VIB là ngân hàng đầu tiên áp dụng mở thẻ trực tuyến từ VNeID

VIB là ngân hàng đầu tiên áp dụng mở thẻ tín dụng từ ứng dụng VNeID

Bắt đầu từ ngày 17/04/2024, VIB sẽ trở thành ngân hàng đầu tiên được thí điểm sử dụng thông tin từ hệ thống định danh và xác thực điện tử do công dân đồng ý chia sẻ để mở thẻ tín dụng trực tuyến trên ứng dụng VNeID.



Không chỉ nhanh chóng và thuận tiện, việc triển khai mở thẻ tín dụng từ VNeID còn đảm bảo an toàn cho người dân lẫn hoạt động ngân hàng. Cụ thể, người dân được tiếp cận dịch vụ ngân hàng chính thống, hạn chế rủi ro từ vấn nạn lừa đảo mở thẻ và tín dụng đen hiện nay. Ngân hàng và khách hàng cũng tránh được các rủi ro liên quan đến tội phạm công nghệ cao, khi kết nối trực tiếp với hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công An để nhận thông tin do công dân chủ động đồng ý chia sẻ.

Ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) đang ngày càng đi vào đời sống, phục vụ hiệu quả cho toàn dân với hơn 1 triệu lượt tài khoản giao dịch dịch vụ công mỗi ngày, theo dữ liệu tính đến tháng 11/2023. Việc bổ sung thêm dịch vụ tín dụng ngân hàng mới, kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ chế thẩm định, phê duyệt tự động ngay trên VNeID sẽ tạo nền tảng vững chắc để VIB mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dân và lợi ích cho xã hội.

Bà Tường Nguyễn - Giám đốc Khối Thẻ VIB bày tỏ tin tưởng, sản phẩm thẻ tín dụng mở trực tuyến từ ứng dụng VNeID sẽ đưa trải nghiệm thanh toán của người dân lên tầm cao mới. Khách hàng mở thẻ trực tuyến dễ dàng chỉ với 7 bước nhanh gọn trong vòng 30 phút, nâng cao khả năng phê duyệt thẻ thông qua 3 bước chia sẻ dữ liệu được sự đồng ý của công dân từ VNeID.

Cách cài đặt VNeID và 7 bước đăng ký mở thẻ tín dụng VIB qua ứng dụng này

Để mở thẻ tín dụng VIB từ ứng dụng VNeID, khách hàng cần cài đặt VNeID qua App Store và Google Play. Trên ứng dụng VNeID, khách hàng đăng ký mở thẻ qua 7 bước gồm Chọn dịch vụ khác > Chọn dịch vụ ngân hàng > Chọn ngân hàng VIB > Chọn mở thẻ tín dụng > Nhập mật mã > Đọc và xác nhận > Điều hướng đến Website VIB và làm theo hướng dẫn. Để hoàn tất thủ tục đăng ký sản phẩm, khách hàng chỉ cần đồng ý chia sẻ dữ liệu trên ứng dụng VNeID với VIB.



VIB sẽ phê duyệt hồ sơ trong vòng 15-30 phút khi khách hàng đạt các điều kiện cơ bản: từ 20 tuổi, có thu nhập từ lương, đóng bảo hiểm xã hội và các điều kiện khác theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của VIB từng thời kỳ.

Nói về việc trở thành ngân hàng đầu tiên thí điểm mở thẻ tín dụng từ ứng dụng VNeID, bà Tường Nguyễn cho hay đây là minh chứng mạnh mẽ cho nỗ lực tiên phong về công nghệ thẻ trong 5 năm qua của VIB. Nhà băng hiện đang dẫn đầu xu thế thẻ ở nhiều chỉ tiêu: số lượng thẻ phát hành, tổng chi tiêu qua thẻ, và mức tín nhiệm cao từ các tổ chức uy tín quốc tế.

Các dòng thẻ tín dụng VIB hiện được đông đảo khách hàng ưu chuộng

Cụ thể, tính đến hết năm 2023, VIB đang lưu hành đã hơn 710.000 thẻ, dẫn đầu về tổng chi tiêu qua thẻ với trên 91.000 tỷ đồng và chi tiêu qua thẻ tại nước ngoài đạt trên 233 triệu USD. VIB còn nhận loạt giải thưởng như "Ngân hàng đầu tiên ứng dụng công nghệ AR vào thẻ tín dụng tại Việt Nam" từ Visa và "Đột phá về số hóa thẻ tín dụng" từ Mastercard.

Cùng với lợi thế công nghệ, VIB còn liên tục phát triển và tái cấu trúc hệ sinh thái thẻ tín dụng sáng tạo, đa tính năng, nhiều ưu đãi, đáp ứng hầu hết nhu cầu dù là nhỏ nhất của từng nhóm khách hàng như: Mua sắm hoàn tiền/tích điểm đến 15% (Online Plus 2in1, Super Card, Cash Back, Rewards Unlimited, LazCard), Du lịch tích dặm không giới hạn (Travel Élite, Premier Boundless), Chi tiêu Gia đình tích điểm ưu đãi (Family Link, Bill Pay), hoặc dòng thẻ có thể rút tiền 100% hạn mức cùng với ưu đãi miễn phí, miễn lãi (Financial Free).

"Ở mỗi điểm chạm với người dùng, VIB luôn đặt vào đó các công nghệ hiện đại, sản phẩm vượt trội về tính năng và đa dạng ưu đãi. Với 'điểm chạm mới' VNeID, chúng tôi kỳ vọng sẽ kéo gần hơn nữa khoảng cách với thế hệ công dân số, gia tăng trải nghiệm kết nối với 10 sản phẩm thẻ tín dụng hiện hành của VIB", đại diện VIB nhấn mạnh.