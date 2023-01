Vì sao sát Tết giá USD lao dốc không phanh?

Chiều 5-1, giá bán USD tại Vietcombank còn 23.640 đồng, giảm 30 đồng/USD so với cuối ngày hôm qua và giảm 90 đồng/USD so với ngày 30-12-2022.



Nếu so với ngày 30-10-2022 thì giá bán USD tại Vietcombank đã giảm 1.239 đồng/USD. Giá mua USD cũng chỉ còn 23.290 đồng/USD.

Sacombank giảm giá bán USD xuống mức 23.660 đồng/USD, mua vào 23.370 đồng/USD.

Tại Eximbank, giá bán USD cũng giảm mạnh về ngưỡng 23.590 đồng/USD, giá mua vào ở mức 23.350 đồng/USD.

So với giá bán USD tại thị trường tự do chiều nay là 23.665 đồng/USD thì có thể thấy giá bán USD tại thị trường tự do và ngân hàng đã ngang ngửa nhau, trong khi hai tháng trước luôn duy trì mức chênh 700-800 đồng/USD. Còn nếu so với mức cao nhất là 25.500 đồng/USD, giá bán USD tại thị trường tự do cũng đã giảm 1.835 đồng/USD.



Chuyên gia Trần Duy Phương cho hay giá USD giảm mạnh là do cộng hưởng nhiều yếu tố như nguồn ngoại tệ cuối năm dồi dào, kiều hối về nhiều. Tới đây Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất, do vậy sức ép lên tỉ giá sẽ giảm bớt.

Bên cạnh đó dù vào thời điểm cuối năm nhưng nhu cầu vàng không cao, cộng thêm việc cơ quan quản lý siết vàng lậu nên lượng vàng nhập khẩu qua đường biên mậu thời gian qua giảm đi rất nhiều. Từ đó làm nhu cầu USD trên thị trường tự do cũng yếu đi.

Thêm vào đó tiền mặt khan hiếm, lãi suất VND lại tăng cao và giá USD giảm mạnh trong thời gian qua cũng khiến nhiều người bán USD, vàng để lấy VND. Từ đó giá USD liên tục lao dốc, giá vàng trong nước cũng tăng rất chậm và chênh lệch giữa giá vàng trong nước - thế giới liên tục thu hẹp dù giá vàng thế giới tăng mạnh những ngày qua.

Chiều nay giá vàng thế giới ở mức 1.850,6 USD/ounce. Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 52,74 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 67,1 triệu đồng/lượng, mua vào 66,3 triệu đồng/lượng. Còn Công ty PNJ niêm yết giá bán vàng miếng SJC ở mức 67,2 triệu đồng/lượng, mua vào 66,3 triệu đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC đang cao hơn 14,36 triệu đồng/lượng.