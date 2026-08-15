Vì sao ngày càng nhiều gia đình không còn lát gạch hoa văn? 2 thiết kế lên ngôi vì đẹp và thiết thực

Nếu trước đây gạch hoa văn từng là lựa chọn quen thuộc trong nhiều căn nhà, thì hiện nay không ít gia đình lại có xu hướng lát sàn càng đơn giản càng tốt. Những mẫu gạch họa tiết cầu kỳ, nhiều màu dần nhường chỗ cho bề mặt trơn, vân nhẹ hoặc các gam màu trung tính. Sự thay đổi này không hẳn vì gạch hoa văn đã lỗi mốt, mà chủ yếu đến từ cách mọi người ngày càng chú trọng sự tối giản, thoáng mắt và khả năng kết hợp nội thất lâu dài.

Chuộng phong cách tối giản

Gạch hoa văn ít được ưu ái hơn xưa là vì phong cách thiết kế tối giản ngày càng được nhiều người ưa chuộng. Thay vì đưa quá nhiều chi tiết vào cùng một không gian, gia chủ hiện nay thường muốn căn nhà có ít màu sắc, đường nét gọn gàng và tổng thể nhẹ mắt. Khi đó, một nền nhà đơn sắc hoặc chỉ có đường vân nhẹ sẽ dễ hòa vào kiến trúc hơn những mẫu gạch với họa tiết nổi bật. Nền nhà lúc này được xem như một phần phông nền để làm nổi bật nội thất. Sofa, bàn ghế, tủ kệ, tranh treo tường hay những món đồ decor có thể trở thành điểm nhấn mà không phải “cạnh tranh” với hoa văn dưới sàn.

Gạch hoa văn dễ gây rối mắt, khiến không gian trông chật hơn

Một lý do khác khiến nhiều gia đình cân nhắc gạch hoa văn là hiệu ứng thị giác. Những họa tiết dày, nhiều màu hoặc có độ tương phản cao dễ thu hút ánh nhìn vào mặt sàn, đặc biệt khi được sử dụng trên diện tích lớn. Khi kết hợp thêm nội thất cầu kỳ, căn phòng có thể trở nên nhiều chi tiết và tạo cảm giác chật chội hơn thực tế. Ngược lại, sàn có màu sắc đồng nhất hoặc vân đá, vân gỗ nhẹ giúp tầm nhìn liền mạch hơn. Đặc biệt với nhà phố, căn hộ hay những căn phòng có diện tích khiêm tốn, cách lát này có thể tạo cảm giác rộng rãi và thoáng mắt hơn.

Khó phối nội thất khi muốn thay đổi phong cách

Gạch hoa văn cũng có một điểm hạn chế là khá kén đồ nội thất. Khi nền nhà đã sở hữu họa tiết và màu sắc nổi bật, việc lựa chọn sofa, rèm cửa, thảm hay tủ kệ cần được tính toán kỹ để tránh tổng thể bị quá nhiều chi tiết. Trong khi đó, những nền gạch trơn, vân đá hoặc vân gỗ thường dễ kết hợp với nhiều phong cách hơn. Gia chủ có thể thay đổi nội thất theo thời gian mà không phải lo nền nhà trở nên lệch tông. Đây cũng là lựa chọn phù hợp với những người thích thường xuyên làm mới không gian sống.

Dễ tạo cảm giác lỗi mốt khi xu hướng thay đổi

Một mẫu gạch hoa văn có thể rất đẹp và thời thượng ở thời điểm nào đó, trong khi phong cách nội thất lại thay đổi khá nhanh. Những họa tiết quá đặc trưng đôi khi khiến căn nhà nhanh chóng mang cảm giác cũ khi xu hướng chuyển sang những thiết kế nhẹ nhàng hơn. Trong khi đó, nền nhà tối giản thường có tính “bền trend” hơn. Màu trung tính, vân gỗ hoặc vân đá tự nhiên không quá phụ thuộc vào một xu hướng cụ thể nên có thể sử dụng trong thời gian dài mà vẫn dễ phối cùng những món đồ nội thất mới.

2 thiết kế đang được nhiều gia đình lựa chọn, đó là lát gỗ hoặc vân đá

Thay cho gạch hoa văn, sàn gỗ và gạch vân đá đang trở thành hai lựa chọn được nhiều gia đình quan tâm. Sàn gỗ mang đến cảm giác ấm áp, gần gũi với những đường vân tự nhiên, trong khi gạch vân đá lại tạo vẻ sang trọng nhưng vẫn giữ được sự tối giản. Đặc biệt, những mẫu gạch vân đá khổ lớn với đường vân vừa phải giúp hạn chế đường ron, tạo cảm giác bề mặt rộng và liền mạch. Đây cũng là kiểu sàn dễ kết hợp với nhiều phong cách nội thất từ hiện đại, tối giản đến Japandi.

Dù vậy, gạch hoa văn không hề mất chỗ đứng. Nếu sử dụng đúng vị trí như phòng tắm, ban công, khu vực bếp hoặc một mảng sàn nhỏ, chúng vẫn có thể trở thành điểm nhấn rất đẹp. Điều quan trọng là lựa chọn sao cho phù hợp với diện tích và tổng thể căn nhà, thay vì chạy theo một xu hướng duy nhất.