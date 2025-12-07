Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vì sao Khánh Thi, Phan Hiển không dự SEA Games 33?

07-12-2025 - 09:37 AM | Sống

Lý do SEA Games 33 không có sự xuất hiện của cặp đôi vàng Khánh Thi và Phan Hiển.

Cặp HLV, VĐV nổi tiếng Khánh Thi - Phan Hiển sẽ không góp mặt ở SEA Games 33 năm 2025 tại Thái Lan do môn Dancesport không nằm trong danh sách thi đấu chính thức. Ban tổ chức SEA Games 33 đã công bố chương trình gồm 44 môn thể thao, và khiêu vũ thể thao không xuất hiện trong số đó. Điều này đồng nghĩa các vận động viên Việt Nam ở môn thế mạnh này, trong đó có Phan Hiển, Thu Hương và HLV Khánh Thi, không có cơ hội tranh tài.

Vì sao Khánh Thi, Phan Hiển không dự SEA Games 33?- Ảnh 1.

Dancesport không nằm trong danh sách thi đấu chính thức của SEA Games 33

Dancesport từng là bộ môn mang lại nhiều huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam trong nhiều kỳ Đại hội, và Phan Hiển – Khánh Thi là cặp đôi để lại dấu ấn đậm nét. Trong giai đoạn đỉnh cao, họ liên tiếp giành vàng ở các nội dung Latin tiêu chuẩn. Phan Hiển từng đoạt nhiều huy chương tại SEA Games 2009, 2011 và 2013, trong khi Khánh Thi ngoài thành tích cá nhân còn là nhân tố quan trọng trong công tác đào tạo, huấn luyện VĐV trẻ.

Ở thời kỳ Dancesport được lựa chọn là môn thế mạnh của đoàn Việt Nam, tên tuổi Khánh Thi dưới vai trò HLV, Phan Hiển thi đấu cùng Thu Hương gắn liền với những màn trình diễn ấn tượng, kỹ thuật cao và luôn được khán giả chờ đón.

Việc dancesport không có mặt tại SEA Games 33 khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Đại hội năm nay cũng không có các môn thế mạnh khác của đoàn Việt Nam như Vovinam, Lặn và Aerobic, khiến mục tiêu huy chương chung bị ảnh hưởng.

 

Theo Hải Đăng

