Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao ngày càng nhiều gia đình không còn lát gạch hoa văn? 2 thiết kế lên ngôi vì đẹp và thiết thực

| | Sống

Gạch hoa văn từng được nhiều nhà ưa chuộng nhưng giờ đã "lung lay" vị thế.

Nếu trước đây gạch hoa văn từng là lựa chọn quen thuộc trong nhiều căn nhà, thì hiện nay không ít gia đình lại có xu hướng lát sàn càng đơn giản càng tốt. Những mẫu gạch họa tiết cầu kỳ, nhiều màu dần nhường chỗ cho bề mặt trơn, vân nhẹ hoặc các gam màu trung tính. Sự thay đổi này không hẳn vì gạch hoa văn đã lỗi mốt, mà chủ yếu đến từ cách mọi người ngày càng chú trọng sự tối giản, thoáng mắt và khả năng kết hợp nội thất lâu dài.

Chuộng phong cách tối giản

Gạch hoa văn ít được ưu ái hơn xưa là vì phong cách thiết kế tối giản ngày càng được nhiều người ưa chuộng. Thay vì đưa quá nhiều chi tiết vào cùng một không gian, gia chủ hiện nay thường muốn căn nhà có ít màu sắc, đường nét gọn gàng và tổng thể nhẹ mắt. Khi đó, một nền nhà đơn sắc hoặc chỉ có đường vân nhẹ sẽ dễ hòa vào kiến trúc hơn những mẫu gạch với họa tiết nổi bật. Nền nhà lúc này được xem như một phần phông nền để làm nổi bật nội thất. Sofa, bàn ghế, tủ kệ, tranh treo tường hay những món đồ decor có thể trở thành điểm nhấn mà không phải “cạnh tranh” với hoa văn dưới sàn.

Gạch hoa văn dễ gây rối mắt, khiến không gian trông chật hơn

Một lý do khác khiến nhiều gia đình cân nhắc gạch hoa văn là hiệu ứng thị giác. Những họa tiết dày, nhiều màu hoặc có độ tương phản cao dễ thu hút ánh nhìn vào mặt sàn, đặc biệt khi được sử dụng trên diện tích lớn. Khi kết hợp thêm nội thất cầu kỳ, căn phòng có thể trở nên nhiều chi tiết và tạo cảm giác chật chội hơn thực tế. Ngược lại, sàn có màu sắc đồng nhất hoặc vân đá, vân gỗ nhẹ giúp tầm nhìn liền mạch hơn. Đặc biệt với nhà phố, căn hộ hay những căn phòng có diện tích khiêm tốn, cách lát này có thể tạo cảm giác rộng rãi và thoáng mắt hơn.

Khó phối nội thất khi muốn thay đổi phong cách

Gạch hoa văn cũng có một điểm hạn chế là khá kén đồ nội thất. Khi nền nhà đã sở hữu họa tiết và màu sắc nổi bật, việc lựa chọn sofa, rèm cửa, thảm hay tủ kệ cần được tính toán kỹ để tránh tổng thể bị quá nhiều chi tiết. Trong khi đó, những nền gạch trơn, vân đá hoặc vân gỗ thường dễ kết hợp với nhiều phong cách hơn. Gia chủ có thể thay đổi nội thất theo thời gian mà không phải lo nền nhà trở nên lệch tông. Đây cũng là lựa chọn phù hợp với những người thích thường xuyên làm mới không gian sống.

Dễ tạo cảm giác lỗi mốt khi xu hướng thay đổi

Một mẫu gạch hoa văn có thể rất đẹp và thời thượng ở thời điểm nào đó, trong khi phong cách nội thất lại thay đổi khá nhanh. Những họa tiết quá đặc trưng đôi khi khiến căn nhà nhanh chóng mang cảm giác cũ khi xu hướng chuyển sang những thiết kế nhẹ nhàng hơn. Trong khi đó, nền nhà tối giản thường có tính “bền trend” hơn. Màu trung tính, vân gỗ hoặc vân đá tự nhiên không quá phụ thuộc vào một xu hướng cụ thể nên có thể sử dụng trong thời gian dài mà vẫn dễ phối cùng những món đồ nội thất mới.

2 thiết kế đang được nhiều gia đình lựa chọn, đó là lát gỗ hoặc vân đá

Thay cho gạch hoa văn, sàn gỗ và gạch vân đá đang trở thành hai lựa chọn được nhiều gia đình quan tâm. Sàn gỗ mang đến cảm giác ấm áp, gần gũi với những đường vân tự nhiên, trong khi gạch vân đá lại tạo vẻ sang trọng nhưng vẫn giữ được sự tối giản. Đặc biệt, những mẫu gạch vân đá khổ lớn với đường vân vừa phải giúp hạn chế đường ron, tạo cảm giác bề mặt rộng và liền mạch. Đây cũng là kiểu sàn dễ kết hợp với nhiều phong cách nội thất từ hiện đại, tối giản đến Japandi.

Dù vậy, gạch hoa văn không hề mất chỗ đứng. Nếu sử dụng đúng vị trí như phòng tắm, ban công, khu vực bếp hoặc một mảng sàn nhỏ, chúng vẫn có thể trở thành điểm nhấn rất đẹp. Điều quan trọng là lựa chọn sao cho phù hợp với diện tích và tổng thể căn nhà, thay vì chạy theo một xu hướng duy nhất.

Quên phòng tắm kiểu cũ đi: Thiết kế 3 khu riêng biệt giúp không gian luôn khô ráo, rộng rãi và tiện nghi hơn

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có 1 trường ĐH vừa mạnh tay chi 96 tỷ đồng học bổng, sinh viên nhập học 2026 có thể nhận iPad/máy tính bảng miễn phí, định hướng trở thành “AI University” đầu tiên

Việt Nam có 1 trường ĐH vừa mạnh tay chi 96 tỷ đồng học bổng, sinh viên nhập học 2026 có thể nhận iPad/máy tính bảng miễn phí, định hướng trở thành “AI University” đầu tiên Nổi bật

Công an thông báo đến tất cả những ai nhận được tin nhắn Zalo, cuộc gọi có nội dung sau

Công an thông báo đến tất cả những ai nhận được tin nhắn Zalo, cuộc gọi có nội dung sau Nổi bật

Chủ xe đồ ăn phát hiện teo thận phải, suy thận giai đoạn 3, người vợ khóc: "Tôi bảo đừng làm nhưng anh ấy không nghe"

Chủ xe đồ ăn phát hiện teo thận phải, suy thận giai đoạn 3, người vợ khóc: "Tôi bảo đừng làm nhưng anh ấy không nghe"

09:32 , 15/08/2026
Lời khuyên cho những người rút phích cắm nồi cơm điện ngay khi cơm chín

Lời khuyên cho những người rút phích cắm nồi cơm điện ngay khi cơm chín

09:27 , 15/08/2026
Lý do nên đặt một chiếc khẩu trang y tế vào tủ lạnh

Lý do nên đặt một chiếc khẩu trang y tế vào tủ lạnh

09:12 , 15/08/2026
Một từ tiếng Việt trông như sai chính tả nhưng lại có thật trong từ điển

Một từ tiếng Việt trông như sai chính tả nhưng lại có thật trong từ điển

08:55 , 15/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên