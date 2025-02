Vì sao không được mang quá 100ml chất lỏng ở hành lý xách tay?

Nếu bạn là một hành khách thường xuyên di chuyển bằng đường hàng không, chắc hẳn bạn đã quá quen thuộc với "quy tắc 100ml" về chất lỏng trong hành lý xách tay. Tại cửa kiểm soát an ninh sân bay, nhân viên an ninh sẽ nhắc nhở bạn loại bỏ những chai lọ chứa chất lỏng vượt quá 100ml, yêu cầu bạn đựng tất cả các chai lọ chất lỏng nhỏ hơn 100ml trong một túi nhựa trong suốt, có khóa kéo, dung tích không quá 1 lít. Liệu đây chỉ là một quy định "gây khó khăn" cho hành khách, hay ẩn sau đó là những lý do an ninh và khoa học chính đáng?

Nguồn gốc của "Quy tắc 100ml": Âm mưu khủng bố năm 2006 và bài học đắt giá

"Quy tắc 100ml" không phải tự nhiên mà có, nó ra đời sau một sự kiện chấn động, một âm mưu khủng bố suýt chút nữa đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm hành khách vô tội trên không trung.

Vào tháng 8/2006, cơ quan an ninh Anh quốc đã phá vỡ một âm mưu khủng bố quy mô lớn, được lên kế hoạch bởi một nhóm khủng bố quốc tế. Âm mưu này dự định sử dụng chất nổ lỏng ngụy trang dưới dạng đồ uống thông thường, mang lên máy bay và kích nổ đồng loạt trên nhiều chuyến bay xuyên Đại Tây Dương, gây ra thảm họa hàng không chưa từng có.

Ảnh minh họa. (AI)

Chất nổ lỏng được sử dụng trong âm mưu này là hydrogen peroxide nồng độ cao, một chất lỏng không màu, không mùi, dễ dàng ngụy trang dưới dạng nước khoáng, nước ngọt, hoặc các loại đồ uống khác. Vào thời điểm đó, công nghệ kiểm tra an ninh sân bay chưa đủ tiên tiến để phát hiện chất nổ lỏng một cách hiệu quả, đặc biệt là khi chúng được đựng trong chai lọ nhỏ, lẫn trong hành lý xách tay của hành khách.

Sau khi âm mưu khủng bố bị phá vỡ, các cơ quan an ninh hàng không trên toàn thế giới đã nhanh chóng nhận ra lỗ hổng an ninh nghiêm trọng trong việc kiểm soát chất lỏng mang lên máy bay. "Quy tắc 100ml" ra đời như một phản ứng nhanh chóng và quyết liệt, nhằm bịt kín lỗ hổng này và tăng cường an ninh hàng không. Quy tắc này được áp dụng rộng rãi tại hầu hết các sân bay quốc tế, trở thành một tiêu chuẩn an ninh hàng không toàn cầu.

Vì sao lại là 100ml

Chắc hẳn bạn sẽ thắc mắc, tại sao lại là 100ml mà không phải con số khác? Liệu có cơ sở khoa học nào đằng sau con số này?

Các chuyên gia an ninh nhận định rằng, với lượng chất lỏng dưới 100ml, rất khó để chế tạo và kích nổ một thiết bị nổ có sức công phá lớn, đủ sức gây nguy hiểm nghiêm trọng cho máy bay. Để tạo ra một vụ nổ lớn, cần một lượng chất nổ đáng kể, vượt xa giới hạn 100ml.

Với kích thước chai lọ nhỏ dưới 100ml, việc ngụy trang và kích hoạt một thiết bị nổ phức tạp trở nên khó khăn hơn. Kẻ khủng bố sẽ gặp nhiều thách thức trong việc giấu kín các thành phần kích nổ, dây dẫn và bộ phận hẹn giờ trong một không gian nhỏ hẹp như vậy.

Quy tắc 100ml được xem là một sự cân bằng hợp lý giữa việc tăng cường an ninh hàng không và đảm bảo tính tiện lợi cho hành khách. Cho phép mang theo chất lỏng dưới 100ml vẫn đáp ứng được nhu cầu mang theo đồ dùng cá nhân thiết yếu của hành khách (như mỹ phẩm, thuốc nhỏ mắt...), đồng thời giảm thiểu đáng kể nguy cơ khủng bố bằng chất nổ lỏng.

Việc kiểm tra và kiểm soát chất lỏng đựng trong chai lọ nhỏ 100ml dễ dàng và nhanh chóng hơn so với việc kiểm tra các chai lọ lớn. Nhân viên an ninh có thể dễ dàng quan sát và kiểm tra bằng mắt thường, hoặc sử dụng các thiết bị kiểm tra chuyên dụng (máy soi chất lỏng) để xác định thành phần chất lỏng bên trong một cách hiệu quả.

Quy định cụ thể

Để tuân thủ "quy tắc 100ml" một cách chính xác, bạn cần nắm rõ những quy định cụ thể sau:

Chất lỏng, bình xịt (aerosols) mang theo trong hành lý xách tay phải đựng trong chai, lọ hoặc tuýp có dung tích không quá 100ml (hoặc 100g). Dung tích này được tính theo thể tích ghi trên bao bì sản phẩm, không phải lượng chất lỏng còn lại bên trong. Chai lọ lớn hơn 100ml, dù chỉ chứa một lượng nhỏ chất lỏng, cũng sẽ bị tịch thu.

Tất cả các chai lọ chứa chất lỏng 100ml trở xuống phải được đựng trong một túi nhựa trong suốt, có khóa kéo (zipper bag) hoặc túi miết (resealable bag), dung tích không quá 1 lít. Kích thước túi nhựa thường được quy định khoảng 20cm x 20cm (hoặc tương đương). Mỗi hành khách chỉ được mang theo 1 túi nhựa đựng chất lỏng.

Khi qua cửa kiểm soát an ninh, bạn cần chủ động xuất trình túi nhựa đựng chất lỏng để nhân viên an ninh kiểm tra riêng. Túi nhựa phải được để riêng ra khỏi hành lý xách tay, đặt trên khay soi chiếu.

Các loại chất lỏng bị hạn chế, chất lỏng ở đây được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm:

Chất lỏng: Nước, đồ uống (nước ngọt, nước trái cây, sữa, rượu...), sữa tắm, dầu gội, sữa dưỡng thể, nước hoa, keo xịt tóc, nước rửa tay, gel vuốt tóc, gel rửa mặt, gel cạo râu, bình xịt khử mùi, bình xịt cạo râu, bình xịt chống nắng, kem đánh răng, bơ, mứt, mật ong, phô mai mềm, súp, nước sốt, mỹ phẩm dạng kem (kem nền, kem che khuyết điểm, mascara...), son bóng...

Có một số trường hợp ngoại lệ được phép mang theo chất lỏng vượt quá 100ml trong hành lý xách tay, nhưng cần tuân thủ các điều kiện và quy định riêng:

Sữa, thức ăn cho trẻ em: Được phép mang theo lượng vừa đủ dùng cho chuyến bay, nhưng có thể bị yêu cầu kiểm tra an ninh bổ sung.

Thuốc men: Thuốc kê đơn và thuốc không kê đơn dạng lỏng được phép mang theo lượng vừa đủ dùng cho chuyến bay, nhưng cần có đơn thuốc (đối với thuốc kê đơn) hoặc nhãn mác rõ ràng. Nhân viên an ninh có thể yêu cầu kiểm tra thuốc.

Đồ uống mua tại cửa hàng miễn thuế trong sân bay: Được phép mang lên máy bay nếu được đựng trong túi niêm phong an ninh (STEB - Security Tamper-Evident Bag) và có hóa đơn mua hàng rõ ràng. Không được mở túi niêm phong cho đến khi đến điểm đến cuối cùng.

Lời khuyên

Để tránh gặp rắc rối và chậm trễ tại cửa kiểm soát an ninh sân bay, bạn nên:

Mua sẵn túi nhựa trong suốt, có khóa kéo, dung tích 1 lít và chuẩn bị sẵn ở nhà. Điều này giúp bạn chủ động sắp xếp chất lỏng vào túi một cách gọn gàng và tiết kiệm thời gian tại sân bay.

Chiết các loại chất lỏng cần thiết (mỹ phẩm, dầu gội, sữa tắm...) sang các chai, lọ, tuýp nhỏ có dung tích 100ml trở xuống. Bạn có thể mua các bộ chiết mỹ phẩm du lịch bán sẵn tại các cửa hàng tiện lợi hoặc siêu thị.

Cân nhắc kỹ lưỡng xem những loại chất lỏng nào thực sự cần thiết mang theo trong hành lý xách tay. Đối với những đồ dùng không quá cần thiết, bạn có thể mua tại điểm đến hoặc để trong hành lý ký gửi (nếu không phải là vật phẩm bị cấm ký gửi).

Mỗi hãng hàng không và sân bay có thể có những quy định chi tiết hơn về hành lý xách tay và chất lỏng. Hãy tìm hiểu kỹ thông tin trên trang web của hãng hàng không và sân bay bạn sử dụng để chuẩn bị hành lý một cách tốt nhất.