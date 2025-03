Vì sao người thu nhập thấp lại càng đi cà phê nhiều?

Điểm đến cho nhiều nhu cầu khác nhau

Là nhân viên tổ chức sự kiện, Minh Ngọc (23 tuổi, quận Cầu Giấy, Hà Nội) thường xuyên lui tới những quán cà phê có không gian mở để tổ chức các buổi họp online hoặc gặp gỡ khách hàng. “Quán cà phê là địa điểm lý tưởng để mình làm việc, vừa thoải mái vừa có không gian phù hợp để trao đổi với đối tác”, Ngọc chia sẻ.

Ngoài ra, Ngọc cũng thường xuyên tụ tập bạn bè ở quán cafe, đặc biệt là vào dịp sinh nhật để tổ chức bất ngờ. Cô thừa nhận, đồ uống không phải là nhu cầu chính trong những lần đóng đô tại quán, mà là không gian . Do đó, cô sẵn sàng chi tiền để tận hưởng một không gian phù hợp với tâm trạng và nhu cầu.

“Những ngày cuối tuần, mình thường tìm những quán có không gian mở, nhiều cây xanh để nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng . Không gian thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên giúp mình cảm thấy thư thái và sẵn sàng cho tuần làm việc mới ở văn phòng”, cô nói. Ngọc cho rằng, mỗi tháng bỏ ra 400 - 500 nghìn đồng cho việc đi cà phê là một mức chi hợp lý so với thu nhập của cô.

Đối với Thủy Phương (21 tuổi, quận Cầu Giấy, Hà Nội), quán cà phê không chỉ là nơi để hẹn hò, tâm sự mà còn là "hầm trú ẩn" cho những ngày ôn thi. Mỗi tuần, cô luôn đến quán cà phê ít nhất hai lần: Một buổi để trò chuyện thân mật hơn với mẹ, buổi còn lại để gặp gỡ bạn thân.

“Sau một tuần học tập và làm việc bận rộn, mình muốn dành thời gian để ngồi lại với những người thân thiết nhất. Mẹ là người thường xuyên trò chuyện và tâm sự với mình. Còn bạn thân, do học khác trường đại học nên chúng mình quy định mỗi tuần phải gặp nhau ít nhất một lần duy trì sự thân thiết”, cô nói.

Thủy Phương cho biết, dù đang là sinh viên nhưng cô đã có thể tự chi trả sinh hoạt phí từ tiền lương làm thêm. Do đó, chi phí cho những buổi cà phê mỗi tháng chỉ chiếm khoảng 10% thu nhập, những ngày phải "cắm rễ" ở quán để ôn thi cô thường gọi thêm bánh ngọt, nhưng tổng chi phí vẫn chỉ dưới 1 triệu đồng.

Theo một nghiên cứu thị trường của Mibrand, nhóm đi cà phê nhiều nhất là nhóm thu nhập thấp (từ 5-10 triệu đồng/tháng) với tần suất 1-3 lần/tuần (~38%). Nhóm đi cà phê nhiều thứ nhì là nhóm có thu nhập từ 10-20 triệu đồng/tháng, tần suất phổ biến tương tự như nhóm thu nhập thấp.

Chọn quán cà phê giống như " xé túi mù "

Là nhân viên văn phòng, mỗi chiều trước giờ làm việc, Phương Nhi (29 tuổi, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đều ghé qua tiệm cà phê gần công ty để xua tan đi cơn ngái ngủ và nạp năng lượng cho một buổi làm việc mới.

“Mỗi ngày tôi thường chi khoảng 40 - 50 nghìn đồng một ly cà phê để tỉnh táo. Tính ra mỗi tháng tôi tốn hơn 1 triệu đồng cho việc này nhưng tôi không nghĩ đó là lãng phí mà giống như một mối quan hệ cộng sinh. Cà phê giúp tôi tập trung và làm việc hiệu quả hơn, nhờ đó tôi có thể hoàn thành công việc tốt và có thu nhập ổn định”, Nhi chia sẻ.

Còn Ngọc Anh (19 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội) thường xuyên đến quán cà phê để học bài cùng nhóm bạn. Với cô, việc học nhóm ở quán cà phê giúp có thêm động lực và trao đổi kiến thức hiệu quả hơn so với việc học ở nhà.

“Dẫu biết tốn tiền nhưng ngồi cà phê mình học năng suất hơn hẳn. Nếu phải ngồi trong phòng trọ học liên tục thì mình sẽ mất tập trung, do đó mỗi lần như thế mình thường tìm những quán mới để thay đổi không gian”, Ngọc Anh tâm sự. Cô cho biết, so với những không gian học tập khác như thư viện, quán cà phê khá thoải mái và tự do để trao đổi.

Ngọc Anh cũng thừa nhận, không phải lúc nào học ở quán cà phê cũng hiệu quả, bởi mỗi lần đến quán mới giống như “xé túi mù”. Có quán đông quá nên ồn ào, có quán lại bật nhạc to, không tập trung được.

“Tuy nhiên, mình vẫn nghĩ cà phê là một điểm đến lý tưởng để ôn thi vì khi đến cà phê, nhiều người đang làm việc khiến mình cũng có suy nghĩ phải học, không dám ngồi chơi”, cô bạn nói.