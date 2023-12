Vì sao phụ kiện Stefano Ricci được giới siêu giàu ưa chuộng đến vậy?

Nhà mốt di sản

Stefano Ricci là thương hiệu thời trang dành cho các quý ông, có trụ sở chính tại Fiesole, vùng Tuscany, nước Ý, chuyên chế tác các sản phẩm quần áo may đo, may sẵn và phụ kiện dành cho nam giới với chất liệu cao cấp, quý hiếm và độc bản. Năm 1972, nhà Stefano Ricci đã quyết định đặt nền móng đầu tiên cho đế chế thời trang mang tên mình tại Via dei Niccoli, thành phố Florence.

Sinh ra trong trung tâm văn hóa Phục Hưng và trong một gia đình truyền thống giàu có, Stefano đã tự nhiên thừa hưởng tư duy về thẩm mỹ, nhạy cảm với nghệ thuật và di sản thủ công. Sự tạo dựng áo may đo, sự sáng tạo trong việc phối màu tinh tế và sử dụng vải chất lượng cao là những đặc điểm chảy trong huyết quản của Stefano Ricci, thông qua cách ông xây dựng thương hiệu và chuyển giao cho thế hệ sau. Hiện nay, Stefano Ricci hoạt động dưới sự chỉ đạo toàn diện của gia đình, với Stefano là người sáng lập và quản lý chung, vợ ông là Claudia chịu trách nhiệm về vải và hoạt động sản xuất, trong khi các con trai của ông, Niccolò Ricci và Filippo Ricci, đảm nhận vai trò nghiên cứu và phát triển về chất liệu.

Nhờ những đóng góp của mình vào uy tín, chất lượng sản phẩm "Made in Italy", năm 2012, Stefano Ricci vinh dự được Tổng thống Ý trao tặng Huân Chương Lao Động, Tước hiệu Hiệp Sĩ cao quý.

"Nếu bạn ở Florence, bạn sẽ quen với sự xuất sắc. Bạn đã quen với xúc cảm từ các tác phẩm điêu khắc, những bức tranh, chi tiết của những mái nhà. Tôi tiếp cận công việc của mình từ khía cạnh duy nhất mà tôi có thể tiếp cận nó [sự xuất sắc]. Tôi không biết cách nào khác."

Biểu tượng quyền quý

Mỗi cửa hàng lớn nhỏ thuộc Stefano Ricci trên toàn thế giới đều được chăm chút để trở thành một thế giới thượng lưu độc quyền dành cho khách hàng của thương hiệu

Royal Eagle - Biểu tượng đại bàng được ra mắt gần 20 năm trước là một trong những biểu tượng gắn liền với tên tuổi nhà mốt. Đại bàng trong Thế giới Stefano Ricci đại diện cho danh dự, quyền lực, lòng kiêu hãnh cũng như tinh thần dẫn đầu của những khách hàng thân thiết với nhà mốt gốc Ý.

Một trong những định nghĩa khác của Stefano Ricci về sự cao cấp là kỹ thuật may đo và chất liệu thượng hạng. Gia tộc Ricci bỏ xa những đối thủ cạnh tranh của mình bằng sự độc quyền và những sản phẩm có một không hai. Những nghệ nhân lâu đời nhất được Stefano tìm kiếm và tập hợp, cùng mang trong mình tình yêu với những sản phẩm xuất chúng. Gia đình Ricci cũng sở hữu xưởng lụa cổ lâu đời - Antico Setificio Fiorentino được thiết kế bởi hoạ sĩ đại tài Leonardo de Davinci, nguồn gốc của những thước vải được đặt hàng riêng cho từ những gia đình tài phiệt gốc Ý.

Dòng đồ da và phụ kiện được tạo nên bởi lịch sử kim hoàn và xử lý da động vật qua hàng trăm năm của thành phố Florence. Gia tộc Ricci sử dụng đa dạng các chất liệu da hiếm như da rắn, da cá sấu, da đà điểu. Không chỉ vậy, đối với da cá sấu, Stefano Ricci cũng chọn lọc chỉ lấy phần da bụng mịn màng, bằng phẳng của lớp vảy, tạo cảm giác thanh lịch, nhẹ nhàng, tiện dụng trong việc cầm nắm. Da bụng cá sấu được coi là phần da thượng phẩm, phù hợp nhất để chế tác các phụ kiện da.

Phần phụ kiện kim loại như khoá sập của cặp da, mặt dây lưng được tô điểm bằng kim cương và đá quý. SR sử dụng vàng, bạc và hợp kim để chế tác phần phụ kiện cứng hoặc làm theo yêu cầu của khách hàng. Những kim loại quý này được hoàn thiện đến độ tinh xảo nhờ vào kỹ nghệ kim hoàn lâu đời của vùng Florentine - quê hương của thương hiệu.

Cùng chờ đón cửa hàng đầu tiên của Stefano Ricci tại Việt Nam trong thời gian tới.