Thuận Hòa - Người được ủy quyền công bố thông tin, Bản cung cấp thông tin của ông Dương Văn Tịnh - Phó Tổng Giám đốc.

Theo quyết định của UBCKNN, Hòa Bình Takara cũng công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu sau: BCTC bán niên 2024 đã được soát xét; Công ty CBTT không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống CBTT của UBCKNN đối với tài liệu sau: Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Doanh nghiệp còn bị phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP với hành vi Công bố thông tin không đầy đủ: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Cụ thể, Hòa Bình Takara không nêu các Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Lê Minh Tuấn, Quyết định HĐQT số 0512/2023/QĐBN-HĐQT ngày 05/12/2023 về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Lệ Ngọc Như Truyền làm Thư ký HĐQT kiêm quản trị công ty.