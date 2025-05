Vì sao hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên bị khởi tố?

Tối 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên (27 tuổi, ở TPHCM) và 4 bị can trong vụ án Sản xuất hàng giả là thực phẩm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt và Công ty cổ phần Asia Life.

Cụ thể, theo thông tin từ bản tin Thời sự VTV cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm 5 bị can, trong đó có Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên để điều tra hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng. Trong đó, hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên về tội Lừa dối khách hàng, 4 bị can khác bị khởi tố về tội: Sản xuất hàng giả là thực phẩm.

Hoa hậu Thuỳ Tiên và các đồng phạm - Ảnh: VTV

Trước đó, ngày 4/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs, SN 1997) cổ đông, thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục, SN 1997), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt và 2 người khác về tội “Lừa dối khách hàng" là Lê Tuấn Linh, Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt; Lê Thành Công, thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt.

Ngoài ra, Công an cũng khởi tố Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life về tội “Sản xuất hàng giả là thực phẩm".

Thực phẩm bổ sung Kẹo rau củ Kera là sản phẩm của Nguyễn Thúc Thùy Tiên và các cổ đông Công ty Chị Em Rọt hợp tác làm ăn chung, trong đó Tiên được hưởng lợi nhuận theo thỏa thuận góp vốn, tương đương 30%, các cổ đông còn lại góp 70% cổ phần.

Hoa hậu Thuỳ Tiên quảng cáo sản phẩm kẹo Kera trước đó

Sau khi ra mắt sản phẩm, Tiên cùng Nguyễn Thị Thái Hằng và Phạm Quang Linh đưa ra các thông tin không đúng sự thật, để phóng đại công dụng của sản phẩm. Trong khi Tiên biết trên phiếu kết quả kiểm nghiệm kèm theo hồ sơ công bố, thông tin trên nhãn sản phẩm kẹo rau củ Kera thì hàm lượng chất xơ rất thấp, chỉ chiếm 0,935%, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau, không biết cụ thể Công ty cổ phần Asia Life sử dụng loại nguyên liệu nào để sản xuất kẹo.

Đến cuối tháng 02/2025, khi xảy ra tranh luận trên mạng xã hội liên quan hàm lượng chất xơ có trong kẹo Kera, để tránh ảnh hưởng, Tiên đề nghị ký hợp đồng hợp thức về việc hợp tác quảng cáo để loại bỏ vai trò của Tiên với tư cách là cổ đông. Cơ quan công an xác định, Công ty Chị Em Rọt bán được hơn 135 nghìn hộp kẹo Kera với tổng số tiền thu được gần 18 tỷ đồng, riêng Tiên được trả tiền hoa hồng gần 7 tỷ đồng.