Vì sao người bán cá thường dùng túi nilon màu đen thay vì túi trắng, hồng hay xanh?

Nếu để ý khi đi chợ, không khó để thấy cá tươi sau khi cân xong thường được người bán cho ngay vào túi nilon màu đen. Thói quen này phổ biến đến mức nhiều người coi đó là điều hiển nhiên mà ít khi đặt câu hỏi vì sao lại không dùng những màu túi khác. Thực tế, không có quy định nào bắt buộc cá phải được đựng trong túi nilon màu đen. Tuy nhiên, đây là lựa chọn được nhiều tiểu thương ưu tiên bởi những lợi ích rất thực tế.

1. Giúp che bớt phần nước và vết bẩn từ cá

Cá tươi thường còn nhiều nước, nhớt hoặc lẫn một ít máu sau khi sơ chế. Trong quá trình khách mang về, lượng nước này có thể bám lên thành túi, khiến túi nhanh chóng xuất hiện những vệt đỏ hoặc vệt đục. Với túi màu đen, các vết này gần như không lộ rõ. Nhờ vậy, chiếc túi nhìn sạch sẽ hơn, đồng thời người mua cũng bớt cảm giác khó chịu khi cầm trên tay.Ngược lại, nếu dùng túi trắng hoặc túi trong suốt, nước cá và các vết bẩn sẽ hiện lên rất rõ, tạo cảm giác kém vệ sinh dù bản thân con cá vẫn hoàn toàn bình thường.

2. Hạn chế ánh sáng chiếu trực tiếp vào thực phẩm

Một lý do khác là túi màu đen có khả năng cản ánh sáng tốt hơn so với túi trong hoặc túi màu nhạt. Theo các tài liệu về bảo quản thực phẩm, ánh sáng, đặc biệt là tia cực tím (UV), có thể thúc đẩy quá trình oxy hóa chất béo trong thực phẩm giàu lipid như cá, từ đó làm giảm chất lượng nếu tiếp xúc trong thời gian dài. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc cá được đựng trong túi từ chợ về nhà thường chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nên tác động này không quá lớn. Dù vậy, trong điều kiện bày bán ngoài chợ hoặc vận chuyển, việc giảm bớt lượng ánh sáng chiếu trực tiếp vẫn được xem là một lợi thế.

3. Giảm cảm giác tanh và "ám ảnh thị giác"

Nhiều người thừa nhận rằng việc nhìn thấy rõ đầu cá, mắt cá hay phần máu còn sót lại có thể khiến họ cảm thấy e ngại, đặc biệt khi phải mang túi cá trên đường. Túi màu đen giúp che bớt hình ảnh bên trong, khiến việc cầm, xách hoặc đặt chung với các loại thực phẩm khác trở nên dễ chịu hơn về mặt cảm quan. Đây cũng là một trong những lý do khiến không chỉ cá mà nhiều loại hải sản tươi sống cũng thường được đóng gói bằng túi tối màu.

Thói quen hình thành từ nhiều năm

Ngoài các yếu tố trên, việc sử dụng túi nilon màu đen còn đơn giản là một thói quen đã tồn tại nhiều năm trong hoạt động buôn bán tại các chợ truyền thống. Nhiều cơ sở sản xuất túi cũng cung cấp sẵn loại túi màu đen với nhiều kích cỡ phục vụ riêng cho các sạp bán cá, thịt hoặc hải sản. Khi cả người bán lẫn người mua đều đã quen với cách đóng gói này, nó dần trở thành lựa chọn mặc định.

Có nên quá quan tâm đến màu túi?

Thực tế, màu của túi nilon không quyết định độ tươi hay chất lượng của cá. Điều quan trọng hơn vẫn là cách bảo quản sau khi mua. Các chuyên gia an toàn thực phẩm khuyến cáo nên đưa cá vào tủ lạnh hoặc chế biến càng sớm càng tốt. Nếu chưa sử dụng ngay, cá cần được bảo quản ở nhiệt độ phù hợp để hạn chế sự phát triển của vi sinh vật và giữ được chất lượng. Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng nên hạn chế để thực phẩm tiếp xúc với túi nilon quá lâu. Khi về nhà, nên chuyển cá sang hộp hoặc túi chuyên dụng dùng cho thực phẩm trước khi bảo quản trong tủ lạnh, thay vì giữ nguyên trong túi đựng từ chợ.

Có thể thấy, việc người bán cá thường chọn túi nilon màu đen chủ yếu xuất phát từ yếu tố tiện lợi, thẩm mỹ và thói quen trong quá trình buôn bán. Dù vậy, điều quyết định chất lượng của cá vẫn là độ tươi khi mua và cách bảo quản sau đó, chứ không phải màu sắc của chiếc túi đựng.