Vì sao vàng 18-19 triệu/chỉ thì tranh nhau xếp hàng, giờ còn 14,38 triệu lại không thấy ai?

1 tuần trở lại đây, giá vàng đang trên đà giảm. So với ngày hôm qua (8/6), giá vàng hôm nay “đi ngang”. Cụ thể: Vàng miếng, vàng nhẫn trơn được nhiều thương hiệu lớn như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, SJC,... niêm yết ở mức 138,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, và 143,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tiệm vàng vãn khách

Trong bối cảnh giá vàng giảm như hiện tại, nhiều người thắc mắc: Vì sao lúc giá vàng cao, lên đến 18-19 triệu 1 chỉ thì tiệm vàng lại đông người xếp hàng chờ mua, còn như hôm nay - giá vàng giảm về dưới 14,5 triệu/chỉ thì tình hình lại trái ngược?

Theo ghi nhận của chúng tôi vào lúc 10h30 sáng nay, các tiệm vàng trên phố Cầu Giấy (Hà Nội) khá vắng. Quá trình giao dịch vì thế rất “dễ thở”. Khách đến mua - bán vàng không cần xếp hàng, có thể vào thẳng trong tiệm tiến hành giao dịch.

Cửa hàng Phú Quý số 329 Cầu Giấy (Hà Nội) lúc 10h30 sáng nay

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải số 163 Cầu Giấy, và Bảo Tín Minh Châu số 139 Cầu Giấy.

Bảo Tín Minh Châu Cầu Giấy đã tạm đóng cửa công trình mở rộng cửa hàng - vốn là khu vực đặt 3 cây “ATM vàng” và không gian hội trường cho khách xếp hàng chờ giao dịch

Không còn cảnh tượng khách xếp hàng mua vàng như thường thấy

Ở thời điểm giá vàng khoảng 18-19 triệu đồng/chỉ vào đầu tháng 3 năm nay, không khí giao dịch tại các tiệm vàng lại đông đúc hơn hẳn. Nhiều người xếp hàng chờ mua vàng dù giá vàng cao, còn như hôm nay nói riêng hay 1 tuần gần đây nói chung, không khí có phần yên ắng hơn.

Hôm 3/3 - khi giá vàng 18,9 triệu đồng 1 chỉ, cảnh tượng tại cửa hàng Phú Quý số 329 Cầu Giấy lại đông đúc hơn hẳn hôm nay

Tình hình tương tự với cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải ở cơ sở Cầu Giấy. Ngày 3/3, người xếp hàng mua vàng ngồi kín vỉa hè

Hôm 3/3, Bảo Tín Minh Châu dừng nhận khách đến giao dịch từ khoảng 11h trưa vì lượng khách quá đông, ngồi kín 1 hội trường

Có thể thấy, khi giá vàng cao, nhiều người sẵn sàng xếp hàng dài để mua vì lo sợ "nếu không mua ngay sẽ còn tăng tiếp". Tâm lý FOMO khiến nhu cầu bị đẩy lên rất mạnh. Ngược lại, hiện nay khi giá vàng giảm về 14,38 triệu đồng/chỉ, cảnh xếp hàng mua vàng gần như không còn xuất hiện. Có lẽ do tâm lý đám đông thường bị thu hút bởi những tài sản đang tăng giá, trong khi khi giá giảm, nhiều người lại lo ngại giá có thể tiếp tục đi xuống, nên chọn đứng ngoài quan sát.

Nói cách khác, không ít người có xu hướng mua vì giá tăng chứ không phải mua vì giá đang rẻ hơn. Điều này phần nào cho thấy cảm xúc và tâm lý thị trường có tác động không nhỏ đến quyết định mua vàng.

Người mua vàng cần làm gì để ổn định tâm lý khi giá vàng giảm?

1. Xác định lại mục tiêu mua vàng

Khi giá vàng giảm, điều đầu tiên người mua cần làm là nhìn lại lý do mua vàng. Nếu mua vàng với mục tiêu tích lũy tài sản trong trung và dài hạn, những biến động tăng giảm trong vài ngày hoặc vài tuần thường chưa phản ánh toàn bộ giá trị của khoản đầu tư.

Việc liên tục theo dõi giá từng giờ dễ khiến tâm lý dao động và đưa ra quyết định vội vàng. Thay vào đó, bạn nên bám sát kế hoạch ban đầu, xác định rõ thời gian nắm giữ và đánh giá kết quả trên một chặng đường dài hơn. Điều này giúp tránh cảm giác hoang mang trước những nhịp điều chỉnh ngắn hạn của thị trường.

2. Tránh mua - bán theo cảm xúc

Một trong những sai lầm phổ biến khi giá vàng đi xuống là bán ra chỉ vì lo ngại giá sẽ còn giảm sâu hơn. Tuy nhiên, các quyết định dựa trên cảm xúc thường khiến người mua bỏ lỡ cơ hội hoặc chấp nhận mức giá không như kỳ vọng. Trong giai đoạn thị trường biến động, việc giữ bình tĩnh và hạn chế chạy theo tâm lý đám đông là rất quan trọng.

Ảnh minh họa

Người mua nên theo dõi thông tin từ các nguồn chính thống, đánh giá diễn biến thị trường một cách khách quan thay vì phản ứng trước những tin đồn hoặc các dự báo thiếu cơ sở. Một tâm lý ổn định sẽ giúp đưa ra quyết định sáng suốt hơn.

3. Duy trì tỷ trọng đầu tư hợp lý

Để vững tâm lý trước những đợt giảm giá, người mua cũng nên đảm bảo vàng chỉ chiếm một tỷ trọng phù hợp trong tổng tài sản cá nhân. Khi không dồn toàn bộ nguồn vốn vào một kênh duy nhất, áp lực trước các biến động ngắn hạn sẽ giảm đi đáng kể.

Việc phân bổ tài chính hợp lý giúp bạn có thêm sự chủ động, không rơi vào trạng thái phải mua - bán gấp vì nhu cầu tiền mặt hoặc tâm lý lo lắng. Đây cũng là cách giúp nhìn nhận thị trường một cách bình tĩnh hơn, từ đó đưa ra các quyết định dựa trên kế hoạch tài chính thay vì cảm xúc nhất thời.