Vì sao người cao tuổi dễ bị lừa đảo?

Số liệu từ cảnh sát cho thấy vào năm 2025, những người từ 65 tuổi trở lên phải chịu mức thiệt hại trung bình cao nhất trong tất cả các nhóm tuổi tại Singapore, ở mức 37.053 SGD (khoảng 758 triệu đồng) một nạn nhân.

Bà Pearl Ting suýt chút nữa đã giao chi tiết thông tin thẻ tín dụng của mình cho những kẻ lừa đảo. Nhưng lần mất mát tài chính của chồng bà trước đó đã khiến bà do dự và cảnh giác.

Người phụ nữ đã về hưu 72 tuổi này nhớ lại đã nhận được một tin nhắn SMS vào đầu năm 2022, được cho là từ SingPost (nhà mạng viễn thông phổ biến tại Singapore). Tin nhắn tuyên bố rằng bưu phẩm của bà bị kẹt trong quá trình vận chuyển. Tất cả những gì bà cần làm là trả 12 SGD (khoảng 245.000 đồng) để lấy hàng.

Bà Ting, người mua sắm trực tuyến các mặt hàng như thực phẩm và quần áo mỗi tuần một lần, cho biết bà không mong đợi bất kỳ bưu phẩm nào, nhưng nghĩ có thể mình đã quên. Bà nhấp vào một đường link trong tin nhắn và truy cập vào một trang web có logo của SingPost. Ngay trước khi thực hiện thanh toán, bà nhớ lại việc chồng mình đã mất một khoản tiền lên tới hàng ngàn SGD (hàng chục triệu đồng) cho một kẻ lừa đảo giả danh đối tác kinh doanh chỉ vài tuần trước đó.

Lo lắng, bà Ting quyết định cho con dâu, người đang sống cùng bà, xem tin nhắn đó. Người con dâu 31 tuổi nhận ra đó là một vụ lừa đảo và giúp bà Ting gọi cho ngân hàng để khóa thẻ, phòng trường hợp thông tin thẻ bị lộ.

Bà Ting đã may mắn thoát nạn. Nhiều người cao tuổi khác thì không.

Số liệu của Lực lượng Cảnh sát Singapore cho thấy vào năm 2025, những người từ 65 tuổi trở lên chịu mức thiệt hại trung bình cao nhất trong tất cả các nhóm tuổi tại Singapore, ở mức 37.053 SGD (khoảng 758 triệu đồng) một nạn nhân, mặc dù chỉ chiếm 14,8% tổng số nạn nhân bị lừa đảo.

Các chuyên gia cho rằng người cao tuổi đặc biệt dễ bị tổn thương trước các trò lừa đảo khai thác sự tin tưởng, nỗi sợ hãi và tạo ra cảm giác cấp bách.

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Lòng tin trở thành cái bẫy

Giáo sư Reuben Ng, nhà khoa học về dữ liệu và hành vi từ Trường Chính sách công Lý Quang Diệu và Viện Hiểu biết Công chúng về Rủi ro, cho biết người cao tuổi là mục tiêu đặc biệt hấp dẫn đối với những kẻ lừa đảo.

Ông cho biết một lý do là một số người cao tuổi có xu hướng giàu có hơn so với người trẻ do đã tích lũy tiền tiết kiệm qua hàng chục năm làm việc. Thế hệ tiên phong của Singapore đã lớn lên trong những ngôi làng gắn kết và chứng kiến cách quản trị tốt đã thay đổi cuộc sống của họ. Họ đến từ thời đại mà mọi người tin tưởng nhiều hơn vào các tổ chức và những người có thẩm quyền.

Giáo sư Ng nói rằng Singapore cũng tương đối an toàn. Có một sự chuyển dịch cảm giác an toàn về thể chất mà người cao tuổi nắm giữ sang không gian trực tuyến, nơi họ đáng lẽ phải hoài nghi hơn.

Ông nói thêm điều này khiến họ dễ bị tổn thương trước các trò lừa đảo khai thác lòng tin và viện dẫn thẩm quyền, chẳng hạn như lừa đảo giả danh quan chức chính phủ. Theo dữ liệu của cảnh sát, giả danh quan chức chính phủ là loại lừa đảo phổ biến thứ hai mà người cao tuổi mắc phải, sau lừa đảo đầu tư.

Trong các vụ lừa đảo này, kẻ gian giả làm cảnh sát hoặc nhân viên từ các cơ quan chính phủ khác, yêu cầu nạn nhân giao tiền hoặc vật phẩm có giá trị bằng cách đe dọa giam giữ hoặc dưới danh nghĩa điều tra các hoạt động tội phạm như rửa tiền.

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Cần sự chung tay của cả cộng đồng

Ngay cả khi người cao tuổi cảm thấy có điều gì đó không ổn, việc thoát khỏi tình huống này có thể là một thách thức.

Phó giáo sư Jiow Hee Jhee, phó giám đốc tại Học viện Giảng dạy và Học tập SIT kiêm thành viên của Hội đồng Kiến thức Truyền thông, cho biết những kẻ lừa đảo sử dụng các chiến thuật như tạo cảm giác cấp bách, gây áp lực buộc người cao tuổi phải hành động ngay lập tức. Điều này khiến họ không có thời gian để tham khảo ý kiến gia đình hoặc bạn bè, những người có thể giúp phát hiện ra các dấu hiệu cảnh báo.

Trong các vụ việc giả danh quan chức, kẻ gian sử dụng nỗi sợ hãi để làm mờ phán đoán của nạn nhân. Giáo sư Jiow cho biết khi sự hoảng loạn ập đến, nạn nhân ít có khả năng xác minh danh tính và các tuyên bố của kẻ lừa đảo.

Giáo sư Ng nói thêm rằng một số người cao tuổi có thể do dự khi tìm kiếm sự giúp đỡ từ gia đình hoặc bạn bè, ngay cả khi họ nghi ngờ mình đã bị lừa.

Bên cạnh đó, các nạn nhân thường phải vật lộn với cảm giác xấu hổ và mất đi phẩm giá.

Ông cho biết đó là lý do đường dây nóng hỗ trợ cộng đồng trở nên quan trọng và đường dây nóng cần đảm bảo tính bảo mật, giúp người cao tuổi dễ dàng đặt câu hỏi hoặc tìm kiếm sự an tâm mà không cảm thấy bị phơi bày hay xấu hổ. Giáo sư Ng khẳng định: "Việc gọi điện tìm sự trợ giúp là điều nên làm, không có gì phải e ngại hay cảm thấy mất mặt cả".

Cả hai chuyên gia đều nhấn mạnh rằng việc ngăn chặn lừa đảo không thể chỉ dựa vào cá nhân. Giáo sư Ng nói cá nhân có thể là mắt xích yếu dẫn đến việc lừa đảo xảy ra, nhưng chính gia đình, cộng đồng và các hệ thống của chúng ta mới là những bên tham gia chiến đấu.

Chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của cộng đồng trong việc bảo vệ người cao tuổi. Ông cho biết khi người cao tuổi có một mạng lưới hỗ trợ mà họ cảm thấy thoải mái khi tìm đến, họ sẽ kiên cường hơn trước các trò lừa đảo.

Kể từ sau vụ cố gắng lừa đảo đó, bà Ting đã trở nên thận trọng hơn khi trực tuyến. Với sự giúp đỡ của con dâu, bà đã cài đặt và thiết lập ứng dụng hỗ trợ bảo vệ trên điện thoại của mình để chặn các cuộc gọi và tin nhắn lừa đảo. Lời khuyên của bà dành cho những người cao tuổi khác là hãy phản ứng với các tin nhắn không mong muốn bằng sự hoài nghi, bất kể chúng có vẻ thuyết phục đến đâu.

Bà Ting nói trước khi nhấp vào bất kỳ đường link nào, hãy kiểm tra kỹ trước và đừng chỉ tin ngay lập tức. Khi không chắc chắn, hãy kiểm tra với các thành viên trong gia đình hoặc nhờ con cái giúp đỡ.

Nguồn: The Straits Times