Vì sao Singapore là điểm đến lý tưởng cho doanh nghiệp Việt?

Môi trường chính trị và pháp luật ổn định, cơ chế thương mại mở, chính sách kinh tế vĩ mô thận trọng, bộ máy hành chính tiếp nhận và giải quyết các sự vụ cực kì nhanh chóng, môi trường đầu tư kinh doanh thân thiện, không phân biệt đối xử với nhà đầu tư nước ngoài, chính sách thuế đơn giản, nhiều ưu đãi, thuế suất cạnh tranh, quản lý minh bạch và khung pháp lý hoàn chỉnh, hiệu quả,… là những chìa khóa giúp Singapore trở thành điểm đến hấp dẫn nhất với các công ty đa quốc gia trong khu vực, thu hút được nhiều nhà đầu tư nước ngoài.

Singapore được xem là "trụ sở vùng" ra quyết định cho việc điều hành, quản lý các khoản đầu tư trong khu vực vì có các hệ thống ngân hàng, hệ thống pháp lý thân thiện với doanh nghiệp và cả đội ngũ lao động trình độ cao trong nhiều lĩnh vực. Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (The Singapore International Arbitration Center - SIAC) luôn tích cực xử lý các vụ việc liên quan đến thương mại - đầu tư cho các công ty nước ngoài tại Singapore. Bên cạnh đó, ngân hàng là một trong những lĩnh vực được chính phủ Singapore quản lý chặt chẽ nhằm hạn chế các gian lận và sai sót trong quá trình giao dịch tài chính. Do đó, việc mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp tại Singapore là một lựa chọn tối ưu để lưu giữ tài sản hợp pháp và kiểm soát vốn đầu tư cho các doanh nghiệp tại bất kỳ quốc gia nào. Với những lợi thế và ưu điểm của mình, môi trường kinh doanh tại Singapore được nhiều quốc gia cũng như các doanh nghiệp đánh giá và công nhận là một môi trường an toàn và minh bạch để đầu tư.

Theo chỉ số trung tâm Tài chính Toàn cầu 32, Singapore được xếp hạng là trung tâm tài chính tốt thứ ba trên thế giới. Thêm vào đó, hệ thống pháp lý của Singapore dựa trên hệ thống luật pháp Anh, một hệ thống luật pháp được công nhận và phổ biến toàn cầu. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp Việt Nam muốn thử sức mở rộng kinh doanh ra thị trường quốc tế. Doanh nhân Việt hoàn toàn có thể tự tin rằng quyền lợi pháp lý của doanh nghiệp mình sẽ được tôn trọng và bảo vệ triệt để bởi chính phủ Singapore.

Xếp hạng chỉ số Trung tâm Tài chính toàn cầu 32 (năm 2022). Nguồn: Long Finance

Vietnam Chamber of Commerce – VietCham Singapore là cánh tay thương mại của hiệp hội người Việt Nam tại Singapore (Vietnamese Association in Singapore). Với hơn 10 năm thành lập, VietCham đã và đang hỗ trợ nhiều doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thế giới thông qua cửa ngõ Singapore. Đồng hành cùng với nhiều cá nhân, doanh nghiệp trong các lĩnh vực: tư vấn thành lập công ty tại Singapore, đồng hành trong việc vận hành doanh nghiệp từ việc nghiên cứu thị trường, tư vấn chiến lược, pháp lý đến thực thi kế hoạch.



Với sứ mệnh cung cấp công cụ và chìa khóa để doanh nghiệp Việt Nam kiến tạo giá trị, phát triển trên thị trường quốc tế, bước sang năm thứ 11 VietCham Singapore chú trọng đến việc tư vấn, đồng hành cùng cá nhân là các doanh nhân Việt nhiều hơn nữa với chương trình Doanh nhân VietCham Toàn Cầu. Đây chính là cơ hội kết nối giữa các doanh nhân, doanh nghiệp và nhà đầu tư tại Singapore và Việt Nam. Việc này cung cấp cho các doanh nhân Việt một môi trường cũng như mạng lưới đầu tư mới để mở rộng việc phát triển kinh doanh.



Sau một thập kỷ kiên trì với mục tiêu hỗ trợ cho doanh nghiệp và nhân và doanh nhân Việt vươn ra thị trường quốc tế thông qua cửa ngõ là Singapore. Đến nay, VietCham đã tổ chức hơn 20 sự kiện, kết nối 1.200 chuyên gia và 500 công ty trên khắp Singapore và Việt Nam với mục đích xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nhân, doanh nghiệp.

Tọa đàm do VietCham Singapore phối hợp với hãng luật Drew & Napier về chủ đề: "Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp và tranh tụng trong bối cảnh Singapore dành cho doanh nghiệp Việt Nam" với sự tham gia của 50 Luật sư, cố vấn cấp cao, doanh nhân, doanh nghiệp tới từ hãng luật Dilinh Legal, hãng luật LMP Lawyers, hãng luật Apolat Legal, hãng luật King Attorney,… tại TP. Hồ Chí Minh ngày 04/04/2023 vừa qua.