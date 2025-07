Vì sao Hoang Huy New City hút khách đầu tư?

Hoang Huy New City hiện hữu tại tọa độ vàng giữa tâm phát triển mới của Hải Phòng

Sau sáp nhập địa giới hành chính với tỉnh Hải Dương, Hải Phòng chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương có quy mô lớn hàng đầu cả nước, mở ra nhu cầu cấp thiết về mở rộng trung tâm hành chính - kinh tế - dịch vụ. Trong chiến lược phát triển đô thị mới giai đoạn 2025-2035, thành phố đã xác lập rõ Bắc Sông Cấm, đặc biệt là Thủy Nguyên, là "trục tăng trưởng mới", vừa đảm nhận vai trò trung tâm hành chính, vừa kết nối chặt chẽ với chuỗi công nghiệp, logistics và thương mại cấp vùng.

Tuyến Đỗ Mười là đại lộ xuyên tâm của Thủy Nguyên đóng vai trò xương sống của quy hoạch này. Đây không chỉ là trục giao thông huyết mạch kết nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cầu Hoàng Văn Thụ, cầu Nguyễn Trãi với trung tâm hành chính mới mà còn là hành lang phát triển kinh tế quan trọng của toàn vùng Bắc Bộ, gắn với Cảng nước sâu Lạch Huyện, khu phi thuế quan và hàng loạt khu công nghiệp chiến lược như VSIP Hải Phòng, Tràng Duệ mở rộng.

Hoang Huy New City nằm ngay trên mặt tiền tuyến Đỗ Mười, vị trí hội tụ cả ba yếu tố cốt lõi: gần trung tâm hành chính thành phố, liền kề khu thương mại tự do, tiếp giáp các khu công nghiệp trọng điểm. Sự dịch chuyển hành chính luôn là "cú hích" cho bất động sản trung tâm mới. Tại Hà Nội, TP.HCM hay Đà Nẵng, những khu vực trở thành trung tâm hành chính sau quy hoạch luôn chứng kiến giá bất động sản tăng mạnh mẽ – không theo làn sóng đầu cơ, mà do dòng nhu cầu thật: từ nơi ở cho cán bộ công chức, chuyên gia, đến chuỗi dịch vụ đi kèm như nhà hàng, văn phòng, giải trí, tiện ích cộng đồng.

Không dừng lại ở quy mô hành chính, Thủy Nguyên còn là khu vực đang "mở khóa" tiềm năng phát triển kinh tế cấp vùng. Khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam dự kiến đi vào hoạt động trong thời gian tới, kéo theo sự xuất hiện của các doanh nghiệp quốc tế, dịch vụ hậu cần, tài chính, pháp lý, công nghệ... Trong khi đó, các khu công nghiệp như VSIP Hải Phòng, Tràng Duệ mở rộng đang cấp tập tuyển dụng, với nhu cầu lưu trú, thuê ở, đầu tư thương mại rất lớn.

Tất cả điều đó lý giải vì sao Hoang Huy New City đang trở thành "tọa độ vàng" hút mạnh dòng vốn đầu tư tại Hải Phòng. Dự án không chỉ đón đầu tâm phát triển mới, mà còn nằm trong vùng lõi tạo dòng khách, dòng tiền thực, với sức bật từ cả yếu tố hạ tầng, chính sách lẫn nhu cầu thị trường đang gia tăng rõ rệt từng ngày.

Bài toán đầu tư thông minh từ vị trí trung tâm, dòng tiền ổn định

Với quy mô gần 50ha, Hoang Huy New City không đơn thuần là khu đô thị nhà ở mà được phát triển theo mô hình "đô thị lễ hội" đầu tiên tại Hải Phòng, tích hợp đầy đủ không gian sống, thương mại, sự kiện và tiện ích cộng đồng. Dự án quy tụ hơn 300 tiện ích: từ phố thương mại Solasta Avenue, sân khấu biểu diễn ngoài trời, quảng trường ánh sáng, tuyến phố đi bộ đêm đến hệ thống công viên, hồ cảnh quan, trường học, bệnh viện, trung tâm mua sắm.

Dưới góc nhìn của nhà đầu tư, giá trị lớn nhất của dự án không chỉ nằm ở vị trí hay tiện ích, mà ở khả năng tạo dòng tiền thật: các sản phẩm shophouse dễ dàng cho thuê nhờ nhu cầu dịch vụ tăng cao; sản phẩm liền kề, biệt thự có thể đón đầu làn sóng cư dân làm việc tại trung tâm hành chính và các khu công nghiệp gần kề. Tỷ lệ khai thác thực tế của khu vực này đang ngày càng tăng, phản ánh nhu cầu thật từ dòng người về đây làm việc, sinh sống, sử dụng dịch vụ.

Đáng chú ý, trong bối cảnh thị trường đang sàng lọc mạnh mẽ, những dự án có pháp lý rõ ràng, tiến độ thi công nhanh, cộng đồng cư dân hình thành sớm như Hoang Huy New City đang được đánh giá là "nhóm tài sản đầu bảng" cho mục tiêu tích sản bền vững.

Từ vị trí trung tâm đến dòng tiền dài hạn và giá trị vận hành rõ ràng, Hoang Huy New City là mô hình bất động sản vừa phù hợp để ở, vừa lý tưởng để đầu tư và khai thác. Không chỉ đơn thuần là một dự án nhà ở, đây là chỉnh thể của một đô thị mới, hiện đại, tích hợp và sôi động nơi thổi bừng tinh thần sống "như hội, như ý" tại tâm điểm phát triển mới của thành phố cảng.