Vì sao khách Tây “mê” Cát Bà?

"Viên ngọc xanh" đang được… "săn lùng"

Simon Walker, một nhiếp ảnh gia người Anh, từng đặt chân đến khắp Đông Nam Á, từ Bali đến Palawan. Nhưng khi đến Cát Bà, anh cảm nhận một điều hoàn toàn khác – đây là nơi mà con người và thiên nhiên vẫn còn hòa quyện theo cách nguyên bản hàng đầu.

Hành trình đến Cát Bà của Simon bắt đầu từ tuyến cáp treo vượt biển đạt kỷ lục thế giới. Từ trên cao, anh phóng tầm mắt ra xa, ngắm nhìn những dãy núi đá vôi sừng sững vươn lên giữa vịnh biển xanh thẳm, những làng chài lác đác hiện ra trong ánh nắng chiều. Khi cabin cáp treo chạm ga, anh tiếp tục hành trình về trung tâm đảo và cảm nhận ngay sự khác biệt. Không còi xe, không khói bụi – chỉ có không khí trong lành và tiếng sóng vỗ bờ, nơi này giữ nguyên được sự hoang sơ và cảm giác biệt lập đầy hấp dẫn.

Chỉ cần rời khỏi trung tâm một chút, anh có thể trekking xuyên rừng già, chèo kayak giữa Vịnh Lan Hạ, hay thả mình trên những bãi tắm hoang sơ. Ở Cát Bà, thiên nhiên không chỉ là một khung cảnh để ngắm nhìn, mà là một không gian để hoà vào và trải nghiệm. Không khó để thấy vì sao khách quốc tế ngày càng chọn Cát Bà. Nơi đây mang đến cảm giác "đảo biệt lập" khi đặt chân đến.

Thiên nhiên Cát Bà

Trong 2 tháng đầu năm 2025, Cát Bà (Hải Phòng) đón hơn 280.000 lượt khách du lịch, trong đó lượng khách quốc tế chiếm ước đạt gần 180.000 lượt. Tổng doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 257 tỷ đồng. Còn theo dữ liệu từ các nền tảng du lịch hàng đầu thế giới cho thấy đang có sự dịch chuyển rõ rệt trong nhận thức của khách quốc tế về Cát Bà. Trên Agoda, Cát Bà đang nằm trong nhóm những điểm đến được du khách nước ngoài tìm kiếm nhiều hàng đầu tại Việt Nam khoảng đầu năm 2025. Với nền tảng Tripadvisor, Cát Bà thường xuyên nhận được đánh giá tích cực từ du khách quốc tế. Nhiều người khen ngợi vẻ đẹp hoang sơ của Vịnh Lan Hạ, sự đa dạng sinh học của Vườn Quốc gia Cát Bà, và trải nghiệm yên bình. Thậm chí, nam diễn viên Leonardo DiCaprio cũng từng hào hứng giới thiệu về vẻ đẹp của vịnh Lan Hạ trên tài khoản instagram của mình với đoạn video kèm lời bình ví nơi đây như "thiên đường".

Tài tử Titanic từng ví vịnh Lan Hạ như "thiên đường"

Thrillist – một trang web du lịch và phong cách sống nổi tiếng của Mỹ, đã từng đăng tải bài viết "The One Place You Should Visit in Every Southeast Asian Country" (Nơi duy nhất bạn nên ghé thăm ở mỗi quốc gia Đông Nam Á). Tác giả Matt Meltzer - phóng viên du lịch nổi tiếng đã chọn vịnh Lan Hạ tại Cát Bà là điểm đến "đáng ghé thăm nhất" ở Việt Nam.

Hòn đảo đang vươn mình thành biểu tượng du lịch bền vững

Nếu trước đây, Cát Bà là "viên ngọc ẩn" mà chỉ những du khách yêu thiên nhiên, thích khám phá mới tìm đến, thì giờ đây, hòn đảo đang từng bước vươn mình trở thành một biểu tượng du lịch bền vững, một nơi có thể song hành giữa bảo tồn và phát triển.

Vịnh Lan Hạ đẹp "nức lòng"

Dấu mốc lớn nhất chính là việc UNESCO công nhận Vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà là Di sản Thiên nhiên Thế giới, khẳng định vị thế không chỉ trong khu vực mà trên bản đồ toàn cầu. Đây không còn chỉ là một điểm đến đẹp mà còn là một biểu tượng của sự cân bằng giữa thiên nhiên và con người.

Dù nổi tiếng hơn, nhưng Cát Bà vẫn đối mặt với một thách thức lớn: hệ thống lưu trú và dịch vụ du lịch chưa thực sự theo kịp nhu cầu của lượng khách quốc tế ngày càng gia tăng. Giữa bức tranh đó, Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island - dự án được Sun Group phát triển tại Cát Bà, nổi lên như một điểm nhấn tiên phong, nơi hiện đại và thiên nhiên hòa quyện trong sự cân bằng hoàn hảo. Từ ngày 15/5/2025, nơi đây sẽ chính thức khai trương chuỗi trải nghiệm giải trí ẩm thực đẳng cấp quốc tế chưa từng có tại Cát Bà.

"Bản giao hưởng Đảo Xanh" - Symphony of Green Island sẽ khai màn từ ngày 15/5

Tâm điểm giải trí về đêm sẽ là show Jetski bắn pháo hoa lớn hàng đầu thế giới - "Bản giao hưởng Đảo Xanh" - Symphony of Green Island, với tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng. Show diễn được LaserVision (Australia) & H2O, những đơn vị hàng đầu thế giới về tổ chức trình diễn mặt nước "chắp bút". Chợ đêm VUI-Fest - mô hình chợ xanh với 36 gian hàng sử dụng toàn bộ vật liệu thân thiện môi trường sẽ biến trung tâm đảo thành một lễ hội sôi động, nơi du khách có thể thưởng thức ẩm thực đặc sắc, hòa mình vào những màn trình diễn đường phố náo nhiệt hay trải nghiệm văn hóa. Nhà hàng Sun Bavaria Cat Ba Gastro Pub phục vụ các bữa ăn cả ngày với bia thủ công chuẩn hương vị Đức - Sun KraftBeer và vị trí lý tưởng để ngắm pháo hoa từ show. Còn vào ban ngày, rời xa những trải nghiệm náo nhiệt là không gian xanh của bãi tắm Các Bà dài gần 1km, quy mô lớn hàng đầu đảo.

Không chỉ mang đến những trải nghiệm đỉnh cao, Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island còn tiên phong trong lối sống xanh với hệ thống giao thông nội khu không phát thải, bao gồm xe bus điện, buggy điện, trạm sạc và bãi đỗ được thiết lập bài bản, giúp du khách di chuyển dễ dàng mà vẫn bảo vệ hệ sinh thái độc đáo của đảo. Với sự xuất hiện của Xanh Island, Cát Bà đang trên hành trình chuyển mình từ một viên ngọc ẩn thành một điểm đến quốc tế, nơi du lịch đẳng cấp và bền vững hội tụ trong một tổng thể hoàn mỹ.

Nếu có một thời điểm lý tưởng để trải nghiệm Cát Bà trước khi nó bùng nổ trên bản đồ du lịch thế giới – thì chính là ngay lúc này.